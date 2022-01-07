https://tr.sputniknews.com/20220107/abd-adalet-bakanligi-misir-adina-sisi-karsitlarina-casusluk-yapan-bir-kisi-tutuklandi-1052486721.html

ABD Adalet Bakanlığı: Mısır hükümeti adına casusluk yapan bir kişi tutuklandı

ABD Adalet Bakanlığı: Mısır hükümeti adına casusluk yapan bir kişi tutuklandı

ABD, Mısır hükümeti adına yasa dışı bir şekilde faaliyet gösterdiği ve Cumhurbaşkanı Sisi’ye karşı olan muhaliflere yönelik casusluk yaptığı iddia edilen bir... 07.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-07T01:16+0300

2022-01-07T01:16+0300

2022-01-07T01:24+0300

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abd adalet bakanlığı

abdulfettah el sisi

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ABD Adalet Bakanlığı, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi’ye karşı olan muhaliflere yönelik casusluk yaptığı iddia edilen New York'lu bir kişiyi tutukladığını açıkladı.Bakanlık, 39 yaşındaki Pierre Girgis’in Mısır hükümeti adına gizli ve kayıt dışı ajan olarak çalışma suçundan tutukladığını belirtti.Girgis'in Mısırlı yetkililerin talimatıyla hareket ettiği belirtilen açıklamada, zanlının 'Sisi’ye karşı siyasi muhalifleri hakkında bilgi topladığı ve onları izlediği' ifade edildi.Hem Mısır hem de ABD vatandaşı Girgis ayrıca Mısırlı ve ABD'li kolluk görevlileri arasında toplantılar düzenlemek ve Mısırlı yetkililerin ABD'de polis eğitimine katılmalarını sağlamakla da suçlandı.İddianameye göre, Girgis, 2014-2019 yılları arasında bilgi toplamak için birden fazla Mısır devlet kurumuyla temasta bulundu ve yetkililere şifreli mesaj gönderdi.Girgis, ABD Adalet Bakanlığı'na kaydolmadan yabancı bir hükümetin temsilcisi olarak hareket etmeyi yasa dışı kılan bir yasa çerçevesinde tutuklandı.Federal Savcı Damian Williams yaptığı açıklamada, “Bakanlık hükümetimizin yabancı hükümetlerden etkilenmemesini sağlamak için kritik öneme sahip olan yabancı ajan kayıt yasalarını sıkı bir şekilde uygulamaya devam edecek" dedi.

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