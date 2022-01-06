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https://tr.sputniknews.com/20220106/fransadan-google-ve-facebooka-cerez-cezasi-1052468882.html
Fransa'dan Google ve Facebook'a 'çerez' cezası
Fransa'dan Google ve Facebook'a 'çerez' cezası
Fransa'daki veri güvenliği otoritesi CNIL, Google'a 150 milyon euro, Facebook'a ise 60 milyon euro ceza kesti. Cezaların gerekçesi ise, çerez kullanımını... 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T14:46+0300
2022-01-06T14:49+0300
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Fransa'nın veri güvenliği izleme kurulu CNIL, Google ve Facebook'a ceza kesti.Google ve Facebook'un kullanıcıların çerezleri reddetmelerini zorlaştırdıklarını belirterek Google'ın 150 milyon euro, Facebook'ın ise 60 milyon euro ceza ödemesine hükmedildi.CNIL yaptığı açıklamada, facebook.com, google.fr ve youtube.com internet sitelerinin çerezleri reddetmeyi, onları kabul etmek kadar kolay hale getirmediklerini tespit edildiğini belirtti.CNIL, çerezlerin reddedilmesini kolaylaştırmamaları halinde her gün için 100 bin euro ek ceza uygulayacağını da duyurdu.CNIL'in veri koruma ve yaptırımlardan sorumlu yöneticisi Karin Kiefer, "Çerezleri kabul etmek istediğinizde bunu tek bir tıklama ile yapabiliyorsunuz. Çerezleri reddetmek de onları kabul etmek kadar kolay olmalı" dedi.Google'dan bir sözcünün açıklamasında ise, "İnsanlar bizlere gizlilik haklarına saygı duyacağımız ve onları güvende tutacağımız konusunda güveniyor. Bu güveni koruma sorumluluğumuzun farkındayız ve bu karar ışığında CNIL ile daha fazla değişiklik ve aktif çalışma taahhüt ediyoruz" ifadelerine yer verdi.Konuya dair Facebook'tan bir açıklama yapılmadı.CNIL daha önce 2020 yılında Google'a 100 milyon euroluk ceza kesmişti. O dönemki cezanın gerekçesi ise, Google Fransa'nın, reklam çerezleri bilgisayarlara kaydedilmeden önce ziyaretçilerin önceden onayını almaması ve bunları nasıl kullanmayı amaçladığı hakkında net bilgi vermemesi olarak belirtilmişti. CNIL yetkilisi Kiefer bu sorunların ceza sonrasında çözüldüğünü kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20211203/rusyadan-google-ve-metaya-yeni-dava-yillik-cironun-yuzde-10-tutarinda-ceza-kesilebilir-1051413260.html
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fransa, google, facebook, ceza, çerez, youtube

Fransa'dan Google ve Facebook'a 'çerez' cezası

14:46 06.01.2022 (güncellendi: 14:49 06.01.2022)
© Fotoğraf : TwitterFacebook, Google, sosyal medya
Facebook, Google, sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Fransa'daki veri güvenliği otoritesi CNIL, Google'a 150 milyon euro, Facebook'a ise 60 milyon euro ceza kesti. Cezaların gerekçesi ise, çerez kullanımını reddetmeyi internet kullanıcıları için zorlaştırmak.
Fransa'nın veri güvenliği izleme kurulu CNIL, Google ve Facebook'a ceza kesti.
Google ve Facebook'un kullanıcıların çerezleri reddetmelerini zorlaştırdıklarını belirterek Google'ın 150 milyon euro, Facebook'ın ise 60 milyon euro ceza ödemesine hükmedildi.
CNIL yaptığı açıklamada, facebook.com, google.fr ve youtube.com internet sitelerinin çerezleri reddetmeyi, onları kabul etmek kadar kolay hale getirmediklerini tespit edildiğini belirtti.
CNIL, çerezlerin reddedilmesini kolaylaştırmamaları halinde her gün için 100 bin euro ek ceza uygulayacağını da duyurdu.
CNIL'in veri koruma ve yaptırımlardan sorumlu yöneticisi Karin Kiefer, "Çerezleri kabul etmek istediğinizde bunu tek bir tıklama ile yapabiliyorsunuz. Çerezleri reddetmek de onları kabul etmek kadar kolay olmalı" dedi.
Google'dan bir sözcünün açıklamasında ise, "İnsanlar bizlere gizlilik haklarına saygı duyacağımız ve onları güvende tutacağımız konusunda güveniyor. Bu güveni koruma sorumluluğumuzun farkındayız ve bu karar ışığında CNIL ile daha fazla değişiklik ve aktif çalışma taahhüt ediyoruz" ifadelerine yer verdi.
Konuya dair Facebook'tan bir açıklama yapılmadı.
CNIL daha önce 2020 yılında Google'a 100 milyon euroluk ceza kesmişti. O dönemki cezanın gerekçesi ise, Google Fransa'nın, reklam çerezleri bilgisayarlara kaydedilmeden önce ziyaretçilerin önceden onayını almaması ve bunları nasıl kullanmayı amaçladığı hakkında net bilgi vermemesi olarak belirtilmişti. CNIL yetkilisi Kiefer bu sorunların ceza sonrasında çözüldüğünü kaydetti.
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