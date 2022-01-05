e-Devlet'te trafik kazası tutanak hizmeti başladı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarına e-Devlet üzerinden erişimin 3 Ocak'tan itibaren açıldığını bildirdi.EGM'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanaklarının kaza taraflarına e-Devlet üzerinden sunulmasına ilişkin çalışmalar tamamlanarak 03 Ocak 2022 tarihi itibariyle vatandaşlarımızın hizmetine açıldı.Bu kapsamda; vatandaşlarımız tarafından 3 Ocak 2022 tarihinden itibaren Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanaklarına e-Devlet üzerinden ulaşılabilmektedir."Açıklamada, sürücülerden ve yolculardan, seyahatleri boyunca can güvenlikleri için emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına uymaları istendi.
Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanaklarının kaza taraflarına e-Devlet üzerinden sunulmasına ilişkin çalışmaların tamamlandığı belirtildi. Buna göre vatandaşlar artıkmaddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarına e-Devlet'ten ulaşılabilecek.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarına e-Devlet üzerinden erişimin 3 Ocak'tan itibaren açıldığını bildirdi.
EGM'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanaklarının kaza taraflarına e-Devlet üzerinden sunulmasına ilişkin çalışmalar tamamlanarak 03 Ocak 2022 tarihi itibariyle vatandaşlarımızın hizmetine açıldı.
Bu kapsamda; vatandaşlarımız tarafından 3 Ocak 2022 tarihinden itibaren Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanaklarına e-Devlet üzerinden ulaşılabilmektedir."
Açıklamada, sürücülerden ve yolculardan, seyahatleri boyunca can güvenlikleri için emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına uymaları istendi.