https://tr.sputniknews.com/20220106/abd-kongresi-baskininin-yildonumu-biden-silahli-ayaklanma-lideri-trump-demokrasiye-tehdittir-dedi-1052475288.html

ABD Kongresi baskınının yıldönümü: Biden 'Silahlı ayaklanma lideri Trump demokrasiye tehdittir' dedi

ABD Kongresi baskınının yıldönümü: Biden 'Silahlı ayaklanma lideri Trump demokrasiye tehdittir' dedi

ABD'de Kasım 2020 başkanlık seçimlerinde yenilgiyi kabule yanaşmayan 45. Başkan Donald Trump'ın 6 Ocak'ta Washington'da düzenlediği mitingin ardından... 06.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-06T17:43+0300

2022-01-06T17:43+0300

2022-01-06T18:14+0300

dünya

abd

saldırı

joe biden

donald trump

silahlı saldırı

kongre

baskın

kongre binası

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Tam bir yıl önce selefi Donald Trump'ın taraftarlarının kanlı baskınına sahne olan Kongre binasında konuşan Başkan Joe Biden, 'Trump'ın demokrasiye tehdit oluşturmayı sürdürdüğünü' söyledi. 'Trump'ın oy kullanma yöntemlerinde yaygın hileyle seçimin kendisinden çalındığına dair yalan iddialarının hukukun üstünlüğünü bozabileceği ve gelecekteki seçimleri baltalayabileceği' uyarısında bulunan Biden, "Neyin doğru neyin yalan olduğu konusunda kesinlikle net olmalıyız. İşte gerçek: Amerika Birleşik Devletleri'nin eski bir başkanı 2020 seçimleriyle ilgili bir yalanlar ağı oluşturup yaydı. Bunu, iktidarın gücüne ilkelerin üstünde değer verdiği için yaptı" dedi. Sosyal medya platformlarından sürülmüş olan Trump ise Biden konuşma yaparken cevap niteliğinde açıklama yayımladı. 45. Başkan, Biden'ı, 'kendisinin adını kullanarak Amerika'yı daha da bölmeye çalışmakla' suçladı.

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abd, saldırı, joe biden, donald trump, silahlı saldırı, kongre, baskın, kongre binası