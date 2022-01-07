Mezarlık yolunda ağlayınca yaşadığı anlaşılan bebek için anne sütü istendi

"Dün ziyaret ettiğimizde uyanıktı, hareketlerini görüyorduk, bugün ise uyuyordu. Hastane bizden anne sütü istedi. Çok güzel bir haber oldu bizim için. Daha çok umutlandık. Seviniyorum şu anda. İlk günden beri diyorum, savaşıyor bu çocuk. Savaştığı için bugünlere geldi. Doktor da diyor, ben de diyorum, mucize bu olay. İnşallah Yaradan verdi o canı, inşallah da sağlıklı şekilde kucağımıza almayı nasip eder. Anne sütünü verdik bugün. Doktorlar durumunun aynı olduğunu söylüyor. Biraz enfeksiyon varmış. Anne karnındaki ödemi atmaya başlamış, 380 grama düşmüş ağırlığı. İlerleyen haftalarda kilo almaya başlayacağını söylediler. Bugün süt istedikleri için 'çocuğum dünyaya geldi' diyorum. Öldüğünün söylediği ilk günü unutmaya çalışıyorum. Buradan vatandaşlarımıza sesleniyorum. Herkesin duasını istiyoruz."