TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
Mansur Yavaş: Sosyal Denge Tazminatı'nı yüzde 100 oranında ödeme kararı aldık
19:31 05.01.2022 (güncellendi: 19:32 05.01.2022)
© Twitter/ @mansuryavas06Mansur Yavaş
© Twitter/ @mansuryavas06
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "ASKİ'de ve EGO Genel Müdürlüğümüzde görevli toplam 5543 kadrolu-sözleşmeli memura Sosyal Denge Tazminatı'nı %100 oranında ödeme kararı aldık" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, çalışanlarla ilgili alınan kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Yavaş, "Ekonomik gidişata karşı elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz.” dedi.
Büyükşehir Belediyemizde, ASKİ’de ve EGO Genel Müdürlüğümüzde görevli toplam 5543 kadrolu-sözleşmeli memura Sosyal Denge Tazminatı’nı %100 oranında ödeme kararı aldık. Bayramlarda ise bu oranı %120 olarak belirledik.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) January 5, 2022
Ekonomik gidişata karşı elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz. pic.twitter.com/ueJWKQ2fyB
Sosyal Denge Tazminatı ödemelerine vurgu yapan Yavaş, şu ifadeleri kullandı:
"Büyükşehir Belediyemizde, ASKİ'de ve EGO Genel Müdürlüğümüzde görevli toplam 5543 kadrolu-sözleşmeli memura Sosyal Denge Tazminatı'nı %100 oranında ödeme kararı aldık. Bayramlarda ise bu oranı %120 olarak belirledik. Ekonomik gidişata karşı elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz.”
"Büyükşehir Belediyemizde, ASKİ'de ve EGO Genel Müdürlüğümüzde görevli toplam 5543 kadrolu-sözleşmeli memura Sosyal Denge Tazminatı'nı %100 oranında ödeme kararı aldık. Bayramlarda ise bu oranı %120 olarak belirledik. Ekonomik gidişata karşı elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz.”