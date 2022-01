Emily in Paris'in başrol oyuncusu Lily Collins'ten Prens Charles itirafı: Kafasına telefon fırlattım

https://tr.sputniknews.com/20220107/emily-in-parisin-basrol-oyuncusu-lily-collinsten-prens-charles-itirafi-kafasina-telefon-firlattim-1052501817.html

"The Late Late Show with James Corden" adlı şov programına katılan Lily Collins, ünlü bir müzisyen olan babası Phil Collins'in The Prince's Trust Foundation'daki çalışmaları nedeniyle İngiliz kraliyet ailesiyle sık sık zaman geçirdiğini anlattı. Lily Collins, Prenses Diana'dan bir buket çiçek kaptığını belirterek, küçük bir çocukken İngiliz kraliyet ailesiyle geçirdiği zamanlarda pek çok haylazlık yaptığını söyledi. Şov programında ünlü oyuncu Collins'e, Prenses Diana'ya çiçek verirken çekilmiş bir fotoğrafı gösterildi. Collins de fotoğraftan sonra yaşananları şöyle anlattı: Kısa bir süre önce Charlie McDowell ile evlenen Lily Collins, Prens Charles ile oyun oynarken kafasına oyuncak bir telefon attığı anısını da izleyicilerle paylaştı:Bu hikayeler sonrası Corden, "Sürekli kraliyet ailesiyle mi takılıyordun?" diye sordu.Collins'in babası, müzisyen Phil Collins, Prens Charles'ın hayır kurumu The Prince's Trust Foundation'ın elçiliğini yapıyor. 1976 yılında açılan hayır kurumu, 11 ila 30 yaş arasındaki gençlerin "ücretsiz kurslar deneyerek kariyerlerine başlamaları için gerekli araçları ve özgüveni bulmalarına" yardım etmeyi amaçlıyor.

