Nişantaşı'ndaki güzellik merkezinde müşteri cama çıkıp bağırdı: Beni rehin aldılar, öldürecekler

Nişantaşı’daki bir güzellik merkezinde bir süre önce çene sivrileştirme operasyonu yaptıran ancak işlemi beğenmeyen M.İ., dün saat 16.40 sıralarında işletmeye geldi. Azerbaycan uyruklu M.İ., kendisi gibi Azerbaycan uyruklu olan işletmeci F.D. ve S.D. ile tartışmaya başladı. Bir süre sonra tartışma büyüdü ve üç kişi kavga etmeye başladı.İddiaya göre, kavga devam ederken M.İ. estetik merkezinin penceresine çıkıp, “Beni rehin aldılar, öldürüyorlar” diyerek bağırdı.Kadının çığlıkları bir anda tüm caddeyi sardı ve durumu gören vatandaşlar polise haber verdi. O sırada caddede bekleyen M.İ.’nin yakınları M.T. ve F.H. de yaşananları görünce estetik merkezine çıktı. Vatandaşların ihbarıyla çok kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, müdahale ederek tarafları karakola götürdü.Her iki tarafın da birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.
İstanbul Nişantaşı'daki bir güzellik merkezinde yapılan işlemi beğenmeyen müşteri ile çalışanlar arasında kavga çıktı. Müşteri pencereye çıkıp, “Beni rehin aldılar, öldürecekler” diye bağırınca sokakta panik anları yaşandı.
Nişantaşı’daki bir güzellik merkezinde bir süre önce çene sivrileştirme operasyonu yaptıran ancak işlemi beğenmeyen M.İ., dün saat 16.40 sıralarında işletmeye geldi.
Azerbaycan uyruklu M.İ., kendisi gibi Azerbaycan uyruklu olan işletmeci F.D. ve S.D. ile tartışmaya başladı. Bir süre sonra tartışma büyüdü ve üç kişi kavga etmeye başladı.
İddiaya göre, kavga devam ederken M.İ. estetik merkezinin penceresine çıkıp, “Beni rehin aldılar, öldürüyorlar” diyerek bağırdı.
Kadının çığlıkları bir anda tüm caddeyi sardı ve durumu gören vatandaşlar polise haber verdi.
O sırada caddede bekleyen M.İ.’nin yakınları M.T. ve F.H. de yaşananları görünce estetik merkezine çıktı. Vatandaşların ihbarıyla çok kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, müdahale ederek tarafları karakola götürdü.
Her iki tarafın da birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.