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KORONAVİRÜS
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Berlin'de gece kulüpleri geçici olarak aşı merkezine dönüştürüldü
Berlin'de gece kulüpleri geçici olarak aşı merkezine dönüştürüldü
Almanya'nın başkenti Berlin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kapalı olan gece kulüpleri, geçici olarak aşı merkezlerine dönüştürüldü. 07.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-07T16:46+0300
2022-01-07T16:46+0300
2022-01-07T16:56+0300
berlin
koronavirüs
almanya
gece kulübü
koronavirüs aşısı
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Berlin'de bir haftalığına aşı merkezine dönüştürülen gece kulüplerinde internetten randevu alan herkes Kovid-19 aşısı vurdurabiliyor.Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarının vurulduğu kulüplere yoğun ilginin olduğu görüldü.Almanya'da tam aşı olanların sayısı 59.6 milyona ulaşırken (yüzde 71.6) hatırlatma aşısı olanların sayısı ise 34.6 milyonu buldu.
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berlin, almanya, gece kulübü, koronavirüs aşısı
Berlin'de gece kulüpleri geçici olarak aşı merkezine dönüştürüldü 16:46 07.01.2022 (güncellendi: 16:56 07.01.2022)
Almanya'nın başkenti Berlin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kapalı olan gece kulüpleri, geçici olarak aşı merkezlerine dönüştürüldü.
Berlin'de bir haftalığına aşı merkezine dönüştürülen gece kulüplerinde
internetten randevu alan herkes Kovid-19 aşısı vurdurabiliyor. Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarının vurulduğu kulüplere yoğun ilginin olduğu görüldü.
Almanya'da tam aşı olanların sayısı 59.6 milyona ulaşırken (yüzde 71.6) hatırlatma aşısı olanların sayısı ise 34.6 milyonu buldu.