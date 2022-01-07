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Serbest bırakılan taciz şüphelisine evinin önünde dayak: 4 kişi gözaltına alındı
Serbest bırakılan taciz şüphelisine evinin önünde dayak: 4 kişi gözaltına alındı
İstanbul Güngören'de taciz iddiasıyla gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan bir kişi evinin önünde dövüldü. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına... 07.01.2022, Sputnik Türkiye
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güngören
taciz
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Güngören'de bir kişiyi döverek yaraladıkları gerekçesiyle 4 şüpheli gözaltına alındı.Önceki gün Merkez Mahallesi'nde İbrahim H.D'ye, iş arkadaşı olan kadını evinin önünde öpmeye çalıştığı iddiasıyla çevredeki vatandaşlar ve kadının ailesi tarafından müdahale edildi.Dövüldükten sonra polise teslim edilen İbrahim H.D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Bugün akşam saatlerinde evinin yakınına gittikleri İbrahim H.D'yi Kumru Sokak'ta yakalayan kadının ailesi, kısa süreli tartışmanın ardından şahsı dövdü.Çevredekiler araya girerken, İbrahim H.D yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.Anadolu Ajansı'nın ahberine göre ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, konuya ilişkin 4 kişiyi gözaltına aldı.İbrahim H.D'nin, aynı iş yerinde çalıştığı kadınla aralarında ilişki bulunduğunu iddia ettiği öğrenildi.
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güngören, taciz, dayak, darp

Serbest bırakılan taciz şüphelisine evinin önünde dayak: 4 kişi gözaltına alındı

00:25 07.01.2022
© İHAPolis olay yeri
Polis olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
© İHA
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İstanbul Güngören'de taciz iddiasıyla gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan bir kişi evinin önünde dövüldü. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Güngören'de bir kişiyi döverek yaraladıkları gerekçesiyle 4 şüpheli gözaltına alındı.

Önceki gün Merkez Mahallesi'nde İbrahim H.D'ye, iş arkadaşı olan kadını evinin önünde öpmeye çalıştığı iddiasıyla çevredeki vatandaşlar ve kadının ailesi tarafından müdahale edildi.

Dövüldükten sonra polise teslim edilen İbrahim H.D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bugün akşam saatlerinde evinin yakınına gittikleri İbrahim H.D'yi Kumru Sokak'ta yakalayan kadının ailesi, kısa süreli tartışmanın ardından şahsı dövdü.
Çevredekiler araya girerken, İbrahim H.D yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı'nın ahberine göre ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, konuya ilişkin 4 kişiyi gözaltına aldı.

İbrahim H.D'nin, aynı iş yerinde çalıştığı kadınla aralarında ilişki bulunduğunu iddia ettiği öğrenildi.
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