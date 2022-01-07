https://tr.sputniknews.com/20220107/nesli-tukenmek-uzere-olan-bir-agac-turune-leonardo-dicaprionun-ismi-verildi-1052491899.html

Nesli tükenmek üzere olan bir ağaç türüne DiCaprio'nun ismi verildi

Nesli tükenmek üzere olan bir ağaç türüne DiCaprio'nun ismi verildi

İngiltere'deki Kew Kraliyet Botanik Bahçeleri'nde görev yapan bilim insanları, yağmur ormanlarının korunması üzerine çağrılarda bulunan ünlü oyuncu Leonardo... 07.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-07T09:59+0300

2022-01-07T09:59+0300

2022-01-07T10:04+0300

yaşam

leonardo dicaprio

ağaç

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Kamerun ile Nijerya arasındaki sınırı belirleyen Cameroon ormanlarında keşfedilen nesli tehdit altında olan bir ağaç türüne, 'Uvariopsis dicaprio' ya da kısaca 'Leo' ismi verildi. Gövdesinden büyüyen parlak sarı çiçeklere sahip küçük ve tropikal, yaprak dökmeyen bir ağaç türü olan Uvariopsis dicaprio, ylang ylang ailesinin bir üyesi olarak kabul edilecek.Ağaç türüne DiCaprio'nun ismini vermeye karar veren bilim insanlarından Martin Cheek, "DiCaprio'nun Ebo Ormanının yağmalanmasını durdurmakta hayati bir rol oynadığını düşünüyoruz" dedi.Orta Afrika'daki en geniş yağmur ormanlarından biri olan Ebo ormanı, DiCaprio'nun sosyal medyada paylaşım yaparak ormanın tahrip edilmesi girişimlerine karşı çıkmadan önce, ağaç kesimine açılmış uluslararası uzmanlar ise yetkililere ender rastlanan bitki ve hayvan türlerinin korunması çağrısında bulunmuştu. Ormandaki eşsiz bitki ve çiçek türlerinin yanı sıra goriller, şempanzeler ve filler de burada yaşıyor.Leo ağacı, Kew bilim insanlarınca 2022'de isimlendirilen ilk bitki türü oldu.Oscar ödüllü DiCaprio, uzun bir süredir iklim değişikliği ve çevre konularında hak savunuculuğu yapan, ve son olarak da 'Don't Look Up' filmiyle bilimsel gerçeklerin inkarının dünyanın sonuna gitmekte nasıl bir etki yarattığına espirili bir dille vurgu yapmıştı. DiCaprio'nun 1998'de kurduğu bir vakıf ise, Afrika'daki fillerin korunmasından, Kaliforniya'daki bazı doğal habitatların emniyete alınmasına dek pek çok çevresel meselelerde çalışmalar yürütüyor.

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leonardo dicaprio, ağaç