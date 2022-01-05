https://tr.sputniknews.com/20220105/putin-rus-fuze-ureticisi-ktrv-sirketinin-genel-muduru-ile-gorustu-1052411910.html

Putin, Rus füze üreticisi KTRV şirketinin genel müdürü ile görüştü

Putin, Rus füze üreticisi KTRV şirketinin genel müdürü ile görüştü

Rusya lideri Putin’in Taktiçeskoe Raketnoe Voorujenie (KTRV, Taktik Füze Silahları) şirketinin Genel Müdürü Obnosov ile görüştüğü duyuruldu. 05.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-05T02:26+0300

2022-01-05T02:26+0300

2022-01-05T02:26+0300

savunma

rusya

vladimir putin

kremlin

görüşme

boris obnosov

ktrv

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Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, KTRV Genel Müdürü Boris Obnosov ile bir görüşme gerçekleştirdi.Açıklamaya göre görüşmenin başında Putin, “Ocakta şirketin kuruluşunun 20. yılı tamamlanmış olacak. İlk aşamada gelecekteki şirketin çekirdeği olan temel işletmeleri korumayı, sonrasında ise şirketin tamamını geliştirmeyi başardık” diye konuştu.Obnosov ise bugün KTRV’nin 55 bin kişinin çalıştığı 38 işletmeyi bünyesinde barındırdığını, şirketin hava silahları sektörün neredeyse tamamını, deniz silahları sektörünün ise yaklaşık yüzde 70'ini elinde tuttuğunu belirtti.Obnosov, “Biz 20'den fazla farklı tipten silah geliştirdik, devlet testlerini tamamladık ve orduya teslim ettik. İhracata yönelik büyük siparişler aldık. BrahMos gibi bir ortak girişimi (süpersonik BrahMos füzesini geliştiren Rus-Hint ortaklığındaki BrahMos Aerospace şirketi) sadece biz değil, tüm dünya biliyor. Bunun, ülkelerin birbirlerinin yararına sorunları çözdüğü iki ülke arasındaki işbirliğinin bir örneği olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı.Obnosov ayrıca 2025 yılına kadar şirket üretiminin yaklaşık yüzde 28'inin sivil piyasaya yönelik olacağını ürünlerin arasında insansız hava araçları (İHA), tıp alanına yönelik ekipmanlar ve kompozit malzemeler, araç ve gereçler yer alacağını sözlerine ekledi.KTRV, 2002 yılında ‘Zvezda-Strela’ Devlet Araştırma ve Üretim Merkezi’nin temelinde kuruldu. Rus füze üreticisi bugün yüksek performansa sahip füzeler, güdümlü bombalar, ayrıca hava, kara ve deniz tabanlı silah sistemleri üreten işletmeleri bünyesinde barındırıyor. Şirket, hipersonik silahların geliştirilmesi alanında uzmanlaşmış, Rus askeri sanayi sektörünün önde gelen holdingi.

https://tr.sputniknews.com/20220101/rusyanin-en-olumcul-5-silahi-abd-medyasina-konu-oldu-1052314646.html

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rusya, vladimir putin, kremlin, görüşme, boris obnosov, ktrv