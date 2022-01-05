https://tr.sputniknews.com/20220105/gazprom-ve-yunan-depa-commercial-avrupaya-gore-daha-rekabetci-fiyattan-yeni-anlasma-imzaladi-1052410747.html

Gazprom ve Yunan Depa Commercial, 'Avrupa'ya göre daha rekabetçi fiyattan' yeni anlaşma imzaladı

Gazprom ve Yunan Depa Commercial, 'Avrupa'ya göre daha rekabetçi fiyattan' yeni anlaşma imzaladı

Rus Gazprom şirketi ile Yunan Depa Commercial şirketinin, mevcut anlaşmadaki koşulların düzeltilmesini öngören ve 2026 yılına kadar geçerli olacak uzun vadeli... 05.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-05T01:21+0300

2022-01-05T01:21+0300

2022-01-05T01:21+0300

ekonomi

rusya

gazprom

yunanistan

doğalgaz

anlaşma

depa commercial

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Depa Commercial'dan yapılan açıklamaya göre, Rus enerji devi Gazprom'la aylardır yürütülen görüşmeler sonucunda yeni gaz tedarik anlaşma imzalandı.Yeni anlaşmayla birlikte Yunan şirketi, 2022'den itibaren Rus gazını Avrupa'daki mevcut fiyatlara göre 'daha rekabetçi bir fiyattan' alacak.Depa Commercial, anlaşma hakkında daha fazla detay vermezken Reuters'e konuşan bir kaynak, Depa Commercial'ın alacağı gazın fiyatının yüzde 80 oranında Hollanda TTF fiyatına, geri kalanın da 2022 petrol fiyatına endeksleneceğini ifade etti.Kaynak, Gazprom'un Yunan şirketine yılda 2 milyar metreküp gaz tedarik etmeyi sürdüreceğinin altını çizdi.Bu arada Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Kostas Skrekas, Gazprom'la yapılan yeni anlaşmanın Yunan hane halkının Avrupa'daki enerji krizinin etkisinden korunması açısından önemli olduğunu vurguladı.Gazprom, 2020'de Yunanistan'a 3 milyar metreküp gaz gönderdi. Bu rakamın 2021'in ilk 11 ayında 3 milyar metreküpün üzerine çıktığını belirten Gazprom, bunun tüm zamanların en yüksek seviyesi olduğunu vurgulamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220104/avrupada-dogalgazin-1000-metrekup-fiyati-yeniden-1000-dolarin-uzerinde-1052397353.html

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rusya, gazprom, yunanistan, doğalgaz, anlaşma, depa commercial