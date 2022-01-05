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https://tr.sputniknews.com/20220105/trt-ve-tusas-ortakligiyla-hazirlanan-aslan-hurkus-kayip-elmas-animasyon-filminin-galasi-yapildi-1052409922.html
TRT ve TUSAŞ ortaklığıyla hazırlanan 'Aslan Hürkuş Kayıp Elmas' animasyon filminin galası yapıldı
TRT ve TUSAŞ ortaklığıyla hazırlanan 'Aslan Hürkuş Kayıp Elmas' animasyon filminin galası yapıldı
TRT ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ortaklığıyla hazırlanan 'Aslan Hürkuş Kayıp Elmas' animasyon filminin gala gösterimi İstanbul'da yapıldı. 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T01:03+0300
2022-01-05T01:05+0300
yaşam
trt
gala
animasyon
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TRT Çocuk'un çizgi filmlerini beyaz perdeye taşıyan TRT, 'Aslan Hürkuş Kayıp Elmas' adı sinema filmini, 7 Ocak'ta seyirciyle buluşturacak.Animasyon türündeki yapımda ayrıca usta bir pilot olan büyük büyük babasının mirası özel uçak Hürkuş'u canlandırmaya çalışan ve uçak mühendisi olma hayali kuran Aslan'ın efsanevi kayıp elmasın peşindeki macerası anlatılıyor.İlk uçuşunu 2013 yılında gerçekleştiren Hürkuş'un yer aldığı sahnelerde TUSAŞ mühendislerinin teknik danışmanlık desteği verdiği animasyonla, okul çağındaki çocuklara havacılığı sevdirmek ve onları gelişen milli teknoloji hakkında bilgilendirmek hedefleniyor.'Çocuklarımıza yeni nesil bilgileri aktarmak ve teknolojiyi sevdirmek istiyoruz'TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, gösterim öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yılın ev havalı sinemasını dünyanın en tatlı seyircileriyle izleyecek olmanın mutluluğunu hissettiğini söyledi.Sobacı, Aslan karakterinin TRT Çocuk'un mucit kahramanı olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:Filme şarkılarıyla katkı sağlayan Manga grubu solisti Ferman Akgül ise Anadolu Ajansı muhabirine çocuklara yönelik projelerde yer almanın hem keyifli hem de duygusal yönlerinin olduğunu ifade etti.Akgül, 'Bir Kadın Çizeceksin' adlı eserini bu film için uyarladığını belirterek, "Uyarlarken oğlum Aron'un da fikirlerini aldım. Filmin yapımcıları arasında çocukluk arkadaşım var. O açıdan da çok değerli bir film benim için. Filmin önü açık. Ben herkese keyifli seyirler diliyorum" şeklinde konuştu.Filmin yapımcılığını Murat Kaya, yönetmenliğini Hakan Bol ve H. Sinan Güngör üstleniyor. Filmin 'Rüzgarı Seveceksin' şarkısı ise Manga grubunun solisti Ferman Akgül tarafından seslendirildi.
https://tr.sputniknews.com/20211222/hurkus-cizgi-film-kahramani-oluyor-1052017712.html
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trt, gala, animasyon, hürkuş-c

TRT ve TUSAŞ ortaklığıyla hazırlanan 'Aslan Hürkuş Kayıp Elmas' animasyon filminin galası yapıldı

01:03 05.01.2022 (güncellendi: 01:05 05.01.2022)
© AAAslan Hürkuş Kayıp Elmas
Aslan Hürkuş Kayıp Elmas - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
© AA
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TRT ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ortaklığıyla hazırlanan 'Aslan Hürkuş Kayıp Elmas' animasyon filminin gala gösterimi İstanbul'da yapıldı.
TRT Çocuk'un çizgi filmlerini beyaz perdeye taşıyan TRT, 'Aslan Hürkuş Kayıp Elmas' adı sinema filmini, 7 Ocak'ta seyirciyle buluşturacak.
Animasyon türündeki yapımda ayrıca usta bir pilot olan büyük büyük babasının mirası özel uçak Hürkuş'u canlandırmaya çalışan ve uçak mühendisi olma hayali kuran Aslan'ın efsanevi kayıp elmasın peşindeki macerası anlatılıyor.
İlk uçuşunu 2013 yılında gerçekleştiren Hürkuş'un yer aldığı sahnelerde TUSAŞ mühendislerinin teknik danışmanlık desteği verdiği animasyonla, okul çağındaki çocuklara havacılığı sevdirmek ve onları gelişen milli teknoloji hakkında bilgilendirmek hedefleniyor.
HÜRKUŞ çizgi film - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2021
TÜRKİYE
Hürkuş çizgi film kahramanı oluyor
22 Aralık 2021, 16:14

'Çocuklarımıza yeni nesil bilgileri aktarmak ve teknolojiyi sevdirmek istiyoruz'

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, gösterim öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yılın ev havalı sinemasını dünyanın en tatlı seyircileriyle izleyecek olmanın mutluluğunu hissettiğini söyledi.
Sobacı, Aslan karakterinin TRT Çocuk'un mucit kahramanı olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Çocuklarımıza yeni nesil bilgileri aktarmak ve teknolojiyi sevdirmek istiyoruz. Dolayısıyla bu filmde de biz Aslan karakteri aracılığıyla yerli ve milli gururumuz Hürkuş'la macerasına tanıklık edeceğiz. Bir yandan da çocuklarımızın teknolojiyi sevmelerine gayret edeceğiz. Çünkü Türkiye özellikle son dönemde çok ciddi bir milli teknoloji hamlesi gerçekleştirdi. Bu hamlenin gençlerin yanı sıra çocuklarımızın da gönlünde yer bulabilmesi için Türkiye’nin geleceği açısından çok önemli. Biz de bu filmle bu sürece katkı vermeye gayret ediyoruz."
Filme şarkılarıyla katkı sağlayan Manga grubu solisti Ferman Akgül ise Anadolu Ajansı muhabirine çocuklara yönelik projelerde yer almanın hem keyifli hem de duygusal yönlerinin olduğunu ifade etti.
Akgül, 'Bir Kadın Çizeceksin' adlı eserini bu film için uyarladığını belirterek, "Uyarlarken oğlum Aron'un da fikirlerini aldım. Filmin yapımcıları arasında çocukluk arkadaşım var. O açıdan da çok değerli bir film benim için. Filmin önü açık. Ben herkese keyifli seyirler diliyorum" şeklinde konuştu.
Filmin yapımcılığını Murat Kaya, yönetmenliğini Hakan Bol ve H. Sinan Güngör üstleniyor. Filmin 'Rüzgarı Seveceksin' şarkısı ise Manga grubunun solisti Ferman Akgül tarafından seslendirildi.
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