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İsrail, ABD ve Türkiye dahil tüm ülkeleri Omicron'a bağlı kırmızı listeden çıkarma kararı aldı
İsrail, ABD ve Türkiye dahil tüm ülkeleri Omicron'a bağlı kırmızı listeden çıkarma kararı aldı
İsrail, 7 Ocak gece yarısından itibaren ABD ve Türkiye dahil tüm ülkelerin seyahat listesi tablosunda kırmızı listeden çıkarıldığını duyurdu. 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T21:47+0300
2022-01-06T21:48+0300
koronavirüs
israil
seyahat
koronavirüs
kovid-19
kırmızı liste
omicron
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İsrail Sağlık Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 7 Ocak gece yarısı itibariyle tüm ülkelerin Kovid-19'a bağlı seyahat tablosunda 'kırmızı listeden' çıkarıldığını paylaştı.Bu açıklamayla, İsraillilerin daha önceden kırmızı listede yer alan ülkelere özel izin olmaksızın seyahat edilebileceği belirtildi.Açıklamada, dünya genelinde 'birçok ülkede virüs kaynaklı ölümlerin İsrail'den yüksek olduğu ve mümkün olduğunca bu ülkelere seyahatin tavsiye edilmediği' vurgulandı.Kararın, hükümet ve İsrail parlamentosundaki ilgili komitenin onayına bağlı olduğu vurgulandı.Listede ABD, Birleşik Krallık, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Etiyopta, Türkiye, Tanzanya, Meksika ve İsviçre yer alıyordu.Aşıları tam olan yabancılar pazar günü ülkeye girebilecekSağlık Bakanlığı, ülkede yüksek vaka sayılarıyla seyreden salgında kırmızı listedeki ülkelerden gelenlerin sadece yüzde beşi oluşturduğu için seyahat uygulamalarının değiştirilmesinin tavsiye edildiğini açıkladı.Öte yandan yerel basında yer alan Sağlık Bakanlığı'na dayandırılan haberlere göre, pazar gününden itibaren de aşılarını tam yaptırmış veya hastalığı geçirdikten sonra yeterince aşılanmış uygun koşulları karşılayan yabancıların ülkeye özel bir izin olmaksızın girebileceği aktarıldı.Kovid-19'un Omicron varyantının giderek yayıldığı İsrail'de vaka sayısı önceki haftaya göre yüzde 360 artmıştı.Vaka sayılarının hafta başında 10 binin üzerine çıkmasıyla Eylül 2020'nin başından bu yana görülen en yüksek seviyelere ulaşılmıştı.İsrail hükümetinden yapılan açıklamaya göre, vaka sayılarının yüksek seviyelere çıkmasıyla sağlık merkezlerindeki yoğunluğun artması üzerine test uygulamalarında değişikliğe gidileceği duyurulmuştu.Buna göre, Sağlık Bakanlığı'na bağlı test merkezlerinde, sadece aşı olanlar değil, enfekte kişiyle temaslı olan aşı yapmamış kişilerin de PCR testi yerine hızlı antijen testi yapmalarına izin verileceği duyurulmuştu.İsrail, Omicron varyantını gündeme gelmesinin ardından 28 Kasım'da yabancıların ülkeye girişini durdurmuş, İsraillilerin de kırmızı listede yer alan ülkelere veya buralardan ülkelerine seyahatini özel izne tabi tutmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220104/israil-koronavirus-asisinin-dorduncu-dozu-antikoru-bes-kat-artiriyor-1052394978.html
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israil, seyahat, koronavirüs, kovid-19, kırmızı liste, omicron

İsrail, ABD ve Türkiye dahil tüm ülkeleri Omicron'a bağlı kırmızı listeden çıkarma kararı aldı

21:47 06.01.2022 (güncellendi: 21:48 06.01.2022)
© REUTERS / Amir Cohenİsrail - Ben Gurion Havaalanı - koronavirüs
İsrail - Ben Gurion Havaalanı - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
© REUTERS / Amir Cohen
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İsrail, 7 Ocak gece yarısından itibaren ABD ve Türkiye dahil tüm ülkelerin seyahat listesi tablosunda kırmızı listeden çıkarıldığını duyurdu.
İsrail Sağlık Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 7 Ocak gece yarısı itibariyle tüm ülkelerin Kovid-19'a bağlı seyahat tablosunda 'kırmızı listeden' çıkarıldığını paylaştı.
Bu açıklamayla, İsraillilerin daha önceden kırmızı listede yer alan ülkelere özel izin olmaksızın seyahat edilebileceği belirtildi.
Açıklamada, dünya genelinde 'birçok ülkede virüs kaynaklı ölümlerin İsrail'den yüksek olduğu ve mümkün olduğunca bu ülkelere seyahatin tavsiye edilmediği' vurgulandı.
Kararın, hükümet ve İsrail parlamentosundaki ilgili komitenin onayına bağlı olduğu vurgulandı.
Listede ABD, Birleşik Krallık, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Etiyopta, Türkiye, Tanzanya, Meksika ve İsviçre yer alıyordu.

Aşıları tam olan yabancılar pazar günü ülkeye girebilecek

Sağlık Bakanlığı, ülkede yüksek vaka sayılarıyla seyreden salgında kırmızı listedeki ülkelerden gelenlerin sadece yüzde beşi oluşturduğu için seyahat uygulamalarının değiştirilmesinin tavsiye edildiğini açıkladı.
Öte yandan yerel basında yer alan Sağlık Bakanlığı'na dayandırılan haberlere göre, pazar gününden itibaren de aşılarını tam yaptırmış veya hastalığı geçirdikten sonra yeterince aşılanmış uygun koşulları karşılayan yabancıların ülkeye özel bir izin olmaksızın girebileceği aktarıldı.
Kovid-19'un Omicron varyantının giderek yayıldığı İsrail'de vaka sayısı önceki haftaya göre yüzde 360 artmıştı.
Vaka sayılarının hafta başında 10 binin üzerine çıkmasıyla Eylül 2020'nin başından bu yana görülen en yüksek seviyelere ulaşılmıştı.
İsrail hükümetinden yapılan açıklamaya göre, vaka sayılarının yüksek seviyelere çıkmasıyla sağlık merkezlerindeki yoğunluğun artması üzerine test uygulamalarında değişikliğe gidileceği duyurulmuştu.
Buna göre, Sağlık Bakanlığı'na bağlı test merkezlerinde, sadece aşı olanlar değil, enfekte kişiyle temaslı olan aşı yapmamış kişilerin de PCR testi yerine hızlı antijen testi yapmalarına izin verileceği duyurulmuştu.
İsrail, Omicron varyantını gündeme gelmesinin ardından 28 Kasım'da yabancıların ülkeye girişini durdurmuş, İsraillilerin de kırmızı listede yer alan ülkelere veya buralardan ülkelerine seyahatini özel izne tabi tutmuştu.
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