Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220107/mezarlik-yolunda-aglayinca-yasadigi-anlasilan-bebek-icin-anne-sutu-istendi-1052486570.html
Mezarlık yolunda ağlayınca yaşadığı anlaşılan bebek için anne sütü istendi
Mezarlık yolunda ağlayınca yaşadığı anlaşılan bebek için anne sütü istendi
Adana'da 'öldü' denilerek kefenlenen ancak mezarlık yolunda ağlayınca yaşadığı ortaya çıkan bebeğin yoğun bakım servisindeki yaşam mücadelesi 5'inci gününde... 07.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-07T01:06+0300
2022-01-07T01:10+0300
yaşam
adana
bebek
cenaze
ağlamak
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/07/1052486545_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_2a376679dde35f0601c8d0251b9b03d1.jpg
Adana’nın merkez Yüreğir ilçesinde yaşayan 5 aylık hamile ev kadını Melek Sert, 27 Aralık’ta sancı ve kanama şikayetiyle Yüreğir Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Bir süre tedavi olan Melek Sert, 30 Aralık’ta taburcu oldu. 31 Aralık’ta yeniden rahatsızlanarak Seyhan Devlet Hastanesi'nin Marsa ek hizmet binasına kaldırılan Melek Sert'in durumu, 2 Ocak'ta saat 12.30 sıralarında ağırlaştı. Düşük yaptığı söylenen Sert'in karnındaki 5 aylık bebek, normal doğum yoluyla alındı. 2 çocuk annesi Melek ile Hasan Sert çifti, bebeklerinin öldüğü haberiyle yıkıldı. 5 aylık erkek bebek, ölüm raporu düzenlenip kefenlendikten sonra çifte teslim edildi.Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre bebeğinin cenazesini, mezarını kazdırdıkları Herekli Mahallesi Mezarlığı’na otomobille götüren Hasan Sert, yoldayken ağlama sesi duydu. Kefeni açtığında, bebeğinin kalbinin attığını görüp ağladığını duyan Sert, ambulans çağırdı. Yaşadığı belirlenen bebek, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülüp yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Sert ailesi, olayda ihmal varsa araştırılması için savcılığa giderek, ölüm raporu düzenleyen hastane hakkında şikayetçi oldu.Melek -Hasan Sert çifti, bugün Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek kuvözdeki bebekleri hakkında bilgi aldı. Bebeğinin durumu hakkında bilgi veren Hasan Sert, tüm Türkiye'den dua beklediklerini kaydederek şunları söyledi:
adana
bebek
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/07/1052486545_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_eb3fca74ef5290fc3b36bf43b9c0edc5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
adana, bebek, cenaze, ağlamak

Mezarlık yolunda ağlayınca yaşadığı anlaşılan bebek için anne sütü istendi

01:06 07.01.2022 (güncellendi: 01:10 07.01.2022)
© DHAMelek Sert- Hasan Sert
Melek Sert- Hasan Sert - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
© DHA
Abone ol
Adana'da 'öldü' denilerek kefenlenen ancak mezarlık yolunda ağlayınca yaşadığı ortaya çıkan bebeğin yoğun bakım servisindeki yaşam mücadelesi 5'inci gününde devam ediyor. Baba Hasan Sert hastanenin kendilerinden anne sütü istediğini belirterek, "Çok güzel bir haber oldu bizim için. Daha çok umutlandık" dedi.
Adana’nın merkez Yüreğir ilçesinde yaşayan 5 aylık hamile ev kadını Melek Sert, 27 Aralık’ta sancı ve kanama şikayetiyle Yüreğir Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Bir süre tedavi olan Melek Sert, 30 Aralık’ta taburcu oldu.
31 Aralık’ta yeniden rahatsızlanarak Seyhan Devlet Hastanesi'nin Marsa ek hizmet binasına kaldırılan Melek Sert'in durumu, 2 Ocak'ta saat 12.30 sıralarında ağırlaştı. Düşük yaptığı söylenen Sert'in karnındaki 5 aylık bebek, normal doğum yoluyla alındı. 2 çocuk annesi Melek ile Hasan Sert çifti, bebeklerinin öldüğü haberiyle yıkıldı. 5 aylık erkek bebek, ölüm raporu düzenlenip kefenlendikten sonra çifte teslim edildi.
Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre bebeğinin cenazesini, mezarını kazdırdıkları Herekli Mahallesi Mezarlığı’na otomobille götüren Hasan Sert, yoldayken ağlama sesi duydu. Kefeni açtığında, bebeğinin kalbinin attığını görüp ağladığını duyan Sert, ambulans çağırdı.
Yaşadığı belirlenen bebek, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülüp yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Sert ailesi, olayda ihmal varsa araştırılması için savcılığa giderek, ölüm raporu düzenleyen hastane hakkında şikayetçi oldu.
Melek -Hasan Sert çifti, bugün Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek kuvözdeki bebekleri hakkında bilgi aldı.
Bebeğinin durumu hakkında bilgi veren Hasan Sert, tüm Türkiye'den dua beklediklerini kaydederek şunları söyledi:
"Dün ziyaret ettiğimizde uyanıktı, hareketlerini görüyorduk, bugün ise uyuyordu. Hastane bizden anne sütü istedi. Çok güzel bir haber oldu bizim için. Daha çok umutlandık. Seviniyorum şu anda. İlk günden beri diyorum, savaşıyor bu çocuk. Savaştığı için bugünlere geldi. Doktor da diyor, ben de diyorum, mucize bu olay. İnşallah Yaradan verdi o canı, inşallah da sağlıklı şekilde kucağımıza almayı nasip eder. Anne sütünü verdik bugün. Doktorlar durumunun aynı olduğunu söylüyor. Biraz enfeksiyon varmış. Anne karnındaki ödemi atmaya başlamış, 380 grama düşmüş ağırlığı. İlerleyen haftalarda kilo almaya başlayacağını söylediler. Bugün süt istedikleri için 'çocuğum dünyaya geldi' diyorum. Öldüğünün söylediği ilk günü unutmaya çalışıyorum. Buradan vatandaşlarımıza sesleniyorum. Herkesin duasını istiyoruz."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
01:20Politico: ABD Senatosu Kuzey Akım-2'ye yönelik yaptırımları desteklemeyecek
01:16ABD Adalet Bakanlığı: Mısır hükümeti adına casusluk yapan bir kişi tutuklandı
01:06Mezarlık yolunda ağlayınca yaşadığı anlaşılan bebek için anne sütü istendi
00:58Beşiktaş'ta Önder Karaveli ve 3 futbolcu koronavirüse yakalandı
00:53Adıyaman'da 16 yaşında evlendirilmesinin ardından intihar eden kız çocuğunun ağabeyi de intihar etti
00:43İtalya Serie A'ya koronavirüs engeli
00:31Lübnan'da yabancı hizmetçi sokak ortasında darp edildi
00:31THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı ve eşi Kazakistan'dan kargo uçağı ile Türkiye'ye döndü
00:25Serbest bırakılan taciz şüphelisine evinin önünde dayak: 4 kişi gözaltına alındı
00:24Zaharova: NATO'yu bir arada tutan tek şey genişleme çılgınlığı
00:11Fransa'da 6 polise ırkçı hakaret ve şiddetten hapis cezası
00:07ABD'lilerin yüzde 62'si sosyal medyanın gerçeği öğrenmeyi zorlaştırdığına inanıyor
DünTorununu öldüren 94 yaşındaki dedeye ev hapsi
DünKatar, aşı olamayanların camiye girmesini yasakladı
Dünİskenderun Körfezi'nde denize düşen dinamit yüklü konteyner çıkarıldı
DünABD'den Kübalı 8 yetkiliye yaptırım
DünBatı medyası: Biden, Putin önünde diz çöktü
DünKılıçdaroğlu: Kış gibi görünse de baharımızı yaşıyoruz, önümüzdeki süreçte daha büyük zamlar gelecek
DünOtomobilin çarptığı bisikletli yaşlı adam hayatını kaybetti
DünEski HDP Milletvekili Zeydan tahliye oldu