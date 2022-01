https://tr.sputniknews.com/20220106/kilicdaroglu-kis-gibi-gorunse-de-baharimizi-yasiyoruz-onumuzdeki-surecte-daha-buyuk-zamlar-gelecek-1052483872.html

Kılıçdaroğlu: Kış gibi görünse de baharımızı yaşıyoruz, önümüzdeki süreçte daha büyük zamlar gelecek

Kılıçdaroğlu: Kış gibi görünse de baharımızı yaşıyoruz, önümüzdeki süreçte daha büyük zamlar gelecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Üretici enflasyonu çok yüksek. O henüz tam fiyatlara yansımadı. İktisat kuralı da bilir ki bunlar bir süre sonra... 06.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-06T23:35+0300

2022-01-06T23:35+0300

2022-01-06T23:37+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

kocaeli

kış

ekonomi

bahar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/06/1052484118_0:43:1200:718_1920x0_80_0_0_cb918539babbfa3d11baa6d812b21162.jpg

Kocaeli Sanayici ve İş Adamları Derneği üyeleriyle Başiskele ilçesindeki otelde bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kentin ülke ekonomisine katkısına ve potansiyelinin önemine değindi.Kılıçdaroğlu, vatandaşlardan toplanan vergilerin nerelerde kullanıldığının önemli olduğunu, siyaset kurumunun bunun hesabını vermesi gerektiğini belirtti.Türkiye'de her alanda sorun olduğunu ve ülkenin izlemesi gereken stratejiye değinmek istediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:'Üreten Türkiye dediğimiz kavrama yaşam kazandıracağız'Kılıçdaroğlu, sorunların çözümü için izlenmesi gereken 4 ayaklı bir strateji belirlediklerini, bunlardan birisinin can ve mal güvenliği olduğunu belirterek, şöyle devam etti:Türkiye'yi her alanda üreten bir ülke haline getireceklerini belirten Kılıçdaroğlu, katma değeri yüksek ürünler üreten ülkelerin, dünyada söz sahibi olduğunu dile getirdi.Dünyanın hızlı büyüdüğünü ve geliştiğini, özellikle sanayicinin bu gelişmelere ayak uydurması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Şu soru aklınıza gelebilir. Bir ülkenin üniversiteleri bilgi üretmezse, o ülkenin sanayicisi katma değeni yüksek üretemez. En temel koşul, üniversitelerin bilgi üretmesidir. Üniversiteler bilgiyi hangi ortamda üretir? Düşünce özgürlüğü ortamında" dedi.Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki üniversitelerin dünyadaki sıralamasına değinerek, gençlerin geleceklerini yabancı ülkelerde aradığını savundu.'Güçlü bir sosyal devlete ihtiyacımız var'Hakça bölüşümün sosyal devlet anlayışındaki bir kavram olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, güçlü sosyal devlet inşa edilemezse ülkede huzurun yakalanamayacağını söyledi.Herkesin karnının doyabildiği bir sosyal devleti inşa etmek zorunda olduklarını belirten Kılıçdaroğlu, Devlet Planlama Teşkilatı'nın kapatıldığından kaç kişinin haberi olduğunu sordu.Kılıçdaroğlu, iş dünyasının planlama olmadan üretim yapamayacağını dile getirerek, "Planlama yapmadan bankadan kredi aldınız, ne zaman nasıl ödeyeceksiniz? Bunların hepsi planlamayla olur. Evde de planlama olur. Her hanede planlama olur. Nasıl olur da koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde planlama olmaz? Nasıl olur da planlama kapatılır? Kapatıldı. Ama kimsenin itiraz ettiği yok, zaten sorunumuz da o. Niye kapatıldı Devlet Planlama Teşkilatı? En nitelikli beyinlerin gittiği, en nitelikli insanların çalıştığı ve geleceğimizi planlayan, kaynaklarımızın en sağlıklı nerelere harcanması gerektiğini planlayan bu beyinler nerelere gitti? Tamamı yok edildi. Demek ki bizim güçlü bir sosyal devlete ihtiyacımız var" diye konuştu.Belirledikleri stratejinin dördüncü ayağının sürdürülebilirlik olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:Bu toplantının kendisi için çok değerli olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Ülkenin iyi gitmediğini, iyi yönetilmediğini siz de biliyorsunuz ben de biliyorum. Bu darboğazdan Türkiye çıkar mı? Elbette çıkar, niye çıkmasın? Dar boğazdan nasıl çıkar? Soracaksınız, ben cevabını vereceğim. Samimi olarak. CHP'yi eleştireceksiniz, eleştirin. Hazır bulmuşken Genel Başkanı burada, istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Sizin elinize 'Şu soruları genel başkana sorun.' diye kağıt vermiyoruz. Neyi düşünüyorsanız rahatlıkla sorabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

kocaeli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kemal kılıçdaroğlu, kocaeli, kış, ekonomi, bahar