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https://tr.sputniknews.com/20220106/kuresel-gida-fiyatlari-aralik-2021de-aylik-bazda-dustu-1052468306.html
Küresel gıda fiyatları Aralık 2021'de aylık bazda düştü
Küresel gıda fiyatları Aralık 2021'de aylık bazda düştü
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatlarının Aralık 2021'de aylık bazda yüzde 0,9 düşerken, bir önceki yıla göre yüzde 23,1 artış... 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T14:33+0300
2022-01-06T14:33+0300
ekonomi
fao
gıda
düşüş
aralık
fiyat
dünya
birleşmiş milletler gıda ve tarım örgütü (fao)
2021
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Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'dan (FAO)yapılan açıklamada, gıda emtia sepetinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişimlerini izleyen Gıda Fiyat Endeksi verilerine ilişkin bilgi verildi.Gıda Fiyat Endeksi, Aralık 2021'de bir önceki aya göre yüzde 0,9 düşerken, yıllık bazda yüzde 23,1 artışla 133,7 puana yükseldi. Endeksin 2021 ortalaması, bir önceki yıla göre yüzde 28,1 artışla 125,7 puan seviyesinde gerçekleşti.Tahıl Fiyat Endeksi, geçen ay Kasım 2021'e göre yüzde 0,6 düştü. Endeksin 2021 ortalaması bir önceki yıla göre yüzde 27,2 artışla 2012'den bu yana en yüksek yıllık seviyesine geldi.Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi Aralık 2021'de aylık bazda yüzde 3,3 düşüş gösterdi. Endeksin geçen yılki ortalaması 2020'ye göre yüzde 65,8 artışla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.Şeker Fiyat Endeksi, geçen ay Kasım 2021'e göre yüzde 3,1 azalışla 5 ayın en düşük seviyesine geriledi. 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 29,8 artan endekste 2016'dan bu yana en yüksek seviye kaydedildi.Et Fiyat Endeksi de geçen ay genel olarak istikrarlı bir seyir izlemesine rağmen 2021 genelinde yıllık bazda yüzde 12,7 artış gösterdi.Süt Ürünleri Fiyat Endeksi ise Aralık 2021'de bir önceki aya göre yüzde 1,8 artarak tek yükselen alt endeks oldu. Endeksin 2021 ortalaması ise bir önceki yıla göre yüzde 16,9 yükseldi.'Koşullar 2022 için iyimserliğe az yer bırakıyor'Açıklamada görüşlerine yer verilen FAO Ekonomisti Abdolreza Abbassian, "Normalde yüksek fiyatların yerini üretim artışına bırakması beklenirken, yüksek girdi maliyetleri, devam eden küresel salgın ve daha da belirsiz olan iklim koşulları, 2022'de bile daha istikrarlı piyasa koşullarına dönüş konusunda iyimserliğe çok az yer bırakıyor" değerlendirmesinde bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20211225/gpd-baskani-alis-fiyatlari-duserse-raf-fiyatlarini-asagi-guncelleriz-1052102925.html
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fao, gıda, düşüş, aralık, fiyat, dünya, birleşmiş milletler gıda ve tarım örgütü (fao), 2021

Küresel gıda fiyatları Aralık 2021'de aylık bazda düştü

14:33 06.01.2022
© Flickr / Camilo Rueda Lópezmarket, gıda, alışveriş
market, gıda, alışveriş - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
© Flickr / Camilo Rueda López
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Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatlarının Aralık 2021'de aylık bazda yüzde 0,9 düşerken, bir önceki yıla göre yüzde 23,1 artış gösterdiğini duyurdu.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'dan (FAO)yapılan açıklamada, gıda emtia sepetinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişimlerini izleyen Gıda Fiyat Endeksi verilerine ilişkin bilgi verildi.
Gıda Fiyat Endeksi, Aralık 2021'de bir önceki aya göre yüzde 0,9 düşerken, yıllık bazda yüzde 23,1 artışla 133,7 puana yükseldi. Endeksin 2021 ortalaması, bir önceki yıla göre yüzde 28,1 artışla 125,7 puan seviyesinde gerçekleşti.
Tahıl Fiyat Endeksi, geçen ay Kasım 2021'e göre yüzde 0,6 düştü. Endeksin 2021 ortalaması bir önceki yıla göre yüzde 27,2 artışla 2012'den bu yana en yüksek yıllık seviyesine geldi.
Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi Aralık 2021'de aylık bazda yüzde 3,3 düşüş gösterdi. Endeksin geçen yılki ortalaması 2020'ye göre yüzde 65,8 artışla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Şeker Fiyat Endeksi, geçen ay Kasım 2021'e göre yüzde 3,1 azalışla 5 ayın en düşük seviyesine geriledi. 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 29,8 artan endekste 2016'dan bu yana en yüksek seviye kaydedildi.
Et Fiyat Endeksi de geçen ay genel olarak istikrarlı bir seyir izlemesine rağmen 2021 genelinde yıllık bazda yüzde 12,7 artış gösterdi.
Süt Ürünleri Fiyat Endeksi ise Aralık 2021'de bir önceki aya göre yüzde 1,8 artarak tek yükselen alt endeks oldu. Endeksin 2021 ortalaması ise bir önceki yıla göre yüzde 16,9 yükseldi.

'Koşullar 2022 için iyimserliğe az yer bırakıyor'

Açıklamada görüşlerine yer verilen FAO Ekonomisti Abdolreza Abbassian, "Normalde yüksek fiyatların yerini üretim artışına bırakması beklenirken, yüksek girdi maliyetleri, devam eden küresel salgın ve daha da belirsiz olan iklim koşulları, 2022'de bile daha istikrarlı piyasa koşullarına dönüş konusunda iyimserliğe çok az yer bırakıyor" değerlendirmesinde bulundu.
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