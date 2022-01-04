https://tr.sputniknews.com/20220104/israil-koronavirus-asisinin-dorduncu-dozu-antikoru-bes-kat-artiriyor-1052394978.html
İsrail: Koronavirüs aşısının dördüncü dozu, antikoru beş kat artırıyor
İsrail: Koronavirüs aşısının dördüncü dozu, antikoru beş kat artırıyor
İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Pfizer- BioNTech aşısının dördüncü dozunun, uygulandıktan 1 hafta sonra vücuttaki antikoru beşe katladığını açıkladı. 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T16:09+0300
2022-01-04T16:09+0300
2022-01-04T16:33+0300
israil
aşı
koronavirüs
dördüncü doz
naftali bennett
pfizer
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Pandemi süresince ilk doz aşılamayı en hızlı bitirenlerden, dördüncü doz aşı uygulamasına da ilk geçen ülke olan İsrail'de bu destekleyici doza ilişkin bir araştırmanın ön bulguları paylaşıldı. Pfizer- BioNTech aşısının uygulandığı ülkede artan Omicron vakalarıyla mücadelede, bünyesindeki sağlık personeline dördüncü doz aşıları vuran Sheba Tıp Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Başbakan Naftali Bennett, "Üzerinden 1 hafta geçti, artık daha çok eminiz ki dördüncü dozu vurulmak güvenli" ifadesini kullandı. İbranice değil İngilizce konuşmayı tercih eden Bennett, "Dördüncü dozun uygulanmasından 1 hafta sonra, aşılanan kişideki antikor seviyesinde 5 katı artış olduğunu görüyoruz. Bu da çok büyük ihtimalle virüsün yayılması, hastaneye yatış ve ağır semptomlar karşısında önemli bir artış anlamına geliyor" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220103/israil-60-yas-ustu-ve-saglik-personeli-icin-dorduncu-doz-kovid-19-asisini-hizmete-sunacak-1052360743.html
https://tr.sputniknews.com/20220104/dso-sinovacin-omicrona-karsi-koruma-saglayacagini-ongoruyoruz-1052393959.html
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israil, aşı, koronavirüs, dördüncü doz, naftali bennett, pfizer, biontech
İsrail: Koronavirüs aşısının dördüncü dozu, antikoru beş kat artırıyor
16:09 04.01.2022 (güncellendi: 16:33 04.01.2022)
İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Pfizer- BioNTech aşısının dördüncü dozunun, uygulandıktan 1 hafta sonra vücuttaki antikoru beşe katladığını açıkladı.
Pandemi süresince ilk doz aşılamayı en hızlı bitirenlerden, dördüncü doz aşı uygulamasına da ilk geçen ülke olan İsrail'de bu destekleyici doza ilişkin bir araştırmanın ön bulguları paylaşıldı.
Pfizer- BioNTech aşısının uygulandığı ülkede artan Omicron vakalarıyla mücadelede, bünyesindeki sağlık personeline dördüncü doz aşıları vuran Sheba Tıp Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Başbakan Naftali Bennett, "Üzerinden 1 hafta geçti, artık daha çok eminiz ki dördüncü dozu vurulmak güvenli" ifadesini kullandı.
İbranice değil İngilizce konuşmayı tercih eden Bennett, "Dördüncü dozun uygulanmasından 1 hafta sonra, aşılanan kişideki antikor seviyesinde 5 katı artış olduğunu görüyoruz. Bu da çok büyük ihtimalle virüsün yayılması, hastaneye yatış ve ağır semptomlar karşısında önemli bir artış anlamına geliyor" dedi.