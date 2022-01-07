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Emily in Paris'in başrol oyuncusu Lily Collins'ten Prens Charles itirafı: Kafasına telefon fırlattım
Emily in Paris'in başrol oyuncusu Lily Collins'ten Prens Charles itirafı: Kafasına telefon fırlattım
Netflix dizisi Emily in Paris'te oynadığı başrolle son dönemin dikkat çeken yıldızlarından biri olan Lily Collins, çocukken Prens Charles'ın kafasına oyuncak... 07.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-07T14:16+0300
2022-01-07T14:17+0300
yaşam
ingiltere
prens charles
emily in paris
lily collins
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"The Late Late Show with James Corden" adlı şov programına katılan Lily Collins, ünlü bir müzisyen olan babası Phil Collins'in The Prince's Trust Foundation'daki çalışmaları nedeniyle İngiliz kraliyet ailesiyle sık sık zaman geçirdiğini anlattı. Lily Collins, Prenses Diana'dan bir buket çiçek kaptığını belirterek, küçük bir çocukken İngiliz kraliyet ailesiyle geçirdiği zamanlarda pek çok haylazlık yaptığını söyledi. Şov programında ünlü oyuncu Collins'e, Prenses Diana'ya çiçek verirken çekilmiş bir fotoğrafı gösterildi. Collins de fotoğraftan sonra yaşananları şöyle anlattı: Kısa bir süre önce Charlie McDowell ile evlenen Lily Collins, Prens Charles ile oyun oynarken kafasına oyuncak bir telefon attığı anısını da izleyicilerle paylaştı:Bu hikayeler sonrası Corden, "Sürekli kraliyet ailesiyle mi takılıyordun?" diye sordu.Collins'in babası, müzisyen Phil Collins, Prens Charles'ın hayır kurumu The Prince's Trust Foundation'ın elçiliğini yapıyor. 1976 yılında açılan hayır kurumu, 11 ila 30 yaş arasındaki gençlerin "ücretsiz kurslar deneyerek kariyerlerine başlamaları için gerekli araçları ve özgüveni bulmalarına" yardım etmeyi amaçlıyor.
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ingiltere, prens charles, emily in paris, lily collins

Emily in Paris'in başrol oyuncusu Lily Collins'ten Prens Charles itirafı: Kafasına telefon fırlattım

14:16 07.01.2022 (güncellendi: 14:17 07.01.2022)
© Fotoğraf : Instagram / Lily CollinsLily Collins, New York'ta tahrip edilen 'Emily in Paris' afişine tepki gösterdi
Lily Collins, New York'ta tahrip edilen 'Emily in Paris' afişine tepki gösterdi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
© Fotoğraf : Instagram / Lily Collins
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Netflix dizisi Emily in Paris'te oynadığı başrolle son dönemin dikkat çeken yıldızlarından biri olan Lily Collins, çocukken Prens Charles'ın kafasına oyuncak telefon fırlattığını söyledi.
"The Late Late Show with James Corden" adlı şov programına katılan Lily Collins, ünlü bir müzisyen olan babası Phil Collins'in The Prince's Trust Foundation'daki çalışmaları nedeniyle İngiliz kraliyet ailesiyle sık sık zaman geçirdiğini anlattı.
Lily Collins, Prenses Diana'dan bir buket çiçek kaptığını belirterek, küçük bir çocukken İngiliz kraliyet ailesiyle geçirdiği zamanlarda pek çok haylazlık yaptığını söyledi. Şov programında ünlü oyuncu Collins'e, Prenses Diana'ya çiçek verirken çekilmiş bir fotoğrafı gösterildi. Collins de fotoğraftan sonra yaşananları şöyle anlattı:
"Diana'ya çiçek veriyorum ama o onları almaya çalıştığı anda çiçekleri geri çektim. Yani, tahmin edebileceğiniz gibi, odanın tüm havası bir anda değişti. Ama şirin bir elbise giymiş küçük bir kıza kim kızabilirdi ki?”
Kısa bir süre önce Charlie McDowell ile evlenen Lily Collins, Prens Charles ile oyun oynarken kafasına oyuncak bir telefon attığı anısını da izleyicilerle paylaştı:
"Babam The Prince's Trust Foundation ile çok iş yaptı ve ben İngiltere'de büyüdüm, bir İngilizim. Sanırım 2 yaşındaki bir çocuk olarak yaramaz şeyler yapma eğilimim vardı. Mesela daha çok küçükken Prens Charles'la birlikte oyuncaklarla oynadığımı söylediler. Oyun oynarken ona bir şey fırlatmaya fırlatmışım, kafasına bir oyuncak telefon fırlatmak gibi. Bu da yine odanın tüm havasını değiştirdi.”
Bu hikayeler sonrası Corden, "Sürekli kraliyet ailesiyle mi takılıyordun?" diye sordu.
Collins'in babası, müzisyen Phil Collins, Prens Charles'ın hayır kurumu The Prince's Trust Foundation'ın elçiliğini yapıyor. 1976 yılında açılan hayır kurumu, 11 ila 30 yaş arasındaki gençlerin "ücretsiz kurslar deneyerek kariyerlerine başlamaları için gerekli araçları ve özgüveni bulmalarına" yardım etmeyi amaçlıyor.
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