https://tr.sputniknews.com/20220106/afganistan-ve-irakta-cocuklari-olen-annelerden-cagri-blair-doneminin-tum-devlet-sirlari-aciklansin-1052474499.html
Afganistan ve Irak'ta çocukları ölen annelerden çağrı: Blair döneminin tüm devlet sırları açıklansın
Afganistan ve Irak'ta çocukları ölen annelerden çağrı: Blair döneminin tüm devlet sırları açıklansın
'Irak Savaşı Yalanları Başbakanı' Tony Blair'in Kraliçe 2. Elizabeth tarafından en yüksek şövalyelik unvanıyla onurlandırılmasının iptali için yüz binler imza... 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T17:27+0300
2022-01-06T17:27+0300
2022-01-06T17:35+0300
dünya
boris johnson
tony blair
işgal
britanya
savaş suçları
yasadışı
irak savaşı
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Britanya'da 1997-2007 arası başbakanlık yapan Tony Blair'in Ekim1999-Mayıs 2005'deki savunma bakanı ve dolayısıyla 2003 Irak işgalinin taşlarını döşeyen Saddam'ın kitle imha silahları yalanı korosunun üyesi olan Geoff Hoon'un Irak savaşının yasadışılığına dair hukuki belgeyi yakması için başbakanlıktan talimat geldiğini, ama kendisinin buna uymadığını itiraf etmesinin ardından asker annelerinden hamle geldi. İlkin çocukları Afganistan'da ölen 5 anne (Carol Valentine, Hazel Hunt, Caroline Whitaker, Caroline Jane Munday-Baker, Helen Perry) Kraliçe 2. Elizabeth'e mektup yazarak Blair'e layık gördüğü en yüksek şövalyelik unvanını iptal etmesini istedi. Elizabeth'e "Sevgili Kraliçemiz" diye hitap eden ve sadık monarşi yanlıları olduklarını belirten anneler, 'yalanlar söyleyerek evlatlarını ölüme gönderen kişiye ülkedeki en yüksek onurun verilmesinden, evlatlarının ölümünden bile daha çok mahvolduklarını' dile getirdi. 'O savaşlara asla girilmemesi gerektiğinin bugün bilindiğini, girilmeseydi evlatlarının bugün hayatta olacağını' belirten anneler, şu çıkışı yaptı:"Hepimiz, dünya çapında bu kadar büyük üzüntüye ve yıkıma neden olan bir adama nasıl bu kadar ayrıcalıklı bir ödül verildiğini anlamakta güçlük çekiyoruz. O tarifsiz bir bedbahtlığa neden olurken aynı zamanda kendini bir mülti milyoner yaptı. Onu bir barış adamı olarak görmüyoruz, tam tersine tüm askerlerimizin ölümünden sorumlu olduğunu savunuyoruz... Sizden ona verdiğiniz ve oğullarımızın kendilerini feda etmelerini ayaklar altına aldığına inandığımız şövalyeliği kaldırmanızı rica ediyoruz."Ardından oğlu Irak'ta ölen ve Afganistan-Irak savaşlarıyla ilgili devlet sırlarının üzerindeki gizliliğin kalkması için yasal süreç başlatmış bulunan Rose Gentle, Blair'e şövalye unvanının iptalini isteyen 5 annenin desteğini alarak, Başbakan Boris Johnson'a çağrıda bulundu. "Bunca yıl gerçeğe ulaşmak için çok savaştım, ama her köşede engellendim" diyen Gentle, Hoon'un yeni yayımlanan anı kitabındaki itirafına atıfla "Blair yaptıkları için sanık sandalyesine oturmalı ve bunun böyle olduğu artık bizzat kendi savunma bakanı tarafından doğrulandı" vurgusunu yaparak ekledi:"Artık Boris Johnson'ın adım atması ve bu korkunç savaşların sırlarını üzerindeki kilidi açması ve yüzlerce ve yüzlerce gereksiz ölüm ve acıyı telafi etmesinin zamanı geldi. Gerçeğin şimdi ortaya çıkması gerekiyor ve kilit altına konulması gereken tek şey Blair."Çağrı öncesinde Hoon'un anı kitabında 2003'te hükümetin hukuk alanındaki en yetkili ismi olan Lord Goldsmith'in yazdığı Irak savaşının yasadışı olacağına dair gizli yasal uyarının Blair'in Özel Kalem Müdürü ve Başdanışmanı Jonathan Powell tarafından iletildiğine dair itirafı haberlere konu olmuştu. Notu okuduktan sonra yakmasının 'kesin bir dille' söylendiğini aktaran Hoon, talimata uymadığını, gizli notu savunma bakanlığındaki bir kasaya kilitlemeye karar verdiğini anlatarak "Not muhtemelen hala orada" diye yazmıştı.Blair'in şövalye unvanının iptali için Change.org sitesinde açılan dilekçeye bu akşam üstü itibarıyla 776 binden fazla kişi imza verdi.
https://tr.sputniknews.com/20220105/hoon-blair-irak-savasinin-yasadisi-oldugu-uyarisini-yakmami-emretti-ama-ben-notu-kasada-sakladim-1052428998.html
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Afganistan ve Irak'ta çocukları ölen annelerden çağrı: Blair döneminin tüm devlet sırları açıklansın
17:27 06.01.2022 (güncellendi: 17:35 06.01.2022)
'Irak Savaşı Yalanları Başbakanı' Tony Blair'in Kraliçe 2. Elizabeth tarafından en yüksek şövalyelik unvanıyla onurlandırılmasının iptali için yüz binler imza verirken, asker oğullarını Afganistan ve Irak işgallerinde kaybetmiş annelerden oluşan bir grup, Başbakan Boris Johnson'a, Blair döneminin tüm gizli belgelerini açıklaması çağrısı yaptı.
Britanya'da 1997-2007 arası başbakanlık yapan Tony Blair'in Ekim1999-Mayıs 2005'deki savunma bakanı ve dolayısıyla 2003 Irak işgalinin taşlarını döşeyen Saddam'ın kitle imha silahları yalanı korosunun üyesi olan Geoff Hoon'un Irak savaşının yasadışılığına dair hukuki belgeyi yakması için başbakanlıktan talimat geldiğini, ama kendisinin buna uymadığını itiraf etmesinin ardından asker annelerinden hamle geldi.
İlkin çocukları Afganistan'da ölen 5 anne (Carol Valentine, Hazel Hunt, Caroline Whitaker, Caroline Jane Munday-Baker, Helen Perry) Kraliçe 2. Elizabeth'e mektup yazarak Blair'e layık gördüğü en yüksek şövalyelik unvanını iptal etmesini istedi.
Elizabeth'e "Sevgili Kraliçemiz" diye hitap eden ve sadık monarşi yanlıları olduklarını belirten anneler, 'yalanlar söyleyerek evlatlarını ölüme gönderen kişiye ülkedeki en yüksek onurun verilmesinden, evlatlarının ölümünden bile daha çok mahvolduklarını' dile getirdi. 'O savaşlara asla girilmemesi gerektiğinin bugün bilindiğini, girilmeseydi evlatlarının bugün hayatta olacağını' belirten anneler, şu çıkışı yaptı:
"Hepimiz, dünya çapında bu kadar büyük üzüntüye ve yıkıma neden olan bir adama nasıl bu kadar ayrıcalıklı bir ödül verildiğini anlamakta güçlük çekiyoruz. O tarifsiz bir bedbahtlığa neden olurken aynı zamanda kendini bir mülti milyoner yaptı. Onu bir barış adamı olarak görmüyoruz, tam tersine tüm askerlerimizin ölümünden sorumlu olduğunu savunuyoruz... Sizden ona verdiğiniz ve oğullarımızın kendilerini feda etmelerini ayaklar altına aldığına inandığımız şövalyeliği kaldırmanızı rica ediyoruz."
Ardından oğlu Irak'ta ölen ve Afganistan-Irak savaşlarıyla ilgili devlet sırlarının üzerindeki gizliliğin kalkması için yasal süreç başlatmış bulunan Rose Gentle, Blair'e şövalye unvanının iptalini isteyen 5 annenin desteğini alarak, Başbakan Boris Johnson'a çağrıda bulundu.
"Bunca yıl gerçeğe ulaşmak için çok savaştım, ama her köşede engellendim" diyen Gentle, Hoon'un yeni yayımlanan anı kitabındaki itirafına atıfla "Blair yaptıkları için sanık sandalyesine oturmalı ve bunun böyle olduğu artık bizzat kendi savunma bakanı tarafından doğrulandı" vurgusunu yaparak ekledi:
"Artık Boris Johnson'ın adım atması ve bu korkunç savaşların sırlarını üzerindeki kilidi açması ve yüzlerce ve yüzlerce gereksiz ölüm ve acıyı telafi etmesinin zamanı geldi. Gerçeğin şimdi ortaya çıkması gerekiyor ve kilit altına konulması gereken tek şey Blair."
Çağrı öncesinde Hoon'un anı kitabında 2003'te hükümetin hukuk alanındaki en yetkili ismi olan Lord Goldsmith'in yazdığı Irak savaşının yasadışı olacağına dair gizli yasal uyarının Blair'in Özel Kalem Müdürü ve Başdanışmanı Jonathan Powell tarafından iletildiğine dair itirafı haberlere konu olmuştu. Notu okuduktan sonra yakmasının 'kesin bir dille' söylendiğini aktaran Hoon, talimata uymadığını, gizli notu savunma bakanlığındaki bir kasaya kilitlemeye karar verdiğini anlatarak "Not muhtemelen hala orada" diye yazmıştı.
Blair'in şövalye unvanının iptali için Change.org sitesinde açılan dilekçeye bu akşam üstü itibarıyla 776 binden fazla kişi imza verdi.