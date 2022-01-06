https://tr.sputniknews.com/20220106/gergerlioglu-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1052472695.html

Gergerlioğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Gergerlioğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun sosyal medya üzerinden Aysel Tuğluk için yaptığı paylaşımın ardından hakkında soruşturma başlatıldı. 06.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-06T16:19+0300

2022-01-06T16:19+0300

2022-01-06T16:19+0300

türkiye

hdp

milletvekili

aysel tuğluk

mahkeme

akp

dava

soruşturma

ömer faruk gergerlioğlu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/06/1052472670_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_eb848d330f795523f12383574709cca1.jpg

Daha önce milletvekilliği düşürülen HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Kandıra Cezaevi'ndeki Aysel Tuğluk'un serbest bırakılması çağrısı yaptı.Gergerlioğlu paylaşımında, “Bir an evvel Aysel Tuğluk için adalet talebimiz var. Zulüm bitsin, adalet gerçekleşsin. Kandıra Cezaevi'ndeki Aysel Tuğluk çıkmalı! Hepinize saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.Paylaşımın ardından Gergerlioğlu hakkında TCK 301'inci maddesi gereğince 'devleti ve organlarını aşağılama', TCK 277'nci maddesi gereğince 'bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs' ve TCK 215’inci maddesi gereğince 'suçlu ve suçluyu övme' suçları kapsamında soruşturma başlatıldı.

https://tr.sputniknews.com/20211027/gergerlioglu-ile-meclis-baskani-sentop-arasinda-gerginlik-bahceli-emretti-siz-yaptiniz-1050247380.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hdp, milletvekili, aysel tuğluk, mahkeme, akp, dava, soruşturma, ömer faruk gergerlioğlu