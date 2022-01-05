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Jon Stewart: Harry Potter’ın goblin karakterlerinin antisemit olduğu apaçık ortada
Jon Stewart: Harry Potter’ın goblin karakterlerinin antisemit olduğu apaçık ortada
Translarla ilgili tartışmalı açıklamalarıyla eleştirilerin odağındaki yazar J.K. Rowling, bu kez Yahudi karşıtlığıyla suçlandı. Ünlü ABD'li komedyen Jon... 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T19:36+0300
2022-01-05T20:28+0300
yaşam
yahudi
jon stewart
banka
altın
harry potter
j. k. rowling
kulak
burun
bankacılık
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J.K. Rowling’in ‘Harry Potter’ serisinin Batı kültürünün hayali varlıkları goblinlerden esinlenmişe benzeyen goblin karakterlerine ABD’li komedyen ve aktivist Jon Stewart'tan 'Yahudi karşıtı' nitelemesi geldi. Apple TV+'da 'The Problem with Jon Stewart' isimli gece talk şovunu sunan komedyen, şovun bir podcast yayınında Rowling'in Harry Potter'da Yahudi karşıtı basmakalıpları kullandığını iddia etti. Stewart, Harry Potter hayranlarının büyücülerin Gringotts Bankası'nı yöneten goblinlerin altını çok seven uzun burunlu, büyük kulaklı, kısa boylu, huysuz yaratıklar olarak tasvir edilmesi ile antisemitik Yahudi tasvirleri arasındaki benzerliği bugüne dek fark etmemesi ve eleştirmemesine hayret ettiğini belirtti. Harry Potter'daki goblinlerin 'Yahudilerin karikatürleştirilmiş' tasvirleri olduğunu dile getiren Stewart, 1903'te yayımlanan ve Yahudilerin küresel egemenlik planını betimlediğini iddia eden Siyon Bilginlerinin Toplantı Protokolleri (The Protocols of the Elders of Zion) isimli antisemitik metindeki çizimler ile Harry Potter goblinleri arasında benzerliklere dikkat çekerek şöyle konuştu:"Size bir karikatür göstermek istiyorum. 'Oh, şuna bak, bu, Harry Potter'dan' diyenler olacak. Siz de 'Hayır, bu, antisemitik bir metinden bir Yahudi karikatürü' diyeceksiniz.""Baykuşların evcil hayvan yapıldığı, ejderhalara binildiği bir dünyada, JK Rowling, bankayı yönetsinler diye bula bula bunları mı bulmuş?"Aralık 2021'de yayımlanan podcast bölümündeki bu yorumlar, Twitter kullanıcısı Rafael Shimunov tarafından Harry Potter filmlerinin 20. yıldönümü etkinliklerine denk gelen zamanlamayla paylaşılmasının ardından küresel çapta gündem haline geldi. Yahudi kökenli Stewart, Harry Potter'ın goblin karakterlerine dikkat çeken ilk kişi değil.Ekim 2020'de 'Saturday Night Live!' şovunda komedyen Pete Davidson, Rowling'i, 'büyücü bankasının başına dev burunlu küçük Yahudi goblinleri getirdiği' gerekçesiyle eleştirmişti. “Ormanlar sentorlar tarafından, okullar büyücüler ve hayaletler tarafından yönetiliyor. Ama bankaları kim kontrol ediyor? Elbette Yahudiler. Dev burunlu küçük Yahudi goblinler" diyen Davidson, "Bunu söyleyebilirim, çünkü gördüğünüz gibi ben de yarı goblinim" esprisini yapmıştı.Diğer yandan antisemitizme karşı kamuoyu önünde tavır almasıyla da tanınan Rowling, İşçi Partisi'ndeki antisemitizm tartışmalarına müdahil olmuş, 2018'de Britanya Yahudileriyle dayanıştığı, Yahudi olmayanların antisemitizme karşı durma zamanının geldiğine dair bir dizi tweet atmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20190612/abdli-unlu-komedyen-stewart-11-eylulun-ilkyardim-ekiplerinin-hakkini-savundu-ayakta-alkislandi-1039334216.html
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yahudi, jon stewart, banka, altın, harry potter, j. k. rowling, kulak, burun, bankacılık, antisemitizm, yahudi karşıtı, cüce

Jon Stewart: Harry Potter’ın goblin karakterlerinin antisemit olduğu apaçık ortada

19:36 05.01.2022 (güncellendi: 20:28 05.01.2022)
© FlickrHarry Potter
Harry Potter - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
© Flickr
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Translarla ilgili tartışmalı açıklamalarıyla eleştirilerin odağındaki yazar J.K. Rowling, bu kez Yahudi karşıtlığıyla suçlandı. Ünlü ABD'li komedyen Jon Stewart, Harry Potter alemindeki Gringotts Bankası'nı yöneten goblinlerin, antisemit basmakalıplara göre Yahudilerin karikatürleştirilmesi olduğunu iddia etti.
J.K. Rowling’in ‘Harry Potter’ serisinin Batı kültürünün hayali varlıkları goblinlerden esinlenmişe benzeyen goblin karakterlerine ABD’li komedyen ve aktivist Jon Stewart'tan 'Yahudi karşıtı' nitelemesi geldi.
Apple TV+'da 'The Problem with Jon Stewart' isimli gece talk şovunu sunan komedyen, şovun bir podcast yayınında Rowling'in Harry Potter'da Yahudi karşıtı basmakalıpları kullandığını iddia etti.
Stewart, Harry Potter hayranlarının büyücülerin Gringotts Bankası'nı yöneten goblinlerin altını çok seven uzun burunlu, büyük kulaklı, kısa boylu, huysuz yaratıklar olarak tasvir edilmesi ile antisemitik Yahudi tasvirleri arasındaki benzerliği bugüne dek fark etmemesi ve eleştirmemesine hayret ettiğini belirtti.
Harry Potter'daki goblinlerin 'Yahudilerin karikatürleştirilmiş' tasvirleri olduğunu dile getiren Stewart, 1903'te yayımlanan ve Yahudilerin küresel egemenlik planını betimlediğini iddia eden Siyon Bilginlerinin Toplantı Protokolleri (The Protocols of the Elders of Zion) isimli antisemitik metindeki çizimler ile Harry Potter goblinleri arasında benzerliklere dikkat çekerek şöyle konuştu:
"Size bir karikatür göstermek istiyorum. 'Oh, şuna bak, bu, Harry Potter'dan' diyenler olacak. Siz de 'Hayır, bu, antisemitik bir metinden bir Yahudi karikatürü' diyeceksiniz."
"Baykuşların evcil hayvan yapıldığı, ejderhalara binildiği bir dünyada, JK Rowling, bankayı yönetsinler diye bula bula bunları mı bulmuş?"
Aralık 2021'de yayımlanan podcast bölümündeki bu yorumlar, Twitter kullanıcısı Rafael Shimunov tarafından Harry Potter filmlerinin 20. yıldönümü etkinliklerine denk gelen zamanlamayla paylaşılmasının ardından küresel çapta gündem haline geldi.
Yahudi kökenli Stewart, Harry Potter'ın goblin karakterlerine dikkat çeken ilk kişi değil.
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ABD'li ünlü komedyen Stewart 11 Eylül'ün ilkyardım ekiplerinin hakkını savundu, ayakta alkışlandı
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Ekim 2020'de 'Saturday Night Live!' şovunda komedyen Pete Davidson, Rowling'i, 'büyücü bankasının başına dev burunlu küçük Yahudi goblinleri getirdiği' gerekçesiyle eleştirmişti. “Ormanlar sentorlar tarafından, okullar büyücüler ve hayaletler tarafından yönetiliyor. Ama bankaları kim kontrol ediyor? Elbette Yahudiler. Dev burunlu küçük Yahudi goblinler" diyen Davidson, "Bunu söyleyebilirim, çünkü gördüğünüz gibi ben de yarı goblinim" esprisini yapmıştı.
Diğer yandan antisemitizme karşı kamuoyu önünde tavır almasıyla da tanınan Rowling, İşçi Partisi'ndeki antisemitizm tartışmalarına müdahil olmuş, 2018'de Britanya Yahudileriyle dayanıştığı, Yahudi olmayanların antisemitizme karşı durma zamanının geldiğine dair bir dizi tweet atmıştı.
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