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https://tr.sputniknews.com/20220106/yapimini-internetten-ogrendi-esinin-patronunun-arabasina-bomba-yerlestirdi-1052470553.html
Yapımını internetten öğrendi: Eşinin patronunun arabasına bomba yerleştirdi
Yapımını internetten öğrendi: Eşinin patronunun arabasına bomba yerleştirdi
Denizli Pamukkale'de, Hasan D. boşanma davasının sürdüğü eşinin, ilişkisi olduğunu düşündüğü patronunun otomobiline uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı... 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T15:32+0300
2022-01-06T15:41+0300
bomba
türkiye
denizli
internet
teşebbüs
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Denizli’de yaşanan olay, apart işletmecisi Mehmet A.'nın geçtiğimiz salı günü otomobilinin sol arka çamurluğundan sarkan beyaz poşeti fark etmesiyle ortaya çıktı.Poşeti çeken Mehmet A., otomobiline cep telefonu, piller ve kablo düzenekleri yerleştirildiğini görünce düzeneğin patlayıcı olma ihtimalini düşünerek polisi aradı.Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, patlayıcı olduğu belirlenen ve uzaktan kumandalı olduğu tespit edilen düzeneği kontrollü bir şekilde etkisiz hale getirdi. Olayla ilgili bombayı yerleştiren kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu Amirliği ekipleri ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafında yapılan araştırmada bombayı yerleştiren kişinin apart işletmecisi Mehmet A.'nın yanında çalışan Derya D.'nın boşanma aşamasında olduğu kocası Hasan D. olduğu belirlendi.Cinayet Bürosu Amirliği ekiplerince dün Hasan D. evinde gözaltına alındı. Hasan D.'nin evinde özel eğitimli köpek ile arama yapıldı. Denizli Orman Müdürlüğü'nde mevsimlik işçi olarak çalışan 2 çocuk babası Hasan D.'nin evinde, el yapımı patlayıcıyı yapmakta kullandığı ileri sürülen bazı malzemeler bulunarak el konuldu.Hasan D.'nin ifadesinde suçunu kabul ettiği ve internet sitesinden bomba yapımıyla ilgili bilgi edindiğini söylediği öğrenildi. Hasan D.'nin boşanma aşamasında olduğu eşi Derya D.'nin çalıştığı iş yerindeki patronu Mehmet A. ile ilişkisi olduğunu düşündüğü için el yapımı patlayıcı hazırlayarak otomobiline koyduğu belirlendi. Ayrıca Hasan D.'nin apart önünde eşi Derya D. ile Mehmet A.'nın aynı anda araca binmesini beklediği ve bu nedenle bombayı patlatmadığı öğrenildi.3 gün bombayla gezmişOtomobiline yerleştirilen bombayı fark ederek ölümden dönen Mehmet A.'nın 3 gün boyunca bombayla gezdiği de ortaya çıktı.Mehmet A., şüpheli Hasan D.'nin eşi Derya D.'nin çalışanı olduğunu söyledi:
https://tr.sputniknews.com/20201125/yargitay-karisinin-otomobiline-sahte-bomba-yerlestiren-saniga-verilen-19-yil-cezayi-onadi-1043286367.html
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bomba, denizli, internet, teşebbüs

Yapımını internetten öğrendi: Eşinin patronunun arabasına bomba yerleştirdi

15:32 06.01.2022 (güncellendi: 15:41 06.01.2022)
© DHAİnternetten bomba yapmayı öğrenen Hasan D., Denizli
İnternetten bomba yapmayı öğrenen Hasan D., Denizli - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
© DHA
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Denizli Pamukkale'de, Hasan D. boşanma davasının sürdüğü eşinin, ilişkisi olduğunu düşündüğü patronunun otomobiline uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı yerleştirdiği için gözaltına alındı. Hasan D.'nin internetten yapımını öğrendiğini söylediği bombayı, eşi ile patronu aynı andan otomobile bindiğinde patlatmayı planladığını anlattığı öğrenildi.
Denizli’de yaşanan olay, apart işletmecisi Mehmet A.'nın geçtiğimiz salı günü otomobilinin sol arka çamurluğundan sarkan beyaz poşeti fark etmesiyle ortaya çıktı.
Poşeti çeken Mehmet A., otomobiline cep telefonu, piller ve kablo düzenekleri yerleştirildiğini görünce düzeneğin patlayıcı olma ihtimalini düşünerek polisi aradı.
Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, patlayıcı olduğu belirlenen ve uzaktan kumandalı olduğu tespit edilen düzeneği kontrollü bir şekilde etkisiz hale getirdi. Olayla ilgili bombayı yerleştiren kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu Amirliği ekipleri ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafında yapılan araştırmada bombayı yerleştiren kişinin apart işletmecisi Mehmet A.'nın yanında çalışan Derya D.'nın boşanma aşamasında olduğu kocası Hasan D. olduğu belirlendi.
Cinayet Bürosu Amirliği ekiplerince dün Hasan D. evinde gözaltına alındı. Hasan D.'nin evinde özel eğitimli köpek ile arama yapıldı. Denizli Orman Müdürlüğü'nde mevsimlik işçi olarak çalışan 2 çocuk babası Hasan D.'nin evinde, el yapımı patlayıcıyı yapmakta kullandığı ileri sürülen bazı malzemeler bulunarak el konuldu.
Hasan D.'nin ifadesinde suçunu kabul ettiği ve internet sitesinden bomba yapımıyla ilgili bilgi edindiğini söylediği öğrenildi. Hasan D.'nin boşanma aşamasında olduğu eşi Derya D.'nin çalıştığı iş yerindeki patronu Mehmet A. ile ilişkisi olduğunu düşündüğü için el yapımı patlayıcı hazırlayarak otomobiline koyduğu belirlendi. Ayrıca Hasan D.'nin apart önünde eşi Derya D. ile Mehmet A.'nın aynı anda araca binmesini beklediği ve bu nedenle bombayı patlatmadığı öğrenildi.

3 gün bombayla gezmiş

Otomobiline yerleştirilen bombayı fark ederek ölümden dönen Mehmet A.'nın 3 gün boyunca bombayla gezdiği de ortaya çıktı.
Mehmet A., şüpheli Hasan D.'nin eşi Derya D.'nin çalışanı olduğunu söyledi:
"Otomobilimin rengi kırmızı olduğu için park ettikten sonra sol arka tampondan sarkan beyaz poşeti fark ettim. Poşeti çekip çıkarınca bir cep telefonu düştü. Poşetin içinden eski bir ceket çıktı. Aracın altına eğilip baktığımda kablo düzeneğini gördüm. Hemen araçtan uzaklaşarak polisi aradım. Benim aracıma neden bomba konulduğuna bir anlam veremedim. Şüpheli kişinin eşi Derya D. yanımda temizlikçi olarak çalışır. Benim hiçbir ilişkim yok. Neden böyle bir olaya girdiğini anlamış değilim. Bombayı fark etmesem, belki de şimdiye kadar ölebilirdim."
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