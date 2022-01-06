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https://tr.sputniknews.com/20220106/okulda-yapilan-deney-9-ogrenciyi-hastanelik-etti-1052482027.html
Okulda yapılan deney 9 öğrenciyi hastanelik etti
Okulda yapılan deney 9 öğrenciyi hastanelik etti
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, okulda deney yaptıkları sırada kimyasal gazdan etkilenen 9 öğrenci, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T22:09+0300
2022-01-06T22:09+0300
2022-01-06T22:09+0300
türkiye
hastane
lise
deney
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Palas İlkokulu'nda Fen bilgisi dersinde deney yapan öğrenciler, tüpün düşmesi sonucu yayılan kimyasal gazdan etkilendi. İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, gazdan etkilenen 9 öğrenciyi tedbir amaçlı Sarıoğlan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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hastane, lise, deney
Okulda yapılan deney 9 öğrenciyi hastanelik etti
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, okulda deney yaptıkları sırada kimyasal gazdan etkilenen 9 öğrenci, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Palas İlkokulu'nda
Fen bilgisi dersinde deney yapan öğrenciler, tüpün düşmesi sonucu yayılan kimyasal gazdan etkilendi. İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, gazdan etkilenen
9 öğrenciyi tedbir amaçlı Sarıoğlan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.