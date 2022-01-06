https://tr.sputniknews.com/20220106/imamoglunda-dont-look-up-paylasimi-yarin-30-kresin-daha-temelini-atiyoruz-1052482597.html

İmamoğlu'nda 'Don't Look Up' paylaşımı: 'Yarın 30 kreşin daha temelini atıyoruz'

İmamoğlu'nda 'Don't Look Up' paylaşımı: 'Yarın 30 kreşin daha temelini atıyoruz'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Netflix Türkiye'nin ‘Don’t Look Up’ paylaşımını alıntılayarak, "Yarın 30 kreşin daha temelini atıyoruz" diye yazdı. 06.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-06T22:40+0300

2022-01-06T22:40+0300

2022-01-06T22:44+0300

türkiye

netflix

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

film

ekrem imamoğlu

don’t look up

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Netflix’in en çok izlenen 3. filmi olan 'Don’t Look Up’ ile ilgili yapılan bir paylaşımı kulllanarak, yarın 30 kreşin temelini atacakalarını belirtti.İmamoğlu paylaşımında Netflix Türkiye tarafından “Ona bilmediği bir şey söyle” notuyla paylaşılan fotoğrafı alıntılayarak "Yarın 30 kreşin daha temelini atıyoruz" ifadelerini kullandı.Ekrem İmamoğlu, yaptığı paylaşıma CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i de etiketledi.

türkiye

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netflix, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), film, ekrem imamoğlu, don’t look up