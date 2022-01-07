https://tr.sputniknews.com/20220107/newcastle-unitedin-ilk-resmi-transferi-atletico-madridden-kieran-trippier-1052500327.html

Newcastle United, Suudi sermayesiyle ilk transferini yaptı

Newcastle United, Suudi sermayesiyle ilk transferini yaptı

İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United, İspanya'nın Atletico Madrid takımından Kieran Trippier'ı kadrosuna kattı. 07.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-07T13:25+0300

2022-01-07T13:25+0300

2022-01-07T13:41+0300

newcastle united

transfer

spor

suudi arabistan

atletico madrid

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Suudi Arabistan kaynaklı şirketlerden oluşan konsorsiyum tarafından satın alındıktan sonra ilk transferini gerçekleştiren Newcastle United Kulübü, 31 yaşındaki İngiliz sağ bek Kieran Trippier ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.İngiltere basınında transferin 12 milyon sterlin bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.Kariyerinde Barnsley, Burnley ve Tottenham'da oynayan Trippier, 2019'da Atletico Madrid'e transfer olmuştu. İngiliz milli futbolcu, Atletico Madrid formasıyla bu sezon 18 maça çıkmıştı.Premier Lig'de bu sezon bekleneni veremeyen Newcastle United, 19 karşılaşmada elde ettiği 11 puanla 19. sırada yer aldı.

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newcastle united, transfer, suudi arabistan, atletico madrid