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Galaxy S21 FE Türkiye’de satışta
Galaxy S21 FE Türkiye’de satışta
Yüzde 20’lik pazar payıyla dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi konumunda bulunan Samsung’un Galaxy S21 FE modeli Türkiye’de satışa çıktı. 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T01:32+0300
2022-01-05T01:32+0300
2022-01-05T01:33+0300
türkiye
türkiye
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samsung
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Samsung’un Galaxy S21 FE modelinin Türkiye’de satışa çıktıği belirtildi.Diken'in haberine göre 8 GB RAM + 128 GB dahili depolamalı alanına sahip modelin fiyat etiketi 10 bin 999 TL olarak belirlendi.6 GB RAM + 128 GB ve 8 GB RAM+ 256 GB sürümlerinin fiyatı ise henüz kesinleşmiş değil.Cihazda beyaz, gri, mor ve yeşil renk seçenekleri ve Samsung Türkiye garantisi mevcut.Galaxy S21 FE’de 6.4 inç büyüklüğünde Dinamik AMOLED 2x FHD+ bir ekran yer alıyor.Telefonun içerisinde işlemci olarak 5 nm fabrikasyon süreçli Exynos 2100 işlemci var. İşlemcinin sahip olduğu sekiz çekirdek, telefonun performansında önemli etkenlerden.Telefon arkada üç ve önde bir olmak üzere toplam dört kameraya sahip.Batarya ise 4 bin 500 mAh ve 25W kablolu, 15W kablosuz şarj olabiliyor.
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Galaxy S21 FE Türkiye’de satışta 01:32 05.01.2022 (güncellendi: 01:33 05.01.2022)
Yüzde 20’lik pazar payıyla dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi konumunda bulunan Samsung’un Galaxy S21 FE modeli Türkiye’de satışa çıktı.
Samsung’un
Galaxy S21 FE modelinin Türkiye’de satışa çıktıği belirtildi.
Diken'in
haberine
göre 8 GB RAM + 128 GB dahili depolamalı alanına sahip modelin fiyat etiketi 10 bin 999 TL olarak belirlendi.
6 GB RAM + 128 GB ve 8 GB RAM+ 256 GB sürümlerinin fiyatı ise henüz kesinleşmiş değil.
Cihazda beyaz, gri, mor ve yeşil renk seçenekleri ve Samsung Türkiye garantisi mevcut.
Galaxy S21 FE’de 6.4 inç büyüklüğünde Dinamik AMOLED 2x FHD+ bir ekran yer alıyor.
Telefonun içerisinde işlemci olarak 5 nm fabrikasyon süreçli Exynos 2100 işlemci var. İşlemcinin sahip olduğu sekiz çekirdek, telefonun performansında önemli etkenlerden.
Telefon arkada üç ve önde bir olmak üzere toplam dört kameraya sahip.
Batarya ise 4 bin 500 mAh ve 25W kablolu, 15W kablosuz şarj olabiliyor.