Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220106/afganistan-ve-irakta-cocuklari-olen-annelerden-cagri-blair-doneminin-tum-devlet-sirlari-aciklansin-1052474499.html
Afganistan ve Irak'ta çocukları ölen annelerden çağrı: Blair döneminin tüm devlet sırları açıklansın
Afganistan ve Irak'ta çocukları ölen annelerden çağrı: Blair döneminin tüm devlet sırları açıklansın
'Irak Savaşı Yalanları Başbakanı' Tony Blair'in Kraliçe 2. Elizabeth tarafından en yüksek şövalyelik unvanıyla onurlandırılmasının iptali için yüz binler imza... 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T17:27+0300
2022-01-06T17:35+0300
dünya
boris johnson
tony blair
işgal
britanya
savaş suçları
yasadışı
irak savaşı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/06/1052472278_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_466d942a955cacce44654b8664dfa040.jpg
Britanya'da 1997-2007 arası başbakanlık yapan Tony Blair'in Ekim1999-Mayıs 2005'deki savunma bakanı ve dolayısıyla 2003 Irak işgalinin taşlarını döşeyen Saddam'ın kitle imha silahları yalanı korosunun üyesi olan Geoff Hoon'un Irak savaşının yasadışılığına dair hukuki belgeyi yakması için başbakanlıktan talimat geldiğini, ama kendisinin buna uymadığını itiraf etmesinin ardından asker annelerinden hamle geldi. İlkin çocukları Afganistan'da ölen 5 anne (Carol Valentine, Hazel Hunt, Caroline Whitaker, Caroline Jane Munday-Baker, Helen Perry) Kraliçe 2. Elizabeth'e mektup yazarak Blair'e layık gördüğü en yüksek şövalyelik unvanını iptal etmesini istedi. Elizabeth'e "Sevgili Kraliçemiz" diye hitap eden ve sadık monarşi yanlıları olduklarını belirten anneler, 'yalanlar söyleyerek evlatlarını ölüme gönderen kişiye ülkedeki en yüksek onurun verilmesinden, evlatlarının ölümünden bile daha çok mahvolduklarını' dile getirdi. 'O savaşlara asla girilmemesi gerektiğinin bugün bilindiğini, girilmeseydi evlatlarının bugün hayatta olacağını' belirten anneler, şu çıkışı yaptı:"Hepimiz, dünya çapında bu kadar büyük üzüntüye ve yıkıma neden olan bir adama nasıl bu kadar ayrıcalıklı bir ödül verildiğini anlamakta güçlük çekiyoruz. O tarifsiz bir bedbahtlığa neden olurken aynı zamanda kendini bir mülti milyoner yaptı. Onu bir barış adamı olarak görmüyoruz, tam tersine tüm askerlerimizin ölümünden sorumlu olduğunu savunuyoruz... Sizden ona verdiğiniz ve oğullarımızın kendilerini feda etmelerini ayaklar altına aldığına inandığımız şövalyeliği kaldırmanızı rica ediyoruz."Ardından oğlu Irak'ta ölen ve Afganistan-Irak savaşlarıyla ilgili devlet sırlarının üzerindeki gizliliğin kalkması için yasal süreç başlatmış bulunan Rose Gentle, Blair'e şövalye unvanının iptalini isteyen 5 annenin desteğini alarak, Başbakan Boris Johnson'a çağrıda bulundu. "Bunca yıl gerçeğe ulaşmak için çok savaştım, ama her köşede engellendim" diyen Gentle, Hoon'un yeni yayımlanan anı kitabındaki itirafına atıfla "Blair yaptıkları için sanık sandalyesine oturmalı ve bunun böyle olduğu artık bizzat kendi savunma bakanı tarafından doğrulandı" vurgusunu yaparak ekledi:"Artık Boris Johnson'ın adım atması ve bu korkunç savaşların sırlarını üzerindeki kilidi açması ve yüzlerce ve yüzlerce gereksiz ölüm ve acıyı telafi etmesinin zamanı geldi. Gerçeğin şimdi ortaya çıkması gerekiyor ve kilit altına konulması gereken tek şey Blair."Çağrı öncesinde Hoon'un anı kitabında 2003'te hükümetin hukuk alanındaki en yetkili ismi olan Lord Goldsmith'in yazdığı Irak savaşının yasadışı olacağına dair gizli yasal uyarının Blair'in Özel Kalem Müdürü ve Başdanışmanı Jonathan Powell tarafından iletildiğine dair itirafı haberlere konu olmuştu. Notu okuduktan sonra yakmasının 'kesin bir dille' söylendiğini aktaran Hoon, talimata uymadığını, gizli notu savunma bakanlığındaki bir kasaya kilitlemeye karar verdiğini anlatarak "Not muhtemelen hala orada" diye yazmıştı.Blair'in şövalye unvanının iptali için Change.org sitesinde açılan dilekçeye bu akşam üstü itibarıyla 776 binden fazla kişi imza verdi.
https://tr.sputniknews.com/20220105/hoon-blair-irak-savasinin-yasadisi-oldugu-uyarisini-yakmami-emretti-ama-ben-notu-kasada-sakladim-1052428998.html
britanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/06/1052472278_238:0:2038:1350_1920x0_80_0_0_33d2af64d65260d81471345a48cc3fb9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
boris johnson, tony blair, işgal, britanya, savaş suçları, yasadışı, irak savaşı

Afganistan ve Irak'ta çocukları ölen annelerden çağrı: Blair döneminin tüm devlet sırları açıklansın

17:27 06.01.2022 (güncellendi: 17:35 06.01.2022)
© Fotoğraf : YouTube/ITV NewsEski Britanya Başbakanı Tony Blair Nisan 2021'de ITV News kanalına röportaj verirken
Eski Britanya Başbakanı Tony Blair Nisan 2021'de ITV News kanalına röportaj verirken - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
© Fotoğraf : YouTube/ITV News
Abone ol
'Irak Savaşı Yalanları Başbakanı' Tony Blair'in Kraliçe 2. Elizabeth tarafından en yüksek şövalyelik unvanıyla onurlandırılmasının iptali için yüz binler imza verirken, asker oğullarını Afganistan ve Irak işgallerinde kaybetmiş annelerden oluşan bir grup, Başbakan Boris Johnson'a, Blair döneminin tüm gizli belgelerini açıklaması çağrısı yaptı.
Britanya'da 1997-2007 arası başbakanlık yapan Tony Blair'in Ekim1999-Mayıs 2005'deki savunma bakanı ve dolayısıyla 2003 Irak işgalinin taşlarını döşeyen Saddam'ın kitle imha silahları yalanı korosunun üyesi olan Geoff Hoon'un Irak savaşının yasadışılığına dair hukuki belgeyi yakması için başbakanlıktan talimat geldiğini, ama kendisinin buna uymadığını itiraf etmesinin ardından asker annelerinden hamle geldi.
Eski Britanya Başbakanı Tony Blair, Haziran 2021'de Andrew Marr Show'a katılmasının ardından BBC binasından ayrılırken maskesini çıkarıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
DÜNYA
Hoon: Blair, Irak Savaşı'nın yasadışı olduğu uyarısını yakmamı emretti, ama ben notu kasada sakladım
Dün, 14:04
İlkin çocukları Afganistan'da ölen 5 anne (Carol Valentine, Hazel Hunt, Caroline Whitaker, Caroline Jane Munday-Baker, Helen Perry) Kraliçe 2. Elizabeth'e mektup yazarak Blair'e layık gördüğü en yüksek şövalyelik unvanını iptal etmesini istedi.
Elizabeth'e "Sevgili Kraliçemiz" diye hitap eden ve sadık monarşi yanlıları olduklarını belirten anneler, 'yalanlar söyleyerek evlatlarını ölüme gönderen kişiye ülkedeki en yüksek onurun verilmesinden, evlatlarının ölümünden bile daha çok mahvolduklarını' dile getirdi. 'O savaşlara asla girilmemesi gerektiğinin bugün bilindiğini, girilmeseydi evlatlarının bugün hayatta olacağını' belirten anneler, şu çıkışı yaptı:
"Hepimiz, dünya çapında bu kadar büyük üzüntüye ve yıkıma neden olan bir adama nasıl bu kadar ayrıcalıklı bir ödül verildiğini anlamakta güçlük çekiyoruz. O tarifsiz bir bedbahtlığa neden olurken aynı zamanda kendini bir mülti milyoner yaptı. Onu bir barış adamı olarak görmüyoruz, tam tersine tüm askerlerimizin ölümünden sorumlu olduğunu savunuyoruz... Sizden ona verdiğiniz ve oğullarımızın kendilerini feda etmelerini ayaklar altına aldığına inandığımız şövalyeliği kaldırmanızı rica ediyoruz."
Ardından oğlu Irak'ta ölen ve Afganistan-Irak savaşlarıyla ilgili devlet sırlarının üzerindeki gizliliğin kalkması için yasal süreç başlatmış bulunan Rose Gentle, Blair'e şövalye unvanının iptalini isteyen 5 annenin desteğini alarak, Başbakan Boris Johnson'a çağrıda bulundu.
"Bunca yıl gerçeğe ulaşmak için çok savaştım, ama her köşede engellendim" diyen Gentle, Hoon'un yeni yayımlanan anı kitabındaki itirafına atıfla "Blair yaptıkları için sanık sandalyesine oturmalı ve bunun böyle olduğu artık bizzat kendi savunma bakanı tarafından doğrulandı" vurgusunu yaparak ekledi:
"Artık Boris Johnson'ın adım atması ve bu korkunç savaşların sırlarını üzerindeki kilidi açması ve yüzlerce ve yüzlerce gereksiz ölüm ve acıyı telafi etmesinin zamanı geldi. Gerçeğin şimdi ortaya çıkması gerekiyor ve kilit altına konulması gereken tek şey Blair."
Çağrı öncesinde Hoon'un anı kitabında 2003'te hükümetin hukuk alanındaki en yetkili ismi olan Lord Goldsmith'in yazdığı Irak savaşının yasadışı olacağına dair gizli yasal uyarının Blair'in Özel Kalem Müdürü ve Başdanışmanı Jonathan Powell tarafından iletildiğine dair itirafı haberlere konu olmuştu. Notu okuduktan sonra yakmasının 'kesin bir dille' söylendiğini aktaran Hoon, talimata uymadığını, gizli notu savunma bakanlığındaki bir kasaya kilitlemeye karar verdiğini anlatarak "Not muhtemelen hala orada" diye yazmıştı.
Blair'in şövalye unvanının iptali için Change.org sitesinde açılan dilekçeye bu akşam üstü itibarıyla 776 binden fazla kişi imza verdi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:06Erdoğan, Kazakistan hakkında Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin liderleriyle görüştü
18:05Financial Times: Ukrayna'da inisiyatif Batı'nın değil Rusya'nın elinde
17:52Aradığı aşkı bulamayan Avustralyalı adam, robotla 'evlendi': Kutuyu açtığımda nefesim kesildi
17:50Galatasaray Futbol Takımı'nda 3 Kovid-19 vakası
17:43ABD Kongresi baskınının yıldönümü: Biden 'Silahlı ayaklanma lideri Trump demokrasiye tehdittir' dedi
17:43Rusya Savunma Bakanı Şoygu, ABD’li mevkidaşı Austin ile görüştü
17:37Rusya Savunma Bakanlığı: Rus barış gücünün ilk birlikleri Kazakistan’a ulaştı
17:30Çin'de hamile kadın PCR testinin süresi geçtiği için hastaneye alınmadı: Personel görevden alındı
17:27Afganistan ve Irak'ta çocukları ölen annelerden çağrı: Blair döneminin tüm devlet sırları açıklansın
17:23AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kazakistan açıklaması: Can kayıplarından büyük üzüntü duyuyoruz
17:20Bavyera Başbakanı Söder: Yeni Alman hükümetinin Kuzey Akım 2 politikası Almanya'yı tehdit ediyor
17:172021'de kripto para dolandırıcılığı 14 milyar dolarla rekor kırdı
17:02Bakan Kurum: İstanbul'u yeniden ehline teslim etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz
16:42AK Partili Cevheri: Kazakistan’a her türlü maddi ve manevi desteğe hazırız
16:34KGAÖ nedir ve KGAÖ barış gücü neden Kazakistan'a gönderildi?
16:332022 Erkekler Kainat Güzeli Darya Kamil eleştirilere yanıt verdi: 'Kıskançlık yapmanın anlamı yok'
16:33Pakistan, Türkiye'yle 1.5 milyar dolarlık helikopter anlaşmasını iptal etti
16:19Gergerlioğlu hakkında soruşturma başlatıldı
16:13Koronavirüs uçağı: 179 yolcudan 125'i pozitif çıktı
16:10Yargıtay Başkanı Akarca: Sadece Türkiye'de kadın cinayetleri işleniyormuş gibi bir algı yaratılıyor