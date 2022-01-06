https://tr.sputniknews.com/20220106/ukrayna-havelsanin-gelistirdigi-advent-savas-yonetim-sistemini-teslim-aldi-1052466252.html

Ukrayna, Havelsan'ın geliştirdiği ADVENT savaş yönetim sistemini teslim aldı

Ukrayna, Havelsan'ın geliştirdiği ADVENT savaş yönetim sistemini teslim aldı

Havelsan, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçları için geliştirdiği Ağ Destekli Veri Entegre (ADVENT) savaş yönetim sisteminin Ukrayna'ya ihraç... 06.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-06T13:35+0300

2022-01-06T13:35+0300

2022-01-06T13:38+0300

ukrayna

havelsan

savunma

deniz kuvvetleri komutanlığı

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Havelsan, daha önce Pakistan'a sevk edilen ADVENT savaş yönetim sisteminin Ukrayna'yla birlikte Endonezya'ya teslim edildiğini ifade etti.Havelsan, resmi internet sitesinde ADVENT sistemi hakkında şu bilgilere yer verdi:"Gelişen teknoloji ile birlikte savaş gemilerinin harp yetenekleri artmış, deniz üzerinde icra edilen savaş teknikleri gittikçe karmaşıklaşmıştır. Bu durum kritik işlevlerin zamanında yerine getirilme ihtiyacını vazgeçilmez hale gelmiştir. Savaş gemileri en başta sadece suüstü harp yeteneğine sahip iken, günümüzde bir korvet ya da fırkateyn; suüstü, sualtı, hava savunma harbi ve elektronik harp gibi yeteneklerin hepsine aynı anda sahip olabilmektedir. Teknolojinin gelişmesiyle artan ihtiyaçları karşılamak üzere komuta ve kontrol eşgüdümünü ve komuta heyetine karar destek kabiliyeti sağlamak amacı ile Savaş Yönetim Sistemi (SYS) konsepti ortaya çıkmıştır.ADVENT (Ağ Destekli Veri Entegre) SYS; tek gemi yerine kuvvet odaklı, ağ destekli harekât yaklaşımının gerektirdiği ihtiyaçlara cevap veren yeni nesil bir komuta ve kontrol sistemidir. ADVENT SYS ile tam bütünleşik taktik veri linkleri (Link 11, Link 16 ve Link 22, SIMPLE, JREAP ve VMF) işlevlerine tüm operatör konsolları üzerinden erişim mümkün olacaktır. ADVENT SYS, sahip olduğu Karar Destek sistemleri ile kullanıcının süratli ve doğru karar vermesini kolaylaştıran, yeni silah ve sensörlerin kullanımında esnek bir yapıyı hedefleyen bir mimariye sahiptir. Çoklu görev profillerine ve çeşitli platform tiplerine uyan modüler bir yapıda geliştirilmiş olup bu hali ile platformdan bağımsız bir sistem olarak geliştirilmiştir. Ölçeklendirilebilen açık mimari yapısıyla, hedeflenen suüstü, sualtı ve hava platformları ile kara tesislerine uygun bir şekilde özelleştirilebilmektedir."

https://tr.sputniknews.com/20211204/bloomberg-turkiye-ukraynaya-aciklanandan-daha-fazla-siha-satti-1051445200.html

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ukrayna, havelsan, deniz kuvvetleri komutanlığı