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https://tr.sputniknews.com/20220106/gergerlioglu-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1052472695.html
Gergerlioğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Gergerlioğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun sosyal medya üzerinden Aysel Tuğluk için yaptığı paylaşımın ardından hakkında soruşturma başlatıldı. 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T16:19+0300
2022-01-06T16:19+0300
türkiye
hdp
milletvekili
aysel tuğluk
mahkeme
akp
dava
soruşturma
ömer faruk gergerlioğlu
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Daha önce milletvekilliği düşürülen HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Kandıra Cezaevi'ndeki Aysel Tuğluk'un serbest bırakılması çağrısı yaptı.Gergerlioğlu paylaşımında, “Bir an evvel Aysel Tuğluk için adalet talebimiz var. Zulüm bitsin, adalet gerçekleşsin. Kandıra Cezaevi'ndeki Aysel Tuğluk çıkmalı! Hepinize saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.Paylaşımın ardından Gergerlioğlu hakkında TCK 301'inci maddesi gereğince 'devleti ve organlarını aşağılama', TCK 277'nci maddesi gereğince 'bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs' ve TCK 215’inci maddesi gereğince 'suçlu ve suçluyu övme' suçları kapsamında soruşturma başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20211027/gergerlioglu-ile-meclis-baskani-sentop-arasinda-gerginlik-bahceli-emretti-siz-yaptiniz-1050247380.html
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hdp, milletvekili, aysel tuğluk, mahkeme, akp, dava, soruşturma, ömer faruk gergerlioğlu

Gergerlioğlu hakkında soruşturma başlatıldı

16:19 06.01.2022
© AAGergerlioğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Gergerlioğlu hakkında soruşturma başlatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
© AA
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Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun sosyal medya üzerinden Aysel Tuğluk için yaptığı paylaşımın ardından hakkında soruşturma başlatıldı.
Daha önce milletvekilliği düşürülen HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Kandıra Cezaevi'ndeki Aysel Tuğluk'un serbest bırakılması çağrısı yaptı.
Gergerlioğlu paylaşımında, “Bir an evvel Aysel Tuğluk için adalet talebimiz var. Zulüm bitsin, adalet gerçekleşsin. Kandıra Cezaevi'ndeki Aysel Tuğluk çıkmalı! Hepinize saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.
Paylaşımın ardından Gergerlioğlu hakkında TCK 301'inci maddesi gereğince 'devleti ve organlarını aşağılama', TCK 277'nci maddesi gereğince 'bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs' ve TCK 215’inci maddesi gereğince 'suçlu ve suçluyu övme' suçları kapsamında soruşturma başlatıldı.
Ömer Faruk Gergerlioğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
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