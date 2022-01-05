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Polisin vurduğu Feray Şahin cinayetinde yeni gelişme: Yargıtay itirazı reddetti
Polisin vurduğu Feray Şahin cinayetinde yeni gelişme: Yargıtay itirazı reddetti
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, üniversite öğrencisi Feray Şahin’in katil zanlısı polis memuru Fatih Burak A.’ya verilen 5 yıl 3 aylık hapis cezasına ilişkin... 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T13:07+0300
2022-01-05T13:07+0300
türkiye
mersin
yargıtay
polis
itiraz
dava
ret
katil zanlısı
katil
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Mersin'de 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Feray Şahin'in evinde silahla vurularak öldürülmesine ilişkin açılan davada 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan polis memuru Fatih Burak A.'ya verilen cezayı Şahin ailesinin avukatı Okan Şahin, Yargıtay'a taşıdı.Kararın bozulması talebiyle cezaya itiraz eden Şahin'in itirazını inceleyen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı şok bir karara imza attı. 3 yıldır Yargıtay'da bekleyen itirazı Başsavcılık, gerekçesiz olarak itirazın reddini talep ederek dosyayı Yargıtay 16. Ceza Dairesine gönderdi.'Ölüme sebep olan atış uzaktan yapıldı'İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ise Şahin'in ölümüne ilişkin bilimsel mütalaa hazırladı. Uzmanlar tarafından hazırlanan mütalaada yargı sürecindeki eksikliklere dikkat çekildi. Mütalaada Şahin'in vücuduna isabet eden tek mermi çekirdeğinin tek başına öldürücü nitelikte olduğu belirtilirken, “Olayda kullanılan silahın atış mesafesi konusunda ayrıntılı değerlendirmeye olanak sağlayacak olan, olayda kullanılan mühimmat ve olay koşullarında test atışları ile silaha ait diğer özelliklere ilişkin incelemelerin yapılmamış olması önemli bir eksik olarak değerlendirildi. Otopside elde edilen cilt, cilt altı bulguları gerekse giyside yapılan inceleme sonucu elde edilen bulgular dikkate alındığında kişinin ölümüne neden olan atışın uzak mesafeden yapılmıştır” ifadeleri kullanıldı.'Umudumuz Yargıtay’da'Feray Şahin'in babası Bekir Şahin ise 23 yaşındaki kızının mezuniyet hazırlığı yaptığı sırada öldürüldüğünü söyledi. Acılarının aradan geçen 5 yıl rağmen dinmediğini ifade eden Şahin,“Katile verilen 5 yıl 3 aylık iyi hal indirimli ceza bizim acımızı daha da büyüttü. Bir insanı katletmenin cezası bu olamaz. Biz bu olayın peşini bırakmadık. Çünkü kızımızın kanını yerde bırakıyorlar.Yargıtay'a başvurduk. Cezaya itiraz ettik. Yargıtay 3 yıldır rafta duran dosyayı raftan indirdi. Ümidimiz bir an önce Yargıtay'ın itirazımızı değerlendirmesidir. Gencecik kızımızın kanının yerde kalmamasını istiyoruz.İstanbul Üniversite Tıp Fakültesi'nden cinayete ilişkin bilimsel mütalaa talep ettik. Hazırlanan mütalaa yargılamanın eksik yapıldığı yönündeydi. Benzer silahla atış yapılıp deneme yapılması gerektiğini belirttiler.Umudumuz Yargıtay'da. Biz bu dosyanın bir an önce Yargıtay'da duruşmalı görülmesini istiyoruz. Çünkü böyle az cezalar katillere cesaret veriyor” diye konuştu.
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mersin, yargıtay, polis, itiraz, dava, ret, katil zanlısı, katil

Polisin vurduğu Feray Şahin cinayetinde yeni gelişme: Yargıtay itirazı reddetti

13:07 05.01.2022
© İHAPolisin vurduğu Feray Şahin cinayetinde yeni gelişme: Yargıtay itirazı reddetti
Polisin vurduğu Feray Şahin cinayetinde yeni gelişme: Yargıtay itirazı reddetti - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
© İHA
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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, üniversite öğrencisi Feray Şahin’in katil zanlısı polis memuru Fatih Burak A.’ya verilen 5 yıl 3 aylık hapis cezasına ilişkin yapılan itirazın reddini talep etti.
Mersin'de 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Feray Şahin'in evinde silahla vurularak öldürülmesine ilişkin açılan davada 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan polis memuru Fatih Burak A.'ya verilen cezayı Şahin ailesinin avukatı Okan Şahin, Yargıtay'a taşıdı.
Kararın bozulması talebiyle cezaya itiraz eden Şahin'in itirazını inceleyen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı şok bir karara imza attı. 3 yıldır Yargıtay'da bekleyen itirazı Başsavcılık, gerekçesiz olarak itirazın reddini talep ederek dosyayı Yargıtay 16. Ceza Dairesine gönderdi.

'Ölüme sebep olan atış uzaktan yapıldı'

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ise Şahin'in ölümüne ilişkin bilimsel mütalaa hazırladı. Uzmanlar tarafından hazırlanan mütalaada yargı sürecindeki eksikliklere dikkat çekildi.
Mütalaada Şahin'in vücuduna isabet eden tek mermi çekirdeğinin tek başına öldürücü nitelikte olduğu belirtilirken, “Olayda kullanılan silahın atış mesafesi konusunda ayrıntılı değerlendirmeye olanak sağlayacak olan, olayda kullanılan mühimmat ve olay koşullarında test atışları ile silaha ait diğer özelliklere ilişkin incelemelerin yapılmamış olması önemli bir eksik olarak değerlendirildi. Otopside elde edilen cilt, cilt altı bulguları gerekse giyside yapılan inceleme sonucu elde edilen bulgular dikkate alındığında kişinin ölümüne neden olan atışın uzak mesafeden yapılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

'Umudumuz Yargıtay’da'

Feray Şahin'in babası Bekir Şahin ise 23 yaşındaki kızının mezuniyet hazırlığı yaptığı sırada öldürüldüğünü söyledi. Acılarının aradan geçen 5 yıl rağmen dinmediğini ifade eden Şahin,
“Katile verilen 5 yıl 3 aylık iyi hal indirimli ceza bizim acımızı daha da büyüttü. Bir insanı katletmenin cezası bu olamaz. Biz bu olayın peşini bırakmadık. Çünkü kızımızın kanını yerde bırakıyorlar.
Yargıtay'a başvurduk. Cezaya itiraz ettik. Yargıtay 3 yıldır rafta duran dosyayı raftan indirdi. Ümidimiz bir an önce Yargıtay'ın itirazımızı değerlendirmesidir. Gencecik kızımızın kanının yerde kalmamasını istiyoruz.
İstanbul Üniversite Tıp Fakültesi'nden cinayete ilişkin bilimsel mütalaa talep ettik. Hazırlanan mütalaa yargılamanın eksik yapıldığı yönündeydi. Benzer silahla atış yapılıp deneme yapılması gerektiğini belirttiler.
Umudumuz Yargıtay'da. Biz bu dosyanın bir an önce Yargıtay'da duruşmalı görülmesini istiyoruz. Çünkü böyle az cezalar katillere cesaret veriyor” diye konuştu.
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