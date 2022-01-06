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https://tr.sputniknews.com/20220106/grammy-odul-toreni-kovid-19-vakalarindaki-artis-nedeniyle-ertelendi--1052458065.html
Grammy Ödül Töreni, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle ertelendi
Grammy Ödül Töreni, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle ertelendi
ABD’de Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Grammy Ödül Töreni ertelendi. 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T10:36+0300
2022-01-06T10:36+0300
2022-01-06T10:40+0300
abd
müzik
grammy
koronavirüs
omicron
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Medya kuruluşu CBS’ten yapılan açıklamada, Omicron varyantının oluşturduğu belirsizlik nedeniyle 31 Ocak'ta yapılması planlanan ödül töreninin ertelendiği belirtildi. Açıklamada, "Törenin yakında açıklanacak ileri bir tarihte yapılmasını dört gözle bekliyoruz" ifadesi yer aldı. Grammy Ödül Töreni'nin, 31 Ocak'ta ABD'nin Los Angeles kentindeki Crypto.com Arena'da yapılması planlanıyordu.
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abd, müzik, grammy, koronavirüs, omicron
Grammy Ödül Töreni, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle ertelendi 10:36 06.01.2022 (güncellendi: 10:40 06.01.2022)
ABD’de Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Grammy Ödül Töreni ertelendi.
Medya kuruluşu CBS’ten yapılan açıklamada, Omicron varyantının oluşturduğu belirsizlik nedeniyle 31 Ocak'ta yapılması planlanan ödül töreninin ertelendiği belirtildi.
Açıklamada, "Törenin yakında açıklanacak ileri bir tarihte yapılmasını dört gözle bekliyoruz" ifadesi yer aldı.
Grammy Ödül Töreni'nin, 31 Ocak'ta ABD'nin Los Angeles kentindeki Crypto.com Arena'da yapılması planlanıyordu.