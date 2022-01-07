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Koronavirüsü atlatan Aziz Yıldırım hastaneden taburcu edildi
Koronavirüsü atlatan Aziz Yıldırım hastaneden taburcu edildi
Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın koronavirüs tedavisi tamamlandı. Yıldırım, tedbir amaçlı yattığı hastaneden taburcu edildi. 07.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-07T09:59+0300
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koronavirüs
aziz yıldırım
istanbul
fenerbahçe
koronavirüs
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Geçen hafta yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıkan eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, tedavisinin tamamlanmasının ardından hastaneden taburcu oldu.Süreci hafif atlatan Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Eski Fenerbahçe Başkanı, dün bir kez daha teste girdi ve sonucu negatif çıktı.Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç da hafta başında koronavirüse yakalanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220107/ugur-dundar-koronaviruse-yakalandi-1052492243.html
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aziz yıldırım, istanbul, fenerbahçe, koronavirüs, omicron

Koronavirüsü atlatan Aziz Yıldırım hastaneden taburcu edildi

09:59 07.01.2022 (güncellendi: 10:54 07.01.2022)
© AAFenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
© AA
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Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın koronavirüs tedavisi tamamlandı. Yıldırım, tedbir amaçlı yattığı hastaneden taburcu edildi.
Geçen hafta yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıkan eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, tedavisinin tamamlanmasının ardından hastaneden taburcu oldu.

Süreci hafif atlatan Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Eski Fenerbahçe Başkanı, dün bir kez daha teste girdi ve sonucu negatif çıktı.

Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç da hafta başında koronavirüse yakalanmıştı.
Uğur Dündar - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
KORONAVİRÜS
Uğur Dündar koronavirüse yakalandı
10:15
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