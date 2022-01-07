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KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
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Koronavirüsü atlatan Aziz Yıldırım hastaneden taburcu edildi
Koronavirüsü atlatan Aziz Yıldırım hastaneden taburcu edildi
Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın koronavirüs tedavisi tamamlandı. Yıldırım, tedbir amaçlı yattığı hastaneden taburcu edildi. 07.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-07T09:59+0300
2022-01-07T09:59+0300
2022-01-07T10:54+0300
koronavirüs
aziz yıldırım
istanbul
fenerbahçe
koronavirüs
omicron
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Geçen hafta yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıkan eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, tedavisinin tamamlanmasının ardından hastaneden taburcu oldu.Süreci hafif atlatan Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Eski Fenerbahçe Başkanı, dün bir kez daha teste girdi ve sonucu negatif çıktı.Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç da hafta başında koronavirüse yakalanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220107/ugur-dundar-koronaviruse-yakalandi-1052492243.html
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aziz yıldırım, istanbul, fenerbahçe, koronavirüs, omicron
Koronavirüsü atlatan Aziz Yıldırım hastaneden taburcu edildi 09:59 07.01.2022 (güncellendi: 10:54 07.01.2022)
Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın koronavirüs tedavisi tamamlandı. Yıldırım, tedbir amaçlı yattığı hastaneden taburcu edildi.
Geçen hafta yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıkan eski Fenerbahçe Başkanı
Aziz Yıldırım, tedavisinin tamamlanmasının ardından hastaneden taburcu oldu. Süreci hafif atlatan Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Eski Fenerbahçe Başkanı, dün bir kez daha teste girdi ve sonucu negatif çıktı. Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç da hafta başında koronavirüse yakalanmıştı.