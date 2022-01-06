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THY, Fas’tan tahliye uçuşu gerçekleştirdi
THY, Fas’tan tahliye uçuşu gerçekleştirdi
Türk Hava Yolları(THY), Kovid-19 Omicron varyantı nedeniyle Fas hükümetinin hava sahasını tüm yolcu uçuşlarına kapatmasının ardından ülkede kalan 310 kişiyi... 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T05:44+0300
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Fas’ın Kazablanka şehrinden kalkan THY’nin TK-618 sefer sayılı tahliye uçuşuyla 310 yolcu, saat 22.55’de İstanbul Havalimanı’na geldi.Uçuşta, Türk yolcuların yanı sıra Fas’ta mahsur kalan diğer ülke vatandaşları da yer aldı. Yabancı yolcuların kendi ülkelerine gitmek üzere aktarma yaptılar.Öte yandan Türkiye’nin Rabat Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada Fas’tan Türkiye’ye yapılacak özel uçuşlar önümüzdeki günlerde de devam edecek.Buna göre, THY Ocak ayı sonuna kadar, Kazablanka V. Muhammed Uluslararası Havalimanı’ndan en az 9 özel sefer daha düzenleyecek. Açıklamada bilet satın alma işlemlerinin Fas’taki seyahat acentelerinden, THY’nin bilet satış büroları ile internet sitesi üzerinden alınabileceği belirtildi.
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thy, fas, koronavirüs

THY, Fas’tan tahliye uçuşu gerçekleştirdi

05:44 06.01.2022
© AATHY uçağı
THY uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
© AA
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Türk Hava Yolları(THY), Kovid-19 Omicron varyantı nedeniyle Fas hükümetinin hava sahasını tüm yolcu uçuşlarına kapatmasının ardından ülkede kalan 310 kişiyi tahliye uçuşuyla İstanbul'a getirdi.
Fas’ın Kazablanka şehrinden kalkan THY’nin TK-618 sefer sayılı tahliye uçuşuyla 310 yolcu, saat 22.55’de İstanbul Havalimanı’na geldi.
Uçuşta, Türk yolcuların yanı sıra Fas’ta mahsur kalan diğer ülke vatandaşları da yer aldı. Yabancı yolcuların kendi ülkelerine gitmek üzere aktarma yaptılar.
Öte yandan Türkiye’nin Rabat Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada Fas’tan Türkiye’ye yapılacak özel uçuşlar önümüzdeki günlerde de devam edecek.
Buna göre, THY Ocak ayı sonuna kadar, Kazablanka V. Muhammed Uluslararası Havalimanı’ndan en az 9 özel sefer daha düzenleyecek. Açıklamada bilet satın alma işlemlerinin Fas’taki seyahat acentelerinden, THY’nin bilet satış büroları ile internet sitesi üzerinden alınabileceği belirtildi.
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