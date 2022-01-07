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Sıkışan gaz patladı, duvarları yıkılan evdeki 3 kişi yaralandı
Sıkışan gaz patladı, duvarları yıkılan evdeki 3 kişi yaralandı
Aksaray’da ailesiyle birlikte yaşadığı müstakil, evde gaz sızıntısını fark etmeyen genç duş almak için girdiği banyoda şofbeni açınca sıkışan gaz patladı... 07.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-07T02:26+0300
2022-01-07T02:26+0300
türkiye
aksaray
tüp
kaçak
patlama
gaz
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Olay gece yarısı Kurtuluş Mahallesi 3822 Sokakta bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salman ailesinin yaşadığı müstakil evin banyosunda bulunan tüplü şofben akşam saatlerinde gaz kaçırmaya başladı.Şofbenin gaz kaçırdığını fark etmeyen 18 yaşındaki Hüseyin Salman gece yarısı duş almak için banyoya girdi. Olacaklardan habersiz şofbeni açmak isteyen Hüseyin Salman'ın şofben şalterini açmasıyla müstakil evde adeta bomba etkisi oluşturan bir patlama yaşandı.Evde sıkışan gazın şiddetli şekilde patlaması sonucu yatak odası ve çocuk odasının duvarları yıkıldı. Patlama sonucu Hüseyin Salman, annesi Lale Salman (41) ve kardeşi Abdullah Salman (17) yaralandı. Faciadan dönülen patlamada evin komple yıkılmaması olabilecek bir faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı, itfaiye ekiplerinin de elektrik ve gaz kesme müdahalesi yaptığı patlamada yaralılar 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.
türkiye
aksaray
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aksaray, tüp, kaçak, patlama, gaz

Sıkışan gaz patladı, duvarları yıkılan evdeki 3 kişi yaralandı

02:26 07.01.2022
© İHA / YASİN CAN-AW510640patlama
patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
© İHA / YASİN CAN-AW510640
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Aksaray’da ailesiyle birlikte yaşadığı müstakil, evde gaz sızıntısını fark etmeyen genç duş almak için girdiği banyoda şofbeni açınca sıkışan gaz patladı. Şiddetli patlamada evin duvarları yıkılırken 3 kişi yaralandı.
Olay gece yarısı Kurtuluş Mahallesi 3822 Sokakta bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salman ailesinin yaşadığı müstakil evin banyosunda bulunan tüplü şofben akşam saatlerinde gaz kaçırmaya başladı.

Şofbenin gaz kaçırdığını fark etmeyen 18 yaşındaki Hüseyin Salman gece yarısı duş almak için banyoya girdi. Olacaklardan habersiz şofbeni açmak isteyen Hüseyin Salman'ın şofben şalterini açmasıyla müstakil evde adeta bomba etkisi oluşturan bir patlama yaşandı.

Evde sıkışan gazın şiddetli şekilde patlaması sonucu yatak odası ve çocuk odasının duvarları yıkıldı. Patlama sonucu Hüseyin Salman, annesi Lale Salman (41) ve kardeşi Abdullah Salman (17) yaralandı.

Faciadan dönülen patlamada evin komple yıkılmaması olabilecek bir faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı, itfaiye ekiplerinin de elektrik ve gaz kesme müdahalesi yaptığı patlamada yaralılar 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.
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