https://tr.sputniknews.com/20220105/mansur-yavas-sosyal-denge-tazminatini-yuzde-100-oraninda-odeme-karari-aldik-1052442030.html

Mansur Yavaş: Sosyal Denge Tazminatı'nı yüzde 100 oranında ödeme kararı aldık

Mansur Yavaş: Sosyal Denge Tazminatı'nı yüzde 100 oranında ödeme kararı aldık

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "ASKİ'de ve EGO Genel Müdürlüğümüzde görevli toplam 5543... 05.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-05T19:31+0300

2022-01-05T19:31+0300

2022-01-05T19:32+0300

türkiye

ankara

mansur yavaş

aski

ego

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, çalışanlarla ilgili alınan kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Yavaş, "Ekonomik gidişata karşı elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz.” dedi.Sosyal Denge Tazminatı ödemelerine vurgu yapan Yavaş, şu ifadeleri kullandı: "Büyükşehir Belediyemizde, ASKİ'de ve EGO Genel Müdürlüğümüzde görevli toplam 5543 kadrolu-sözleşmeli memura Sosyal Denge Tazminatı'nı %100 oranında ödeme kararı aldık. Bayramlarda ise bu oranı %120 olarak belirledik. Ekonomik gidişata karşı elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz.”

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ankara, mansur yavaş, aski, ego