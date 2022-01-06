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Okulda yapılan deney 9 öğrenciyi hastanelik etti
Okulda yapılan deney 9 öğrenciyi hastanelik etti
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, okulda deney yaptıkları sırada kimyasal gazdan etkilenen 9 öğrenci, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T22:09+0300
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hastane
lise
deney
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Palas İlkokulu'nda Fen bilgisi dersinde deney yapan öğrenciler, tüpün düşmesi sonucu yayılan kimyasal gazdan etkilendi. İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, gazdan etkilenen 9 öğrenciyi tedbir amaçlı Sarıoğlan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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hastane, lise, deney

Okulda yapılan deney 9 öğrenciyi hastanelik etti

22:09 06.01.2022
© İHAKastamonu, Araç, acil servis, hastane
Kastamonu, Araç, acil servis, hastane - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
© İHA
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Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, okulda deney yaptıkları sırada kimyasal gazdan etkilenen 9 öğrenci, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Palas İlkokulu'nda Fen bilgisi dersinde deney yapan öğrenciler, tüpün düşmesi sonucu yayılan kimyasal gazdan etkilendi. İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, gazdan etkilenen 9 öğrenciyi tedbir amaçlı Sarıoğlan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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