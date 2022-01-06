https://tr.sputniknews.com/20220106/grammy-odul-toreni-kovid-19-vakalarindaki-artis-nedeniyle-ertelendi--1052458065.html

Grammy Ödül Töreni, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle ertelendi

Grammy Ödül Töreni, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle ertelendi

ABD’de Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Grammy Ödül Töreni ertelendi. 06.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-06T10:36+0300

2022-01-06T10:36+0300

2022-01-06T10:40+0300

abd

müzik

grammy

koronavirüs

omicron

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Medya kuruluşu CBS’ten yapılan açıklamada, Omicron varyantının oluşturduğu belirsizlik nedeniyle 31 Ocak'ta yapılması planlanan ödül töreninin ertelendiği belirtildi. Açıklamada, "Törenin yakında açıklanacak ileri bir tarihte yapılmasını dört gözle bekliyoruz" ifadesi yer aldı. Grammy Ödül Töreni'nin, 31 Ocak'ta ABD'nin Los Angeles kentindeki Crypto.com Arena'da yapılması planlanıyordu.

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abd, müzik, grammy, koronavirüs, omicron