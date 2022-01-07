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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayvan barınağına ziyaret
© İHACumhurbaşkanı Erdoğan, Beykoz hayvan barınağını ziyaret etti
© İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beykoz'da hayvan barınağını ziyaret etti. Erdoğan, barınakta yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan, bakım ve rehabilitasyon merkezinin maskotu Maylo ile ilgilendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sokak hayvanlarının tedavi, aşı ve bakım hizmetlerinin modern, hızlı ve güvenli koşullarda sağlanması amacıyla kurulan Beykoz Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.
Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ve yetkililerden merkezdeki çalışmalar hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki Jack Russell Terrier cinsi köpek Maylo ile yakından ilgilendi.
Erdoğan, Twitter hesabından Maylo'ya ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"İsmi Maylo... Bugün ziyaret ettiğim, Beykoz Belediyemiz tarafından yapılan Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tanıştığımız sevimli bir dost... Her topu havada kaptı."
İsmi Maylo... Bugün ziyaret ettiğim, Beykoz Belediyemiz tarafından yapılan Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tanıştığımız sevimli bir dost...— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 7, 2022
Her topu havada kaptı. 😊 pic.twitter.com/EfXmRmbaIW
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyareti sırasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve sanatçı Hülya Koçyiğit'in de aralarında bulunduğu bir grup eşlik etti.
© İHACumhurbaşkanı Erdoğan, Beykoz hayvan barınağını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beykoz hayvan barınağını ziyaret etti
© İHA