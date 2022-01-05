https://tr.sputniknews.com/20220105/turkiyede-son-24-saatte-66-bin-467-vaka-tespit-edildi-143-kisi-hayatini-kaybetti-1052442365.html

Türkiye’de son 24 saatte tespit edilen vaka sayısı 66 bin 467 oldu

Türkiye’de son 24 saatte tespit edilen vaka sayısı 66 bin 467 oldu

Türkiye’de son 24 saatte 66 bin 467 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, 143 kişi yaşamını yitirdi. 05.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-05T19:54+0300

2022-01-05T19:54+0300

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vaka

vaka sayısı

son dakika

koronavirüs

omicron

koronavirüs

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salgında son duruma ilişkin "Omicron varyantıyla birlikte vaka sayılarındaki artışa rağmen hastaneye yatışlarda endişe verici bir yükselme söz konusu değil. Öte yandan, hastaneler riskin arttığı ortamlar; kendimiz kadar sağlık çalışanlarını da korumak zorundayız. Hastaneye gittiğinizde lütfen dikkatli olun" açıklamasını yaptı.

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vaka, vaka sayısı, son dakika, koronavirüs, omicron