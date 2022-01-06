https://tr.sputniknews.com/20220106/escinsel-evliligine-destek-mesajli-kek-yapmayi-reddeden-pastaneye-acilan-dava-aihmden-dondu-1052471268.html

'Eşcinsel evliliğine destek' mesajlı kek yapmayı reddeden pastaneye yönelik dava, AİHM'den döndü

'Eşcinsel evliliğine destek' mesajlı kek yapmayı reddeden pastaneye yönelik dava, AİHM'den döndü

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), müşterinin pastanın üzerine eşcinsel evliliğine destek mesajı yazılması talebini reddeden bir pastane hakkındaki... 06.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-06T15:47+0300

2022-01-06T15:47+0300

2022-01-06T16:03+0300

dünya

ingiltere

kuzey irlanda

belfast

eşcinsel

avrupa insan hakları mahkemesi (aihm)

pasta

eşcinsel evlilik

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Kuzey İrlanda'nın Belfast şehrindeki Ashers isimli pastane, 2015'te bir müşterisinin talebi doğrultusunda pastanın üzerine "Eşcinsel Evliliğini Destekleyin" mesajı yazmayı reddetmesinden dolayı ayrımcılık yapmaktan suçlu bulundu. Pastane sahibi, Hıristiyan inancına sahip olmalarını gerekçe göstererek eşcinsel evliliğine destek mesajı yazmayı reddettiklerini belirtse de yerel mahkeme müşteriyi haklı buldu.Pastanenin davayı bir üst mahkemeye taşıması sonucunda, İngiltere Yüksek Mahkemesi pastane sahiplerini haklı bularak, pastanın üzerine söz konusu mesajın yazılması talebini reddetmenin müşterinin şahsına ya da karakteristiklerine yönelik bir karar olmadığını belirtti.Ancak İngiltere Yüksek Mahkemesi'nin bu kararına da müşteri Gareth Lee itiraz etti ve davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taşıdı. Eşcinsel hakları aktivisti Lee, Yüksek Mahkeme'nin kendisine Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki haklarını yeterli ölçüde tanımadığını savundu.AİHM'in nihai kararı ise, Lee'nin tüm iç hukuk yollarını tüketmemesinin ardından yerel mahkemelerin rolünü gasp edemeyeceği, dolayısıyla şikayetin usulden reddi yönünde oldu.Pastane sahibini adli süreçte destekleyen Hıristiyan Enstitüsü, kararın 'ifade özgürlüğü için ve Hıristiyanlar için' iyi bir haber olduğunu belirtti.

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ingiltere, kuzey irlanda, belfast, eşcinsel, avrupa insan hakları mahkemesi (aihm), pasta, eşcinsel evlilik