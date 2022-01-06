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Grammy Ödül Töreni, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle ertelendi
Grammy Ödül Töreni, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle ertelendi
ABD’de Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Grammy Ödül Töreni ertelendi. 06.01.2022, Sputnik Türkiye
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abd
müzik
grammy
koronavirüs
omicron
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Medya kuruluşu CBS’ten yapılan açıklamada, Omicron varyantının oluşturduğu belirsizlik nedeniyle 31 Ocak'ta yapılması planlanan ödül töreninin ertelendiği belirtildi. Açıklamada, "Törenin yakında açıklanacak ileri bir tarihte yapılmasını dört gözle bekliyoruz" ifadesi yer aldı. Grammy Ödül Töreni'nin, 31 Ocak'ta ABD'nin Los Angeles kentindeki Crypto.com Arena'da yapılması planlanıyordu.
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Grammy Ödül Töreni, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle ertelendi

10:36 06.01.2022 (güncellendi: 10:40 06.01.2022)
© AFP 2021 / GABRIEL BOUYSGrammy Ödül Töreni
Grammy Ödül Töreni - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
© AFP 2021 / GABRIEL BOUYS
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ABD’de Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Grammy Ödül Töreni ertelendi.
Medya kuruluşu CBS’ten yapılan açıklamada, Omicron varyantının oluşturduğu belirsizlik nedeniyle 31 Ocak'ta yapılması planlanan ödül töreninin ertelendiği belirtildi.
Açıklamada, "Törenin yakında açıklanacak ileri bir tarihte yapılmasını dört gözle bekliyoruz" ifadesi yer aldı.
Grammy Ödül Töreni'nin, 31 Ocak'ta ABD'nin Los Angeles kentindeki Crypto.com Arena'da yapılması planlanıyordu.
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