https://tr.sputniknews.com/20220106/mansur-yavastan-metaverse-duyurusu-ankara-4-test-sehri-oldu-1052454324.html

Mansur Yavaş’tan ‘Metaverse’ duyurusu: Ankara 4. şehir oldu

Mansur Yavaş’tan ‘Metaverse’ duyurusu: Ankara 4. şehir oldu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Metaverse atılımı olan BLD 4.0 projesiyle ilgili Ankara'nın Los Angeles, Bari ve Helsinki'den sonra 4. test... 06.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-06T07:26+0300

2022-01-06T07:26+0300

2022-01-06T07:26+0300

türkiye

ankara

mansur yavaş

metaverse

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Ankara’yı birlikte yönetmek ister misiniz?” sloganıyla BLD 4.0 projesini duyurmuştu.Projeyle ilgili yeni bir gelişmeyi paylaşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ankara’mız; Los Angeles, Bari ve Helsinki’den sonra Metaverse’un açık ve birlikte kullanılır olması için standartlar geliştiren Open Ar Cloud Association’un 4. test şehri oldu” dedi.Yavaş açıklamasını, “BLD 4.0 vizyonumuzla Metaverse entegrasyonunu tamamlayacak, icraatlarımızla orada da olacağız” diye sürdürdü.Yılbaşı günü de konuyla ilgili dikkat çeken paylaşımda bulunan Yavaş, “Sizinle geçen her yıl bir an kadar kısa sürse de biliyorum, birlikte yürüyecek çok yolumuz var. Bld 4.0 v22 yükleniyor…Herkese mutlu yıllar” demişti.

türkiye

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ankara, mansur yavaş, metaverse