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https://tr.sputniknews.com/20220107/memur-ve-emeklilere-ek-zam-gorusmeleri-basladi-1052502402.html
Memur ve emeklilere ek zam görüşmeleri başladı
Memur ve emeklilere ek zam görüşmeleri başladı
Memur ve emekliye ek zam talebini de içeren kanun teklifinin görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başladı. 07.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-07T14:26+0300
2022-01-07T14:26+0300
ekonomi
türkiye
tbmm
memur
emekli
zam
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Memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifinin görüşmeleri başladı. Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK'da Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nde memur ve emekliye ek zammın yanı sıra TL finansal araçlara talebin artırılması, kademeli doğal gaz satış fiyatı belirlenmesi düzenlemeleri de ele alınıyor.'Bu maddeden utanç duyuyorum'AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan komisyonda, CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu ve HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, usul üzerine söz talep ederek, teklifin, banka nezdindeki yabancı ülke merkez bankalarına ait para, alacak, mal, hak ve varlıkların haczedilemeyeceği, üzerlerine ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz konulamayacağına dair birinci maddesini eleştirdi. Kuşoğlu, bir ülkenin Merkez Bankası'na emanet edilmiş yabancı değerlere zaten haciz gelemeyeceğini ifade ederek, maddenin geri çekilmesini istedi. Paylan, esnafa bile haciz gitme olasılığından bahsedildiğinde hiç kimsenin o esnafa borç vermeye yanaşmayacağını, esnafın batacağını savunarak, bu maddeden dolayı utanç duyduğunu ve hayretler içinde olduğunu söyledi.AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir de teklifin her maddesinin, Türkiye için çok faydalı olduğunu öne sürdü. Aydemir, bahsedilen maddenin, diğer ülkelerin merkez bankalarının açtığı hesaplarla ilgili olduğunu, hesap açtıran ülkenin garanti altına alındığını, utanç verici bir şey olmadığını söyledi.Teklif 7 maddeyle ilgiliAK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, verilen teklifte, bireysel emeklilik sistemine katılımı teşvik etmek ve fon birikimini artırmak amacıyla ilgili kanunda önemli değişiklikler öngördüklerini, teklifin 7 maddesiyle ilgili olduğunu dile getirdi. Öztürk, yüzde 25 olarak hesaplanan devlet katkısı oranının yüzde 30'a yükseltilmesi, konut alımı, evlilik, eğitim ve benzeri hayat dönemeçlerinde ihtiyaç duyulabilecek tasarrufların, bireysel emeklilik sistemi çatısı altında biriktirilerek kullanılabilmesine ve kısmen ödeme yoluyla alınabilmesine imkan verilmesi, 45 yaş üstü çalışanların isteğe bağlı otomatik katılım sistemine dahil edilmesi, nakit ihtiyacı nedeniyle ayrılan kişilerin sistemden ayrılmadan tasarrufa devam etmesini sağlamak üzere BES birikimlerinin, katılımcılar tarafından banka kredisi kullanılması esnasında temlik edilmesi durumunda konuyla ilgili sürecin standardizasyonuna ilişkin ilgili kuruma yetki verilmesi yönünde düzenlemeler yapıldığını belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20220104/en-dusuk-emekli-maasini-2-bin-500-tlye-cikaran-teklif-tbmmye-sunuldu-1052401925.html
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türkiye, tbmm, memur, emekli, zam

Memur ve emeklilere ek zam görüşmeleri başladı

14:26 07.01.2022
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Memur ve emekliye ek zam talebini de içeren kanun teklifinin görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başladı.
Memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifinin görüşmeleri başladı. Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK'da Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nde memur ve emekliye ek zammın yanı sıra TL finansal araçlara talebin artırılması, kademeli doğal gaz satış fiyatı belirlenmesi düzenlemeleri de ele alınıyor.

'Bu maddeden utanç duyuyorum'

AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan komisyonda, CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu ve HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, usul üzerine söz talep ederek, teklifin, banka nezdindeki yabancı ülke merkez bankalarına ait para, alacak, mal, hak ve varlıkların haczedilemeyeceği, üzerlerine ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz konulamayacağına dair birinci maddesini eleştirdi. Kuşoğlu, bir ülkenin Merkez Bankası'na emanet edilmiş yabancı değerlere zaten haciz gelemeyeceğini ifade ederek, maddenin geri çekilmesini istedi. Paylan, esnafa bile haciz gitme olasılığından bahsedildiğinde hiç kimsenin o esnafa borç vermeye yanaşmayacağını, esnafın batacağını savunarak, bu maddeden dolayı utanç duyduğunu ve hayretler içinde olduğunu söyledi.
AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir de teklifin her maddesinin, Türkiye için çok faydalı olduğunu öne sürdü. Aydemir, bahsedilen maddenin, diğer ülkelerin merkez bankalarının açtığı hesaplarla ilgili olduğunu, hesap açtıran ülkenin garanti altına alındığını, utanç verici bir şey olmadığını söyledi.

Teklif 7 maddeyle ilgili

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, verilen teklifte, bireysel emeklilik sistemine katılımı teşvik etmek ve fon birikimini artırmak amacıyla ilgili kanunda önemli değişiklikler öngördüklerini, teklifin 7 maddesiyle ilgili olduğunu dile getirdi. Öztürk, yüzde 25 olarak hesaplanan devlet katkısı oranının yüzde 30'a yükseltilmesi, konut alımı, evlilik, eğitim ve benzeri hayat dönemeçlerinde ihtiyaç duyulabilecek tasarrufların, bireysel emeklilik sistemi çatısı altında biriktirilerek kullanılabilmesine ve kısmen ödeme yoluyla alınabilmesine imkan verilmesi, 45 yaş üstü çalışanların isteğe bağlı otomatik katılım sistemine dahil edilmesi, nakit ihtiyacı nedeniyle ayrılan kişilerin sistemden ayrılmadan tasarrufa devam etmesini sağlamak üzere BES birikimlerinin, katılımcılar tarafından banka kredisi kullanılması esnasında temlik edilmesi durumunda konuyla ilgili sürecin standardizasyonuna ilişkin ilgili kuruma yetki verilmesi yönünde düzenlemeler yapıldığını belirtti.
TBMM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
EKONOMİ
Memur ve emekliye ek zam teklifi TBMM'ye sunuldu
4 Ocak, 20:04
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