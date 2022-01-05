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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Bugün resmen iç savaş naraları atmaya başladın, bu millet bunları yemez
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Bugün resmen iç savaş naraları atmaya başladın, bu millet bunları yemez
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği yanıtta, "Bugün resmen iç savaş naraları atmaya başladın. Bu millet bunları yemez! Bu millet sen ve... 05.01.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
recep tayyip erdoğan
chp
kemal kılıçdaroğlu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Utanmadan sıkılmadan sokaklara döküleceklermiş. 15 Temmuz’da sokağa dökülenlere bu millet nasıl dersini verdiyse, siz de aynı dersi evellallah alırsınız" sözlerine yanıt verdi.CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben şunları yazdı:
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recep tayyip erdoğan, chp, kemal kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Bugün resmen iç savaş naraları atmaya başladın, bu millet bunları yemez

00:51 05.01.2022 (güncellendi: 00:56 05.01.2022)
© İBBİBB’nin Kemerburgaz’da yapımını tamamladığı Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın en büyük ‘Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi’; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla hizmete açıldı.
İBB’nin Kemerburgaz’da yapımını tamamladığı Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın en büyük ‘Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi’; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla hizmete açıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
© İBB
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği yanıtta, "Bugün resmen iç savaş naraları atmaya başladın. Bu millet bunları yemez! Bu millet sen ve sülalen saraylarda yaşayasınız diye sokaklarda kan dökmeyecek" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Utanmadan sıkılmadan sokaklara döküleceklermiş. 15 Temmuz’da sokağa dökülenlere bu millet nasıl dersini verdiyse, siz de aynı dersi evellallah alırsınız" sözlerine yanıt verdi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben şunları yazdı:
Ey Saraydaki Şahıs, oy oranlarını gördükçe dilinin söylediğini kulakların duymaz oldu. Bugün resmen iç savaş naraları atmaya başladın. Bu millet bunları yemez! Bu millet sen ve sülalen saraylarda yaşayasınız diye sokaklarda kan dökmeyecek.
Seni ve beslemelerini seçimle göndereceğiz. Sarayını da öğrencilerin hizmetine vermeden önce; üç ay boyunca her gün 10.00-20.00 saatleri arasında halkımızın ziyaretine açacağız. Çoluk çocuk, anne baba, herkes senin nasıl bir şaşaa içinde yaşadığını görecek.
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