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İngiltere, yolculuk öncesi Kovid-19 testi zorunluluğunu kaldırıyor
İngiltere, yolculuk öncesi Kovid-19 testi zorunluluğunu kaldırıyor
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkeye gelişlerde seyahat öncesi Kovid-19 testi yaptırılması zorunluluğunun kaldırılacağını açıkladı. 05.01.2022, Sputnik Türkiye
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2022-01-05T21:53+0300
koronavirüs
ingiltere
boris johnson
pcr
omicron
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Johnson, Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, toplu ulaşım araçları ve kapalı mekanlarda maske takmak, evden çalışmak ve bazı yerlere girişte aşı pasaportu göstermeyi içeren "Plan B" önlemlerinin Omicron'un yayılmasını yavaşlattığını belirtti.Plan B'ye devam etme kararı aldıklarını ve bu önlemlerin Kovid-19'la yaşayabilmeyi sağlamanın dengeli ve orantılı bir yolunu sunduğunu ifade eden Başbakan, ancak 26 Ocak'ta bu kararı gözden geçireceklerini açıkladı.Johnson, hastaneye kaldırılmaların her 9 günde 2 katına çıktığını ve 60 yaş üstü kişilerde vakaların her hafta katlandığını bildirdi.Ancak bir karantinanın bedeli olacağını da vurgulayan Johnson, "Kapanmalar, fiziksel ve zihinsel sağlığımıza, işimize, gelir kaynaklarımıza ve hepsinden kötüsü çocuklarımızın yaşamları üzerine bir yük getiriyor." dedi.Johnson, İngiltere'ye gelen yolcular için seyahat öncesi Kovid-19 testi zorunluluğunun 7 Ocak itibariyle kaldırılacağını belirterek, "Omicron artık o kadar yaygın ki bu önlemler vakalarda artışta sınırlı bir etkiye sahip. Önlemler seyahat sektörümüz üzerinde önemli maliyete yol açmaya devam ediyor." dedi.Johnson ayrıca, yolcuların geldikten 2 gün sonra yaptırdıkları test sonucu belli olana kadar kendilerini izole etme zorunluluğunun da kaldırılacağını bildirdi.Muhalefet liderinin Kovid-19 testi pozitif çıktıBu arada muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı. Daha önce de testi pozitif çıkan Starmer, Avam Kamarası'nda yapılan Başbakana Sorular Oturumuna katılamadı.Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede dün 218 bin 724 Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle "salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı" kayda geçmişti. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 48 artarak 148 bin 941'e çıkmıştı.
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ingiltere, boris johnson, pcr, omicron

İngiltere, yolculuk öncesi Kovid-19 testi zorunluluğunu kaldırıyor

21:53 05.01.2022
© REUTERS / Phil Nobleİngiltere - koronavirüs - Kovid-19
İngiltere - koronavirüs - Kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
© REUTERS / Phil Noble
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkeye gelişlerde seyahat öncesi Kovid-19 testi yaptırılması zorunluluğunun kaldırılacağını açıkladı.
Johnson, Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, toplu ulaşım araçları ve kapalı mekanlarda maske takmak, evden çalışmak ve bazı yerlere girişte aşı pasaportu göstermeyi içeren "Plan B" önlemlerinin Omicron'un yayılmasını yavaşlattığını belirtti.
Plan B'ye devam etme kararı aldıklarını ve bu önlemlerin Kovid-19'la yaşayabilmeyi sağlamanın dengeli ve orantılı bir yolunu sunduğunu ifade eden Başbakan, ancak 26 Ocak'ta bu kararı gözden geçireceklerini açıkladı.
Johnson, hastaneye kaldırılmaların her 9 günde 2 katına çıktığını ve 60 yaş üstü kişilerde vakaların her hafta katlandığını bildirdi.
Ancak bir karantinanın bedeli olacağını da vurgulayan Johnson, "Kapanmalar, fiziksel ve zihinsel sağlığımıza, işimize, gelir kaynaklarımıza ve hepsinden kötüsü çocuklarımızın yaşamları üzerine bir yük getiriyor." dedi.
Johnson, İngiltere'ye gelen yolcular için seyahat öncesi Kovid-19 testi zorunluluğunun 7 Ocak itibariyle kaldırılacağını belirterek, "Omicron artık o kadar yaygın ki bu önlemler vakalarda artışta sınırlı bir etkiye sahip. Önlemler seyahat sektörümüz üzerinde önemli maliyete yol açmaya devam ediyor." dedi.
Johnson ayrıca, yolcuların geldikten 2 gün sonra yaptırdıkları test sonucu belli olana kadar kendilerini izole etme zorunluluğunun da kaldırılacağını bildirdi.

Muhalefet liderinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Bu arada muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı. Daha önce de testi pozitif çıkan Starmer, Avam Kamarası'nda yapılan Başbakana Sorular Oturumuna katılamadı.
Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede dün 218 bin 724 Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle "salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı" kayda geçmişti. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 48 artarak 148 bin 941'e çıkmıştı.
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