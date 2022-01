https://tr.sputniknews.com/20220106/yapimini-internetten-ogrendi-esinin-patronunun-arabasina-bomba-yerlestirdi-1052470553.html

Yapımını internetten öğrendi: Eşinin patronunun arabasına bomba yerleştirdi

Yapımını internetten öğrendi: Eşinin patronunun arabasına bomba yerleştirdi

Denizli Pamukkale'de, Hasan D. boşanma davasının sürdüğü eşinin, ilişkisi olduğunu düşündüğü patronunun otomobiline uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı... 06.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-06T15:32+0300

2022-01-06T15:32+0300

2022-01-06T15:41+0300

bomba

türkiye

denizli

internet

teşebbüs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/06/1052470370_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_3bb9b536001af978e95b5d827c777ac1.jpg

Denizli’de yaşanan olay, apart işletmecisi Mehmet A.'nın geçtiğimiz salı günü otomobilinin sol arka çamurluğundan sarkan beyaz poşeti fark etmesiyle ortaya çıktı.Poşeti çeken Mehmet A., otomobiline cep telefonu, piller ve kablo düzenekleri yerleştirildiğini görünce düzeneğin patlayıcı olma ihtimalini düşünerek polisi aradı.Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, patlayıcı olduğu belirlenen ve uzaktan kumandalı olduğu tespit edilen düzeneği kontrollü bir şekilde etkisiz hale getirdi. Olayla ilgili bombayı yerleştiren kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu Amirliği ekipleri ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafında yapılan araştırmada bombayı yerleştiren kişinin apart işletmecisi Mehmet A.'nın yanında çalışan Derya D.'nın boşanma aşamasında olduğu kocası Hasan D. olduğu belirlendi.Cinayet Bürosu Amirliği ekiplerince dün Hasan D. evinde gözaltına alındı. Hasan D.'nin evinde özel eğitimli köpek ile arama yapıldı. Denizli Orman Müdürlüğü'nde mevsimlik işçi olarak çalışan 2 çocuk babası Hasan D.'nin evinde, el yapımı patlayıcıyı yapmakta kullandığı ileri sürülen bazı malzemeler bulunarak el konuldu.Hasan D.'nin ifadesinde suçunu kabul ettiği ve internet sitesinden bomba yapımıyla ilgili bilgi edindiğini söylediği öğrenildi. Hasan D.'nin boşanma aşamasında olduğu eşi Derya D.'nin çalıştığı iş yerindeki patronu Mehmet A. ile ilişkisi olduğunu düşündüğü için el yapımı patlayıcı hazırlayarak otomobiline koyduğu belirlendi. Ayrıca Hasan D.'nin apart önünde eşi Derya D. ile Mehmet A.'nın aynı anda araca binmesini beklediği ve bu nedenle bombayı patlatmadığı öğrenildi.3 gün bombayla gezmişOtomobiline yerleştirilen bombayı fark ederek ölümden dönen Mehmet A.'nın 3 gün boyunca bombayla gezdiği de ortaya çıktı.Mehmet A., şüpheli Hasan D.'nin eşi Derya D.'nin çalışanı olduğunu söyledi:

https://tr.sputniknews.com/20201125/yargitay-karisinin-otomobiline-sahte-bomba-yerlestiren-saniga-verilen-19-yil-cezayi-onadi-1043286367.html

türkiye

denizli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bomba, denizli, internet, teşebbüs