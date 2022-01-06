https://tr.sputniknews.com/20220106/erdogan-bahceli-gorusmesinde-masada-4-kritik-baslik-vardi-1052455380.html

Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde masada 4 kritik başlık vardı

Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde masada 4 kritik başlık vardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni yılın ilk görüşmesini Devlet Bey Konağı’nda yaptı. Erdoğan ile Bahçelinin... 06.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-06T09:20+0300

2022-01-06T09:20+0300

2022-01-06T09:20+0300

politika

recep tayyip erdoğan

devlet bahçeli

enflasyon

seçim

yeni anayasa

döviz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün AK Parti Genel Merkezi’nde milletvekilleriyle buluşmasının ardından sürpriz bir şekilde Cumhur İttifakı ortağı MHP’nin Lideri Bahçeli’yi Beytepe’deki evinde ziyaret etti. Bahçeli, Erdoğan gelmeden önce evinin bahçesine çıkarak bir süre gezinti yaptı. Erdoğan’ı evinin kapısında karşılayan Bahçeli, misafirini yine makam aracına kadar uğurladı. Görüşmenin hemen öncesi duyurulan kritik buluşma yaklaşık bir saat sürdü.Hürriyet'in haberine göre, basına kapalı ziyarette ağırlıklı olarak ekonomi, enflasyonun düşürülmesine dönük adımlar, dövizdeki dalgalanmaya karşı önlemler ve önümüzdeki dönemde atılacak muhtemel adımlarla ilgili iki liderin görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.İki parti arasında istişareleri devam eden Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu da görüşmenin bir diğer önemli başlığı oldu. Seçim barajının yüzde 7’ye düşürülmesini öngören çalışmalarla ilgili iki lider son değerlendirmeleri yaptı. AK Parti ve MHP’nin üzerinde çalıştığı yeni Anayasa taslağının da görüşmede ana hatlarıyla gündeme geldiği öğrenildi. Erdoğan, taslağı olgunlaşınca Bahçeli ile paylaşacağını açıklamıştı.

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recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, enflasyon, seçim, yeni anayasa, döviz