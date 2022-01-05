https://tr.sputniknews.com/20220105/trt-ve-tusas-ortakligiyla-hazirlanan-aslan-hurkus-kayip-elmas-animasyon-filminin-galasi-yapildi-1052409922.html

TRT ve TUSAŞ ortaklığıyla hazırlanan 'Aslan Hürkuş Kayıp Elmas' animasyon filminin galası yapıldı

TRT ve TUSAŞ ortaklığıyla hazırlanan 'Aslan Hürkuş Kayıp Elmas' animasyon filminin galası yapıldı

TRT ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ortaklığıyla hazırlanan 'Aslan Hürkuş Kayıp Elmas' animasyon filminin gala gösterimi İstanbul'da yapıldı. 05.01.2022, Sputnik Türkiye

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hürkuş-c

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TRT Çocuk'un çizgi filmlerini beyaz perdeye taşıyan TRT, 'Aslan Hürkuş Kayıp Elmas' adı sinema filmini, 7 Ocak'ta seyirciyle buluşturacak.Animasyon türündeki yapımda ayrıca usta bir pilot olan büyük büyük babasının mirası özel uçak Hürkuş'u canlandırmaya çalışan ve uçak mühendisi olma hayali kuran Aslan'ın efsanevi kayıp elmasın peşindeki macerası anlatılıyor.İlk uçuşunu 2013 yılında gerçekleştiren Hürkuş'un yer aldığı sahnelerde TUSAŞ mühendislerinin teknik danışmanlık desteği verdiği animasyonla, okul çağındaki çocuklara havacılığı sevdirmek ve onları gelişen milli teknoloji hakkında bilgilendirmek hedefleniyor.'Çocuklarımıza yeni nesil bilgileri aktarmak ve teknolojiyi sevdirmek istiyoruz'TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, gösterim öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yılın ev havalı sinemasını dünyanın en tatlı seyircileriyle izleyecek olmanın mutluluğunu hissettiğini söyledi.Sobacı, Aslan karakterinin TRT Çocuk'un mucit kahramanı olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:Filme şarkılarıyla katkı sağlayan Manga grubu solisti Ferman Akgül ise Anadolu Ajansı muhabirine çocuklara yönelik projelerde yer almanın hem keyifli hem de duygusal yönlerinin olduğunu ifade etti.Akgül, 'Bir Kadın Çizeceksin' adlı eserini bu film için uyarladığını belirterek, "Uyarlarken oğlum Aron'un da fikirlerini aldım. Filmin yapımcıları arasında çocukluk arkadaşım var. O açıdan da çok değerli bir film benim için. Filmin önü açık. Ben herkese keyifli seyirler diliyorum" şeklinde konuştu.Filmin yapımcılığını Murat Kaya, yönetmenliğini Hakan Bol ve H. Sinan Güngör üstleniyor. Filmin 'Rüzgarı Seveceksin' şarkısı ise Manga grubunun solisti Ferman Akgül tarafından seslendirildi.

https://tr.sputniknews.com/20211222/hurkus-cizgi-film-kahramani-oluyor-1052017712.html

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