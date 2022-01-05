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Dünya yazarı Aktaş: Merkez Bankası, Hazine'nin döviziyle kâr etmişse bu suçtur
Dünya yazarı Aktaş: Merkez Bankası, Hazine'nin döviziyle kâr etmişse bu suçtur
Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, T24 ekonomi yazarı Uğur Gürses'in "Merkez Bankası'nın bilanço zararı nasıl kâra döndü?" başlıklı yazısında dile... 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T09:34+0300
2022-01-05T09:34+0300
ekonomi
merkez bankası
hazine
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Aktaş, "Bir iddia, bu operasyonun Hazine’nin Merkez Bankası’ndaki dövizi kullanılarak yapıldığı yönünde." diyerek eski bir Hazineci olduğunu öne sürdüğü arkadaşının uyarasını köşesinde şöyle aktardı:“Hazine’nin Merkez Bankası’nda tuttuğu döviz, yalnızca dış borç ödemesinde kullanılabilir. Merkez Bankası bu dövizle bir işlem yaparak kar etmişse, bu durum Hazine’nin zarara uğradığı anlamına gelir. Bu da suçtur.Operasyonun nasıl yapıldığına ilişkin bir başka iddia da Merkez Bankası’nın altınlarını satıp aldığı yönünde. Milyarlarca dolarlık altın söz konusu ve işlemin de kamu bankalarıyla yapıldığı ileri sürülüyor.İşlem aynı gün gerçekleştirildiği için bilançoda altın miktarı da değişmiyor.Yani şimdi harıl harıl bu “kara geçme ve Hazine’ye kar aktarma durumuna gelme” operasyonunun nasıl yapıldığı ve bu işlemlerin mevzuata uygun olup olmadığı çözülmeye çalışılıyor."
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merkez bankası, hazine

Dünya yazarı Aktaş: Merkez Bankası, Hazine'nin döviziyle kâr etmişse bu suçtur

09:34 05.01.2022
© AATürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası,
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
© AA
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Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, T24 ekonomi yazarı Uğur Gürses'in "Merkez Bankası'nın bilanço zararı nasıl kâra döndü?" başlıklı yazısında dile getirdiği, Merkez Bankası'nın zararda olan bilançosuna bir gecede 60 milyar TL'lik kâr yazılmasını değerlendirdi.
Aktaş, "Bir iddia, bu operasyonun Hazine’nin Merkez Bankası’ndaki dövizi kullanılarak yapıldığı yönünde." diyerek eski bir Hazineci olduğunu öne sürdüğü arkadaşının uyarasını köşesinde şöyle aktardı:
Hazine’nin Merkez Bankası’nda tuttuğu döviz, yalnızca dış borç ödemesinde kullanılabilir. Merkez Bankası bu dövizle bir işlem yaparak kar etmişse, bu durum Hazine’nin zarara uğradığı anlamına gelir. Bu da suçtur.
Operasyonun nasıl yapıldığına ilişkin bir başka iddia da Merkez Bankası’nın altınlarını satıp aldığı yönünde. Milyarlarca dolarlık altın söz konusu ve işlemin de kamu bankalarıyla yapıldığı ileri sürülüyor.
İşlem aynı gün gerçekleştirildiği için bilançoda altın miktarı da değişmiyor.
Yani şimdi harıl harıl bu “kara geçme ve Hazine’ye kar aktarma durumuna gelme” operasyonunun nasıl yapıldığı ve bu işlemlerin mevzuata uygun olup olmadığı çözülmeye çalışılıyor."
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