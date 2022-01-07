Koronavirüsü atlatan Aziz Yıldırım hastaneden taburcu edildi

Geçen hafta yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıkan eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, tedavisinin tamamlanmasının ardından hastaneden taburcu oldu.



Süreci hafif atlatan Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Eski Fenerbahçe Başkanı, dün bir kez daha teste girdi ve sonucu negatif çıktı.



Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç da hafta başında koronavirüse yakalanmıştı.