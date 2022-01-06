Tinder'da tanışan çift, ilk buluşmada pozitif olduklarını öğrenince birlikte karantinaya girdi

Avustralya'da yaşayan bir Sarah Henley, online flört uygulaması Tinder'da tanıştığı bir erkekle ilk randevularının ardından yaptırdıkları PCR testi pozitif çıkınca karantinaya birlikte girdiler.Sosyal medya uygulaması TikTok'ta @poppymoore777 ismiyle yayın yapan genç kadın, çiftin yeni tanıştığını ve ikisinin de enfekte olduklarını anladıkları anda birlikte karantinaya girdiklerini söyledi. Birbirlerini yeni tanıyan çiçeği burnunda partnerler, 7 gün boyunca birlikte karantinada kalmak zorunda oldukları için bu anları TikTok'ta takipçileriyle paylaşmaya karar verdiler. Yaklaşık 15 milyon izlenen TikTok videosunda yeni tanışan Tinder çiftinin birlikte yemek yaptıkları, eğlenceli vakit geçirdikleri ve ev işlerini paylaştıkları görüldü. Öte yandan binlerce sosyal medya kullanıcısı da söz konusu videoların altına yaptıkları yorumlarda tek başına karantinada kalmadığı için Sarah'ın şanslı olduğunu belirtti.
Tinder uygulaması üzerinden tanışan çift, ilk buluşmanın ardından yaptırdıkları Kovid-19 testi pozitif çıktıktan sonra birlikte karantinaya girdiler. Çiçeği burnunda çift, birlikte geçirdikleri 7 günü TikTok üzerinden paylaştı.
Avustralya'da yaşayan bir Sarah Henley, online flört uygulaması Tinder'da tanıştığı bir erkekle ilk randevularının ardından yaptırdıkları PCR testi pozitif çıkınca karantinaya birlikte girdiler.
Sosyal medya uygulaması TikTok'ta @poppymoore777 ismiyle yayın yapan genç kadın, çiftin yeni tanıştığını ve ikisinin de enfekte olduklarını anladıkları anda birlikte karantinaya girdiklerini söyledi.