https://tr.sputniknews.com/20220107/fazil-saydan-tarik-akan-yasar-kemal-ve-yildiz-kenter-icin-beste-muzigimle-onlari-anlattim-1052496428.html
Fazıl Say'dan Tarık Akan, Yaşar Kemal ve Yıldız Kenter için beste: Müziğimle onları anlattım
Fazıl Say'dan Tarık Akan, Yaşar Kemal ve Yıldız Kenter için beste: Müziğimle onları anlattım
Fazıl Say, Tarık Akan, Yıldız Kenter, Yaşar Kemal, Babam Ahmet Say, Şarık Tara, Türkan Saylan Nejat Eczacıbaşı ve Fikret Otyam gibi isimlere beste yaptı. 07.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-07T12:25+0300
2022-01-07T12:25+0300
2022-01-07T12:25+0300
yaşam
yaşar kemal
tarık akan
fazıl say
piyanist
sanatçı
beste
yıldız kenter
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Piyanist ve besteci Fazıl Say, sekiz portre isim için beste yaptığını açıkladı ve "8 fotoğraf... 8 şahsiyet için müzikler. Müziğimle onları anlattığım. Beni çok etkilemiş insanlarımız. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışarak.." paylaşımını yaptı.Say, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni besteler hazır sayılır... Bu serinin adı: PORTRELER opus 101. Piyano ve flüt için. 2022. Ucundan köşesinden bugün el yazması paylaşayım. 8 fotoğraf... 8 şahsiyet için müzikler. Müziğimle onları anlattığım. Beni çok etkilemiş insanlarımız. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışarak... Şubat kayıt... Ben heyecanlıyım. Ve tabii ki flüt Bülent Evcil.” ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20200407/piyanonun-dahi-cocugu-izolasyon-valsi-besteledi-1041775356.html
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yaşar kemal, tarık akan, fazıl say, piyanist, sanatçı, beste, yıldız kenter
Fazıl Say'dan Tarık Akan, Yaşar Kemal ve Yıldız Kenter için beste: Müziğimle onları anlattım
Fazıl Say, Tarık Akan, Yıldız Kenter, Yaşar Kemal, Babam Ahmet Say, Şarık Tara, Türkan Saylan Nejat Eczacıbaşı ve Fikret Otyam gibi isimlere beste yaptı.
Piyanist ve besteci Fazıl Say, sekiz portre isim için beste yaptığını açıkladı ve "8 fotoğraf... 8 şahsiyet için müzikler. Müziğimle onları anlattığım. Beni çok etkilemiş insanlarımız. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışarak.." paylaşımını yaptı.
Say, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni besteler hazır sayılır... Bu serinin adı: PORTRELER opus 101. Piyano ve flüt için. 2022. Ucundan köşesinden bugün el yazması paylaşayım. 8 fotoğraf... 8 şahsiyet için müzikler. Müziğimle onları anlattığım. Beni çok etkilemiş insanlarımız. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışarak... Şubat kayıt... Ben heyecanlıyım. Ve tabii ki flüt Bülent Evcil.” ifadesini kullandı.