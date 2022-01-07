Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220107/abd-adalet-bakanligi-misir-adina-sisi-karsitlarina-casusluk-yapan-bir-kisi-tutuklandi-1052486721.html
ABD Adalet Bakanlığı: Mısır hükümeti adına casusluk yapan bir kişi tutuklandı
ABD Adalet Bakanlığı: Mısır hükümeti adına casusluk yapan bir kişi tutuklandı
ABD, Mısır hükümeti adına yasa dışı bir şekilde faaliyet gösterdiği ve Cumhurbaşkanı Sisi’ye karşı olan muhaliflere yönelik casusluk yaptığı iddia edilen bir... 07.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-07T01:16+0300
2022-01-07T01:24+0300
dünya
abd
mısır
sisi
abd adalet bakanlığı
abdulfettah el sisi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102333/31/1023333130_0:39:1051:630_1920x0_80_0_0_412b6080b78dcac4d7b21ac4c73020ea.jpg
ABD Adalet Bakanlığı, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi’ye karşı olan muhaliflere yönelik casusluk yaptığı iddia edilen New York'lu bir kişiyi tutukladığını açıkladı.Bakanlık, 39 yaşındaki Pierre Girgis’in Mısır hükümeti adına gizli ve kayıt dışı ajan olarak çalışma suçundan tutukladığını belirtti.Girgis'in Mısırlı yetkililerin talimatıyla hareket ettiği belirtilen açıklamada, zanlının 'Sisi’ye karşı siyasi muhalifleri hakkında bilgi topladığı ve onları izlediği' ifade edildi.Hem Mısır hem de ABD vatandaşı Girgis ayrıca Mısırlı ve ABD'li kolluk görevlileri arasında toplantılar düzenlemek ve Mısırlı yetkililerin ABD'de polis eğitimine katılmalarını sağlamakla da suçlandı.İddianameye göre, Girgis, 2014-2019 yılları arasında bilgi toplamak için birden fazla Mısır devlet kurumuyla temasta bulundu ve yetkililere şifreli mesaj gönderdi.Girgis, ABD Adalet Bakanlığı'na kaydolmadan yabancı bir hükümetin temsilcisi olarak hareket etmeyi yasa dışı kılan bir yasa çerçevesinde tutuklandı.Federal Savcı Damian Williams yaptığı açıklamada, “Bakanlık hükümetimizin yabancı hükümetlerden etkilenmemesini sağlamak için kritik öneme sahip olan yabancı ajan kayıt yasalarını sıkı bir şekilde uygulamaya devam edecek" dedi.
mısır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102333/31/1023333130_118:0:1051:700_1920x0_80_0_0_75565258c50eb2fda0a89827a5d9fa52.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, mısır, sisi, abd adalet bakanlığı, abdulfettah el sisi

ABD Adalet Bakanlığı: Mısır hükümeti adına casusluk yapan bir kişi tutuklandı

01:16 07.01.2022 (güncellendi: 01:24 07.01.2022)
© WikipediaABD Adalet Bakanlığı
ABD Adalet Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
© Wikipedia
Abone ol
ABD, Mısır hükümeti adına yasa dışı bir şekilde faaliyet gösterdiği ve Cumhurbaşkanı Sisi’ye karşı olan muhaliflere yönelik casusluk yaptığı iddia edilen bir kişiyi tutukladı.
ABD Adalet Bakanlığı, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi’ye karşı olan muhaliflere yönelik casusluk yaptığı iddia edilen New York'lu bir kişiyi tutukladığını açıkladı.
Bakanlık, 39 yaşındaki Pierre Girgis’in Mısır hükümeti adına gizli ve kayıt dışı ajan olarak çalışma suçundan tutukladığını belirtti.
Girgis'in Mısırlı yetkililerin talimatıyla hareket ettiği belirtilen açıklamada, zanlının 'Sisi’ye karşı siyasi muhalifleri hakkında bilgi topladığı ve onları izlediği' ifade edildi.
Hem Mısır hem de ABD vatandaşı Girgis ayrıca Mısırlı ve ABD'li kolluk görevlileri arasında toplantılar düzenlemek ve Mısırlı yetkililerin ABD'de polis eğitimine katılmalarını sağlamakla da suçlandı.
İddianameye göre, Girgis, 2014-2019 yılları arasında bilgi toplamak için birden fazla Mısır devlet kurumuyla temasta bulundu ve yetkililere şifreli mesaj gönderdi.
Girgis, ABD Adalet Bakanlığı'na kaydolmadan yabancı bir hükümetin temsilcisi olarak hareket etmeyi yasa dışı kılan bir yasa çerçevesinde tutuklandı.
Federal Savcı Damian Williams yaptığı açıklamada, “Bakanlık hükümetimizin yabancı hükümetlerden etkilenmemesini sağlamak için kritik öneme sahip olan yabancı ajan kayıt yasalarını sıkı bir şekilde uygulamaya devam edecek" dedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
01:20Politico: ABD Senatosu Kuzey Akım-2'ye yönelik yaptırımları desteklemeyecek
01:16ABD Adalet Bakanlığı: Mısır hükümeti adına casusluk yapan bir kişi tutuklandı
01:06Mezarlık yolunda ağlayınca yaşadığı anlaşılan bebek için anne sütü istendi
00:58Beşiktaş'ta Önder Karaveli ve 3 futbolcu koronavirüse yakalandı
00:53Adıyaman'da 16 yaşında evlendirilmesinin ardından intihar eden kız çocuğunun ağabeyi de intihar etti
00:43İtalya Serie A'ya koronavirüs engeli
00:31Lübnan'da yabancı hizmetçi sokak ortasında darp edildi
00:31THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı ve eşi Kazakistan'dan kargo uçağı ile Türkiye'ye döndü
00:25Serbest bırakılan taciz şüphelisine evinin önünde dayak: 4 kişi gözaltına alındı
00:24Zaharova: NATO'yu bir arada tutan tek şey genişleme çılgınlığı
00:11Fransa'da 6 polise ırkçı hakaret ve şiddetten hapis cezası
00:07ABD'lilerin yüzde 62'si sosyal medyanın gerçeği öğrenmeyi zorlaştırdığına inanıyor
DünTorununu öldüren 94 yaşındaki dedeye ev hapsi
DünKatar, aşı olamayanların camiye girmesini yasakladı
Dünİskenderun Körfezi'nde denize düşen dinamit yüklü konteyner çıkarıldı
DünABD'den Kübalı 8 yetkiliye yaptırım
DünBatı medyası: Biden, Putin önünde diz çöktü
DünKılıçdaroğlu: Kış gibi görünse de baharımızı yaşıyoruz, önümüzdeki süreçte daha büyük zamlar gelecek
DünOtomobilin çarptığı bisikletli yaşlı adam hayatını kaybetti
DünEski HDP Milletvekili Zeydan tahliye oldu