Emily in Paris'in başrol oyuncusu Lily Collins'ten Prens Charles itirafı: Kafasına telefon fırlattım

"Babam The Prince's Trust Foundation ile çok iş yaptı ve ben İngiltere'de büyüdüm, bir İngilizim. Sanırım 2 yaşındaki bir çocuk olarak yaramaz şeyler yapma eğilimim vardı. Mesela daha çok küçükken Prens Charles'la birlikte oyuncaklarla oynadığımı söylediler. Oyun oynarken ona bir şey fırlatmaya fırlatmışım, kafasına bir oyuncak telefon fırlatmak gibi. Bu da yine odanın tüm havasını değiştirdi.”