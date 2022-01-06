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Sokak hayvanlarını toplama aracı yandı
Sokak hayvanlarını toplama aracı yandı
Güngören'de Bakırköy Belediyesi'ne ait bakıma muhtaç hayvanları toplama aracı yandı, polis soruşturma başlattı. 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T08:24+0300
2022-01-06T08:24+0300
2022-01-06T08:32+0300
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İstanbul Güngören'de gece saatlerinde park halindeki Bakırköy Belediyesi'ne ait bakıma muhtaç hayvanları toplama aracında yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Polis ekipleri bölgede incelemelerde bulunurken, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.Araç kullanılamaz hale geldi.İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Sokak hayvanlarını toplama aracı yandı 08:24 06.01.2022 (güncellendi: 08:32 06.01.2022)
Güngören'de Bakırköy Belediyesi'ne ait bakıma muhtaç hayvanları toplama aracı yandı, polis soruşturma başlattı.
İstanbul Güngören'de gece saatlerinde park halindeki Bakırköy Belediyesi'ne ait bakıma muhtaç hayvanları toplama aracında yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri bölgede incelemelerde bulunurken, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.
Araç kullanılamaz hale geldi.
İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.