https://tr.sputniknews.com/20220105/rus-kayakci-nepryaeva-tour-de-ski-yarismasini-kazandi-1052410029.html
Rus kayakçı Nepryaeva, Tour de Ski yarışmasını kazandı
Rus kayakçı Nepryaeva, Tour de Ski yarışmasını kazandı
Rus kayakçı Natalya Nepryaeva, Tour de Ski yarışmasında bir ilke imza atarak, genel sıralamada lider konumuna geçti ve kupanın sahibi oldu. 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T01:01+0300
2022-01-05T01:01+0300
2022-01-05T01:01+0300
spor
kupa
natalya nepryaeva
tour de ski
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Rus kayakçı Natalya Nepryaeva, Fiemme Vadisi’nde (Val di Fiemme, İtalya) düzenlenen Tour de Ski yarışmasının son etabı olan kadınlar 10 kilometrelik serbest toplu start etabını 4. sırada tamamladı ve böylece genel sıralamada birinciliğini korudu.Sıralamada İsveçli Ebba Andersson (+46.7) ikinci, Norveçli Heidi Weng (+1.07,7) ise üçüncü sıraya yerleşti. Tatyana Sorina adlı bir diğer Rus kayakçı yarışmayı altıncı sırada tamamlarken Anastasiya Rıgalina 25., Yekaterina Smirnova 28., Liliya Vasilyeva 33., Hristina Matsokina da 40. sırada yer aldı.Bu sonuca göre Nepryaeva, Tour de Ski yarışmasının genel sıralamasını lider konumunda tamamlayan ilk Rus kayakçı oldu. Nepryaeva daha önce aynı yarışmayı iki kez 2. sırada tamamlamıştı.Dünya Kupası’nın üç etabını birleştiren Tour de Ski, 28 Aralık’ta başlayarak İsviçre, Almanya ve İtalya’da olmak üzere 6 etap halinde gerçekleşti.
https://tr.sputniknews.com/20220103/rus-kayakci-nepryayeva-tour-de-ski-bayanlar-10-kmlik-klasik-toplu-start-etabinda-birinci-oldu-1052370213.html
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kupa, natalya nepryaeva, tour de ski
Rus kayakçı Nepryaeva, Tour de Ski yarışmasını kazandı
Rus kayakçı Natalya Nepryaeva, Tour de Ski yarışmasında bir ilke imza atarak, genel sıralamada lider konumuna geçti ve kupanın sahibi oldu.
Rus kayakçı Natalya Nepryaeva, Fiemme Vadisi’nde (Val di Fiemme, İtalya) düzenlenen Tour de Ski yarışmasının son etabı olan kadınlar 10 kilometrelik serbest toplu start etabını 4. sırada tamamladı ve böylece genel sıralamada birinciliğini korudu.
Sıralamada İsveçli Ebba Andersson (+46.7) ikinci, Norveçli Heidi Weng (+1.07,7) ise üçüncü sıraya yerleşti. Tatyana Sorina adlı bir diğer Rus kayakçı yarışmayı altıncı sırada tamamlarken Anastasiya Rıgalina 25., Yekaterina Smirnova 28., Liliya Vasilyeva 33., Hristina Matsokina da 40. sırada yer aldı.
Bu sonuca göre Nepryaeva, Tour de Ski yarışmasının genel sıralamasını lider konumunda tamamlayan ilk Rus kayakçı oldu. Nepryaeva daha önce aynı yarışmayı iki kez 2. sırada tamamlamıştı.
Dünya Kupası’nın üç etabını birleştiren Tour de Ski, 28 Aralık’ta başlayarak İsviçre, Almanya ve İtalya’da olmak üzere 6 etap halinde gerçekleşti.