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ABD Kongresi baskınının yıldönümü: Biden 'Silahlı ayaklanma lideri Trump demokrasiye tehdittir' dedi
ABD Kongresi baskınının yıldönümü: Biden 'Silahlı ayaklanma lideri Trump demokrasiye tehdittir' dedi
ABD'de Kasım 2020 başkanlık seçimlerinde yenilgiyi kabule yanaşmayan 45. Başkan Donald Trump'ın 6 Ocak'ta Washington'da düzenlediği mitingin ardından... 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T17:43+0300
2022-01-06T18:14+0300
dünya
abd
saldırı
joe biden
donald trump
silahlı saldırı
kongre
baskın
kongre binası
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Tam bir yıl önce selefi Donald Trump'ın taraftarlarının kanlı baskınına sahne olan Kongre binasında konuşan Başkan Joe Biden, 'Trump'ın demokrasiye tehdit oluşturmayı sürdürdüğünü' söyledi. 'Trump'ın oy kullanma yöntemlerinde yaygın hileyle seçimin kendisinden çalındığına dair yalan iddialarının hukukun üstünlüğünü bozabileceği ve gelecekteki seçimleri baltalayabileceği' uyarısında bulunan Biden, "Neyin doğru neyin yalan olduğu konusunda kesinlikle net olmalıyız. İşte gerçek: Amerika Birleşik Devletleri'nin eski bir başkanı 2020 seçimleriyle ilgili bir yalanlar ağı oluşturup yaydı. Bunu, iktidarın gücüne ilkelerin üstünde değer verdiği için yaptı" dedi. Sosyal medya platformlarından sürülmüş olan Trump ise Biden konuşma yaparken cevap niteliğinde açıklama yayımladı. 45. Başkan, Biden'ı, 'kendisinin adını kullanarak Amerika'yı daha da bölmeye çalışmakla' suçladı.
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abd, saldırı, joe biden, donald trump, silahlı saldırı, kongre, baskın, kongre binası

ABD Kongresi baskınının yıldönümü: Biden 'Silahlı ayaklanma lideri Trump demokrasiye tehdittir' dedi

17:43 06.01.2022 (güncellendi: 18:14 06.01.2022)
© REUTERS / LEAH MILLISABD Başkanı Donald Trump'ın seçim sonuçlarını tanımayarak bugün başkent Washington DC'de düzenlediği mitingin ardından, Trump taraftarları başkanlık seçim sonuçlarına göre belirlenen delege oylarının sayılıp, sonuçların resmen tescil edileceği oturumun düzenlendiği Kongre binasını bastı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim sonuçlarını tanımayarak bugün başkent Washington DC'de düzenlediği mitingin ardından, Trump taraftarları başkanlık seçim sonuçlarına göre belirlenen delege oylarının sayılıp, sonuçların resmen tescil edileceği oturumun düzenlendiği Kongre binasını bastı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
© REUTERS / LEAH MILLIS
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ABD'de Kasım 2020 başkanlık seçimlerinde yenilgiyi kabule yanaşmayan 45. Başkan Donald Trump'ın 6 Ocak'ta Washington'da düzenlediği mitingin ardından taraftarlarının Kongre'ye düzenlediği kanlı baskının yıldönümünde Başkan Joe Biden ile Yardımcısı Kamala Harris konuşma yapıyor.
Tam bir yıl önce selefi Donald Trump'ın taraftarlarının kanlı baskınına sahne olan Kongre binasında konuşan Başkan Joe Biden, 'Trump'ın demokrasiye tehdit oluşturmayı sürdürdüğünü' söyledi.
'Trump'ın oy kullanma yöntemlerinde yaygın hileyle seçimin kendisinden çalındığına dair yalan iddialarının hukukun üstünlüğünü bozabileceği ve gelecekteki seçimleri baltalayabileceği' uyarısında bulunan Biden, "Neyin doğru neyin yalan olduğu konusunda kesinlikle net olmalıyız. İşte gerçek: Amerika Birleşik Devletleri'nin eski bir başkanı 2020 seçimleriyle ilgili bir yalanlar ağı oluşturup yaydı. Bunu, iktidarın gücüne ilkelerin üstünde değer verdiği için yaptı" dedi.
Sosyal medya platformlarından sürülmüş olan Trump ise Biden konuşma yaparken cevap niteliğinde açıklama yayımladı. 45. Başkan, Biden'ı, 'kendisinin adını kullanarak Amerika'yı daha da bölmeye çalışmakla' suçladı.
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