https://tr.sputniknews.com/20220107/cumhurbaskani-erdogandan-hayvan-barinagina-ziyaret-1052515132.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayvan barınağına ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayvan barınağına ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beykoz'da hayvan barınağını ziyaret etti. Erdoğan, barınakta yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan, bakım ve rehabilitasyon merkezinin... 07.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-07T21:16+0300

2022-01-07T21:16+0300

2022-01-07T21:16+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

köpek

barınak

jack russell terrier

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sokak hayvanlarının tedavi, aşı ve bakım hizmetlerinin modern, hızlı ve güvenli koşullarda sağlanması amacıyla kurulan Beykoz Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ve yetkililerden merkezdeki çalışmalar hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki Jack Russell Terrier cinsi köpek Maylo ile yakından ilgilendi.Erdoğan, Twitter hesabından Maylo'ya ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyareti sırasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve sanatçı Hülya Koçyiğit'in de aralarında bulunduğu bir grup eşlik etti.

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recep tayyip erdoğan, köpek, barınak, jack russell terrier