Rasim Ozan Kütahyalı: Türkiye ‘Don’t Look Up’ı yaşıyor, gelmekte olan kaos

Türk milleti ve hatta Kürtler de dahil mağduru sevmez, kudretliyi sever, masaya yumruğunu vuranı sever. 28 Şubat’ta Erbakan Hoca mağdur değil miydi 99 seçimlerinde ne oldu %15’e düştü oylar ürkek değiliz diyen MHP o gün sağın birincisi oldu. O günkü konjonktür Devlet Bahçeli Başbakan da olabilirdi Devlet Bey asker sokmadı hükümete o yüzden koalisyon oluşturuldu. Tayyip Erdoğan hep kudretli oldu mazlum olmadı, hapishaneye atıldığı zaman bile dik durdu. Selahattin Demirtaş 2014’te kudretliydi bir nevi çözüm süreci dolasıyla iktidar ortağı gibiydi daha çok oy aldı ama 2018’deyken hapishanedeydi mağdurdu daha az oy aldı. Ecevit 12 Eylül’ün mağduru değil miydi? 87’de %7 oy aldı. Adım adımdır Ecevit’in de yükselişi. Muhalefette başta Meral Akşener Başbakan olmak istiyor, Tayyip Beye Devlet Beye diyeceği şey şu gelin seçim öncesi bu stresi kaldırmayalım Parlamenterizme Başbakanlık sistemine dönelim. Ama resmi teklif sunacak. Şu an muhalefet Don’t Look Up diyor biz Just Look Up diyoruz. Tayyip Erdoğan’ın devleti yönetme konusunda kimseye ihtiyacı yok, Rusya sistemindeki Putin kadar gücü var Tayyip Erdoğan’ın belki daha fazla. Tayyip Bey de sistem de güçlü bireysel de güçlü bu eksende devam eder gider. Ama sen muhalefet olarak makul, aklı başında bir sistemle gelirsen Tayyip Erdoğan’ın da Devlet Bey’in de bunu değerlendireceğini düşünüyorum. Bunu açıktan yapmak zorunda da değiller kimse görmeden de konuşup görüşebilirler.