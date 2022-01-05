https://tr.sputniknews.com/20220105/kilicdaroglundan-erdogana-bugun-resmen-ic-savas-naralari-atmaya-basladin-bu-millet-bunlari-yemez-1052409737.html

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Bugün resmen iç savaş naraları atmaya başladın, bu millet bunları yemez

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Bugün resmen iç savaş naraları atmaya başladın, bu millet bunları yemez

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği yanıtta, "Bugün resmen iç savaş naraları atmaya başladın. Bu millet bunları yemez! Bu millet sen ve... 05.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-05T00:51+0300

2022-01-05T00:51+0300

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türkiye

recep tayyip erdoğan

chp

kemal kılıçdaroğlu

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Utanmadan sıkılmadan sokaklara döküleceklermiş. 15 Temmuz’da sokağa dökülenlere bu millet nasıl dersini verdiyse, siz de aynı dersi evellallah alırsınız" sözlerine yanıt verdi.CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben şunları yazdı:

türkiye

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recep tayyip erdoğan, chp, kemal kılıçdaroğlu