https://tr.sputniknews.com/20220104/israil-koronavirus-asisinin-dorduncu-dozu-antikoru-bes-kat-artiriyor-1052394978.html

İsrail: Koronavirüs aşısının dördüncü dozu, antikoru beş kat artırıyor

İsrail: Koronavirüs aşısının dördüncü dozu, antikoru beş kat artırıyor

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Pfizer- BioNTech aşısının dördüncü dozunun, uygulandıktan 1 hafta sonra vücuttaki antikoru beşe katladığını açıkladı. 04.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-04T16:09+0300

2022-01-04T16:09+0300

2022-01-04T16:33+0300

israil

aşı

koronavirüs

dördüncü doz

naftali bennett

pfizer

biontech

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Pandemi süresince ilk doz aşılamayı en hızlı bitirenlerden, dördüncü doz aşı uygulamasına da ilk geçen ülke olan İsrail'de bu destekleyici doza ilişkin bir araştırmanın ön bulguları paylaşıldı. Pfizer- BioNTech aşısının uygulandığı ülkede artan Omicron vakalarıyla mücadelede, bünyesindeki sağlık personeline dördüncü doz aşıları vuran Sheba Tıp Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Başbakan Naftali Bennett, "Üzerinden 1 hafta geçti, artık daha çok eminiz ki dördüncü dozu vurulmak güvenli" ifadesini kullandı. İbranice değil İngilizce konuşmayı tercih eden Bennett, "Dördüncü dozun uygulanmasından 1 hafta sonra, aşılanan kişideki antikor seviyesinde 5 katı artış olduğunu görüyoruz. Bu da çok büyük ihtimalle virüsün yayılması, hastaneye yatış ve ağır semptomlar karşısında önemli bir artış anlamına geliyor" dedi.

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israil, aşı, koronavirüs, dördüncü doz, naftali bennett, pfizer, biontech