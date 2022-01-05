https://tr.sputniknews.com/20220105/e-devlette-trafik-kazasi-tutanak-hizmeti-basladi-1052440117.html

e-Devlet'te trafik kazası tutanak hizmeti başladı

e-Devlet'te trafik kazası tutanak hizmeti başladı

Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanaklarının kaza taraflarına e-Devlet üzerinden sunulmasına ilişkin çalışmaların tamamlandığı belirtildi. Buna göre... 05.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-05T18:07+0300

2022-01-05T18:07+0300

2022-01-05T18:07+0300

türkiye

trafik kazası

kaza

e-devlet

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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarına e-Devlet üzerinden erişimin 3 Ocak'tan itibaren açıldığını bildirdi.EGM'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanaklarının kaza taraflarına e-Devlet üzerinden sunulmasına ilişkin çalışmalar tamamlanarak 03 Ocak 2022 tarihi itibariyle vatandaşlarımızın hizmetine açıldı.Bu kapsamda; vatandaşlarımız tarafından 3 Ocak 2022 tarihinden itibaren Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanaklarına e-Devlet üzerinden ulaşılabilmektedir."Açıklamada, sürücülerden ve yolculardan, seyahatleri boyunca can güvenlikleri için emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına uymaları istendi.

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trafik kazası, kaza, e-devlet