https://tr.sputniknews.com/20220105/mimarlar-odasindan-sur-evleri-tepkisi-diyarbakir-evlerine-benzeteyim-derken-cezaevine-benzedi-1052428041.html

Mimarlar Odası'ndan Sur evleri tepkisi: Diyarbakır evlerine benzeteyim derken cezaevine benzedi

Mimarlar Odası'ndan Sur evleri tepkisi: Diyarbakır evlerine benzeteyim derken cezaevine benzedi

Yapımı tamamlanan Sur evlerinin cezaevi tipolojisinde olduğunu söyleyen Diyarbakır Mimarlar Odası’nın eski başkanı Şerefhan Aydın, “O dönem süreci birlikte... 05.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-05T13:39+0300

2022-01-05T13:39+0300

2022-01-05T13:46+0300

görüş

cezaevi

ev

sur

diyarbakır mimarlar odası

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/05/1052427374_0:20:3072:1748_1920x0_80_0_0_4423db84fbde805441cfeffb6847fbd0.jpg

Diyarbakır’ın tarihi Sur İlçesindeki 6 mahallede 7 yıla yakın bir süredir devam eden sokağa çıkma yasağı geçtiğimiz hafta itibariyle kaldırıldı. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Sur İlçesi’nde 2015 yılında yaşanan çatışmaların ardından aralarında tescilli yapıların da olduğu birçok yapı hasar görmüştü. 2016 yılında Bakanlar Kurulu’nun ‘acele kamulaştırma’ kararı ile çok sayıda ev yıkılarak yerine yeni evler yapıldı. Yapılan yeni evler ise kentte tartışma yarattı. Yapılar, avlu sistemi ile cezaevine benzetilirken, uzmanlar yapıların kentin tarihi dokusuna uymadığını söylüyor.‘Süreci birlikte yönetirsek hasarı minimize edebiliriz dedik ama projeyi Ankara’da hazırladılar’Evlerin yapımına başlandığı dönem Mimarlar Odası Başkanı olan ve süreci yakından takip eden şu anki Diyarbakır Mimarlar Odası Yönetim Kurulu üyesi Şerefhan Aydın, yeni yapılar ile ilgili Sputnik’e konuştu. Aydın, evlerin yapımına başlanmadan önce ilgili kurumlara çağrı yaparak kent dinamikleri ve uzmanların da sürece dahil edilmesi konusunda çağrılar yapmıştı. O dönem kaygılarında haklı olduklarını söyleyen Aydın “Yıkım, büyük oranda çatışmalar sonrası iş makinaları ve ilgili kurumların alana girmesiyle yaşandı. Bu kaygılarımızı zaman zaman dillendirdik, ‘doğru yol ve yöntemle bu hasarı minimize etmenin yollarını birlikte örelim, süreci birlikte yürütelim’ şeklinde defalarca ilgili kurumlara çağrılarımız oldu. Ama maalesef kentin herhangi bir dinamiğini ya da kentte herhangi bir uzmanı bu işe dahil etmediler. Direkt Ankara’dan bazı proje büroları, ofisleriyle görüşerek proje hazırlatmaya çalıştılar. Tüm ısrarlarımıza rağmen yine bildiklerini okudular ve maalesef şuan ki tablo ortada” dedi.‘Evler cezaevi tipolojisinde’Yeni evlerin cezaevi tipolojisinde olduğunu söyleyen Aydın “Cezaevi tipolojisinde ‘Diyarbakır evini’ yaptık diye şuan pazarlıyorlar. Ancak şuan halkın kendisi çıplak gözle baktığında bile bu gerçeği görüyor. Burada yapılan yapıların tamamen villa tarzı ve dünyanın her hangi bir yerinde yapılabilecek bir yapı tipolojisi gördük. Sadece küçük bir avlu yapıp ve zemin katına birkaç bazalt taş kaplama yaparak ‘Diyarbakır evini yaptım’ diyemezsin. Çünkü Diyarbakır evinin tipolojisinde özellikle özgün dokusunun bir çok özgün elemanı var. Maalesef bu yapılarda bu görülmüyor. Zaten kullanılan bazalt taşlarının da kaplama olduğu, düz kesme bazalt taşı olduğu ve bunun da kaplama olduğunu söyledik. Diyarbakır ‘Karacadağ bazalt cenneti’ olarak tabir edilir ama bu bazalt taşlarını bile zaman zaman Kayseri’den, Ankara’dan ve diğer illerden getirerek ‘Diyarbakır’a bazalt taşı getirdik, kullandık’ diyerekten imalatlarda gördük” şeklinde konuştu.‘Yanlış projeye yanlış imalat yapılınca böylesi ucube bir tablo ortaya çıktı’Projeleri incelediklerini ve projelerin sıkıntılı olduğunu ifade eden Aydın “Ağırlıklı olarak bu ihaleleri alan firmalar Diyarbakır dışından davetiye ile getirilen firmalardır. Ancak bu firmalarda alt yüklenici, işi yürüten bazı yerel firmalar da vardır. Tabi firmalar da eline sunulan projeye göre imalatını yapar, yani proje sağlıklı, gerçek özgün dokusuna göre yapılmış olsaydı şuan bu tablo çıkmayacaktı. Projeleri de inceledik, bu projelerin sıkıntılı olduğunu gördük. Yanlış projeye yanlış imalat yapılınca böylesi ucube bir tablo ortaya çıktı” dedi.‘Diyarbakır mimarisinin özgün dokusuyla uyuşabilecek bir yapı tipolojisi değil’Evlerin kentin tarihi dokusuna uymadığını söyleyen Aydın şunları söyledi: Eski Sur evi ile yeni evler aynı karedeHasar gören eski bir Diyarbakır evi ile yeni yapılan ev aynı karede görüntüledi. Eski ev ile yeni evi karşılaştırarak yorumlayan Şerefhan Aydın “Sokakta herhangi bir yaşta bir çocuğu götürseniz o eve bakıp onun benzerini, taklidini yapmaya çalışsa çok çok daha iyisini yapabilirdi” dedi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sertaç Kayar https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

Sertaç Kayar https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sertaç Kayar https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

cezaevi, ev, sur, diyarbakır mimarlar odası