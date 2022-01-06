https://tr.sputniknews.com/20220106/kiz-kardesini-rahatsiz-eden-kisiyi-av-tufegiyle-vurdu-1052477979.html

Kız kardeşini rahatsız eden kişiyi av tüfeğiyle vurdu

Kız kardeşini rahatsız eden kişiyi av tüfeğiyle vurdu

Antalya’nın Kumluca ilçesinde bir kişi, kız kardeşini rahatsız ettiği iddia edilen şahsı av tüfeğiyle vurarak yaraladı. 06.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-06T19:43+0300

2022-01-06T19:43+0300

2022-01-06T19:43+0300

türkiye

antalya

taciz

tabanca

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/06/1052477954_0:158:720:563_1920x0_80_0_0_fb1ce4180e5ada072cac86df0d0fbc31.jpg

Olay, Mavikent Mahallesi Yalı Parkı’nda gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, kız kardeşi Ç.T.’yi, K.Ç. isimli şahsın rahatsız ettiğini öğrenen R.T., K.Ç’nin evine gidip konuşmak için parka çağırdı. Parkta buluşan ikili arasındaki konuşma tartışmaya döndü. Tartışmanın büyümesi üzerine K.Ç., belindeki tabancayı çıkarıp R. T.’ye doğrultu ancak tabanca tutukluk yaptı. Bunun üzerine otomobiline yönelen R.T. ise, av tüfeğini alıp K.Ç’yi vurdu. Silah seslerini duyan çevre sakinleri jandarmaya haber verdi. Olay yerine jandarma ekipleri ve ambulans sevki edildi. Ağır yaralanan K.Ç., ambulansla Kumluca Devlet Hastanesine, buradan da Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. R.T. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

türkiye

antalya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

antalya, taciz, tabanca