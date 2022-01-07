Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220107/bloombergin-kidemli-analisti-noetzel-tldeki-dusus-bankalarin-sermayesini-45-milyar-dolar-eritti-1052513216.html
Bloomberg Kıdemli Analisti Noetzel: TL'deki düşüş bankaların sermayesini 4.5 milyar dolar eritti
Bloomberg Kıdemli Analisti Noetzel: TL'deki düşüş bankaların sermayesini 4.5 milyar dolar eritti
Bloomberg Intelligence Kıdemli Analisti Tomasz Noetzel, Türk lirasının 9’dan 13,70 seviyesine çıkmasının Türkiye’nin en büyük altı bankasının sermayelerini 60... 07.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-07T19:23+0300
2022-01-07T19:24+0300
ekonomi
bloomberg
akbank
banka
yapı kredi
türk lirası
garanti
analist
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/18/1051114450_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_72266f49df42cbca15bcf9aaf0dd05f1.jpg
Bloomberg Intelligence Kıdemli Analisti Tomasz Noetzel, kur korumalı TL mevduat için dolar mevduatlarının bu hesaplara dönüşünün kritik olduğunu fakat Türkiye’nin düşük kredibilitesinin bunun önündeki en büyük engel olduğunu belirtti.Türk lirasının 9’dan 13.70 seviyesine çıkmasının Türkiye’nin en büyük altı bankasının sermayelerini 60 milyar lira (4.5 milyar dolar) civarında azalttığını belirten Noetzel, Akbank, Garanti ve Yapı Kredi’nin bundan en az etkilenen bankalar olduğunu belirtti.Sermaye yeterlilik oranlarının hesaplanmasında kullanılan ölçütlere ilişkin önlemlerin Türk lirasındaki değer kaybının etkisini yakın vadede bir miktar azaltabileceğini söyleyen Noetzel, organik sermaye yaratımının belirli bir seviyeye kadar etkileri düşürebileceğini söyledi.Daha önce Akbank, Garanti ve Yapı Kredi gibi bankaların Türk lirasındaki değer kaybından en az etkilenenler olacağını belirten Noetzel, Vakıfbank’ın tanınan sermaye kolaylıkları hariç sermaye yeterlilik oranının minimumu üzerindeki yüzde 80’lik fazladan sermayesinin risk altında olduğunu söylemişti. Noetzel, Halkbank’ın kurdaki değer kaybına karşı en kırılgan banka olduğunu düşündüklerini de ifade etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220107/kur-korumali-mevduat-967-milyar-liraya-cikti-1052505490.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/18/1051114450_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ee8b3faaefeb977067093462bd02316f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bloomberg, akbank, banka, yapı kredi, türk lirası, garanti, analist

Bloomberg Kıdemli Analisti Noetzel: TL'deki düşüş bankaların sermayesini 4.5 milyar dolar eritti

19:23 07.01.2022 (güncellendi: 19:24 07.01.2022)
© REUTERS / MURAD SEZERDolar ve Türk lirası
Dolar ve Türk lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
© REUTERS / MURAD SEZER
Abone ol
Bloomberg Intelligence Kıdemli Analisti Tomasz Noetzel, Türk lirasının 9’dan 13,70 seviyesine çıkmasının Türkiye’nin en büyük altı bankasının sermayelerini 60 milyar lira (4,5 milyar dolar) civarında azalttığını söyledi.
Bloomberg Intelligence Kıdemli Analisti Tomasz Noetzel, kur korumalı TL mevduat için dolar mevduatlarının bu hesaplara dönüşünün kritik olduğunu fakat Türkiye’nin düşük kredibilitesinin bunun önündeki en büyük engel olduğunu belirtti.
Türk lirasının 9’dan 13.70 seviyesine çıkmasının Türkiye’nin en büyük altı bankasının sermayelerini 60 milyar lira (4.5 milyar dolar) civarında azalttığını belirten Noetzel, Akbank, Garanti ve Yapı Kredi’nin bundan en az etkilenen bankalar olduğunu belirtti.
Dolar ve Türk lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
EKONOMİ
Kur korumalı mevduat 96.7 milyar liraya çıktı
15:34
Sermaye yeterlilik oranlarının hesaplanmasında kullanılan ölçütlere ilişkin önlemlerin Türk lirasındaki değer kaybının etkisini yakın vadede bir miktar azaltabileceğini söyleyen Noetzel, organik sermaye yaratımının belirli bir seviyeye kadar etkileri düşürebileceğini söyledi.
Daha önce Akbank, Garanti ve Yapı Kredi gibi bankaların Türk lirasındaki değer kaybından en az etkilenenler olacağını belirten Noetzel, Vakıfbank’ın tanınan sermaye kolaylıkları hariç sermaye yeterlilik oranının minimumu üzerindeki yüzde 80’lik fazladan sermayesinin risk altında olduğunu söylemişti. Noetzel, Halkbank’ın kurdaki değer kaybına karşı en kırılgan banka olduğunu düşündüklerini de ifade etmişti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
20:04Türkiye'de son 24 saatte 63 bin 214 yeni vaka tespit edildi, 157 can kaybı yaşandı
20:02Tony Blair'ın 'şövalyelik unvanı'nın iptalini isteyenlerin sayısı 1 milyonu geçti
19:47AK Partili Elitaş: Sadece milletvekilleri enflasyon farklarından faydalanamıyor
19:45Kavga ettikleri kişinin üzerine pitbull saldılar: 3 yaralı
19:23Bloomberg Kıdemli Analisti Noetzel: TL'deki düşüş bankaların sermayesini 4.5 milyar dolar eritti
19:07NATO dışişleri bakanları: Rusya'yla diyalog kurulsun, gerilim düşürülsün
18:56Akşener: AK Partililer kazanmışsa zenginler oluşmuş ama ne zenginlik
18:40Bankalar, 2022 ilk çeyrekte tüm kredi türlerinde artışın devam etmesini bekliyor
18:30TFF Tahkim Kurulu, Süper Lig'den 3 kulübün para cezalarını onadı
18:13Djokovic'in ardından Çek tenisçi Voracova'nın da Avustralya vizesi iptal edildi
17:57'Biden, Rusya'ya trilyonlarca dolar kazanma fırsatı sundu'
17:56Bakan Karaismailoğlu: 2023'te uzayda kendisini temsil eden 10 ülkeden birisi olacağız
17:47THY, tahliye için Kazakistan'a özel sefer düzenleyecek
17:37Peru'da dikilen doğurganlık heykelinin penisine saldırı: Kültür Bakanı tepkili
17:36AK Partili Kurtulmuş: Bizi diri tutan, bizi canlı tutan, ayakta tutan dava şuurumuzdur
17:33Kazakistan’a gelen Belaruslu barış gücü askerler göreve başladı
17:25İngiliz ordusu, koronavirüs vakalarına karşı hastanelere personel desteği gönderecek
17:25RTÜK’ün başvurusuyla, dünyadaki bütün radyo istasyonlarını dinlemeyi sağlayan siteye erişim kalktı
17:18Kaza yapan araç ikiye bölündü
17:17Diyanet İşleri Başkanı: Vatan için canını feda eden, dedelerine layık bir gençlik için çalışıyoruz