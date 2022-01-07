https://tr.sputniknews.com/20220107/berlinde-gece-kulupleri-gecici-olarak-asi-merkezine-donusturuldu-1052508789.html

Berlin'de gece kulüpleri geçici olarak aşı merkezine dönüştürüldü

Berlin'de gece kulüpleri geçici olarak aşı merkezine dönüştürüldü

Almanya'nın başkenti Berlin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kapalı olan gece kulüpleri, geçici olarak aşı merkezlerine dönüştürüldü. 07.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-07T16:46+0300

2022-01-07T16:46+0300

2022-01-07T16:56+0300

berlin

koronavirüs

almanya

gece kulübü

koronavirüs aşısı

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Berlin'de bir haftalığına aşı merkezine dönüştürülen gece kulüplerinde internetten randevu alan herkes Kovid-19 aşısı vurdurabiliyor.Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarının vurulduğu kulüplere yoğun ilginin olduğu görüldü.Almanya'da tam aşı olanların sayısı 59.6 milyona ulaşırken (yüzde 71.6) hatırlatma aşısı olanların sayısı ise 34.6 milyonu buldu.

berlin

almanya

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berlin, almanya, gece kulübü, koronavirüs aşısı