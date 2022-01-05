Türkiye’de son 24 saatte tespit edilen vaka sayısı 66 bin 467 oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salgında son duruma ilişkin "Omicron varyantıyla birlikte vaka sayılarındaki artışa rağmen hastaneye yatışlarda endişe verici bir yükselme söz konusu değil. Öte yandan, hastaneler riskin arttığı ortamlar; kendimiz kadar sağlık çalışanlarını da korumak zorundayız. Hastaneye gittiğinizde lütfen dikkatli olun" açıklamasını yaptı.
Türkiye’de son 24 saatte 66 bin 467 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, 143 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salgında son duruma ilişkin "Omicron varyantıyla birlikte vaka sayılarındaki artışa rağmen hastaneye yatışlarda endişe verici bir yükselme söz konusu değil. Öte yandan, hastaneler riskin arttığı ortamlar; kendimiz kadar sağlık çalışanlarını da korumak zorundayız. Hastaneye gittiğinizde lütfen dikkatli olun" açıklamasını yaptı.
Omicron varyantıyla birlikte vaka sayılarındaki artışa rağmen hastaneye yatışlarda endişe verici bir yükselme söz konusu değil. Öte yandan, hastaneler riskin arttığı ortamlar; kendimiz kadar sağlık çalışanlarını da korumak zorundayız. HASTANEYE GİTTİĞİNİZDE lütfen dikkatli olun. pic.twitter.com/1QBRKgqMtI