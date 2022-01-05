https://tr.sputniknews.com/20220105/opec-kararinin-ardindan-brent-petrol-80-dolar-seviyesinde-1052437775.html

OPEC kararının ardından Brent petrol 80 dolar seviyesinde

OPEC kararının ardından Brent petrol 80 dolar seviyesinde

OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun dün üretimi kademeli artırma planına devam edileceğini duyurmasının ardından, Brent petrolün... 05.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-05T17:12+0300

2022-01-05T17:12+0300

2022-01-05T17:12+0300

ekonomi

brent petrolün varil fiyatı

opec

brent petrol

dolar

petrol

varil

opec+

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Dün 80,55 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 80 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 15.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 80,34 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,28 dolardan alıcı buldu.OPEC+ grubunun dün gerçekleştirilen 24. Bakanlar Toplantısı'nda günlük petrol üretiminin kademeli artırılmaya devam edileceğinin duyurulması fiyatların yükselişinde etkili oldu.Karara göre, grup ağustos ayından bu yana devam ettirdiği 400 bin varil üretim artışı politikasına şubatta da devam edecek. Ancak, OPEC üyesi Nijerya, Angola ve Libya'nın üretimlerindeki sıkıntılar nedeniyle, OPEC+ grubunun şubat ayı için hedeflediği üretim miktarına ulaşamayacağı tahmin ediliyor. Bu da, piyasada daralma yaşanacağı endişelerine yol açarak fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin petrol stoklarında beklenenden fazla düşüş yaşanacağına yönelik tahminler de, ülkede talebin Kovid-19 salgınına rağmen toparlanma trendini sürdürdüğü algısıyla fiyatları yukarı yönlü destekliyor.Amerikan Petrol Enstitüsü öngörüsüne göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 6 milyon 432 bin varil azaldı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 3 milyon 400 bin varil azalacağı yönündeydi.ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri bugün açıklanacak.Brent petrolde teknik olarak 80,53 ile 80,90 dolar aralığının direnç, 79,33 ile 79,10 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

https://tr.sputniknews.com/20220104/opec-grubundan-petrol-uretimini-artirma-planini-subatta-da-surdurme-karari-1052400410.html

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